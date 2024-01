Robles apuesta por que "ningún país le diga a España lo que tiene que hacer"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apostado este jueves por que "ningún país sea que sea cual sea este país, le diga a España lo que tiene que hacer", en referencia a la afirmación de Estados Unidos de que fuerzas españolas iban a participar en un contingente internacional en el mar Rojo.

Durante su estancia en la base militar de Cerro Muriano (Córdoba), Robles ha asegurado a los periodistas que "no vamos a participar" en el caso de que la Unión Europea decidiese "una misión específica y propia", ya que, en este momento (España) "es el país que en primer lugar participa en misiones de la Unión Europea".

También ha querido remarcar que "esa misión de la que hablan los Estados Unidos en el mar Rojo no está diseñada, sin perjuicio de lo que está haciendo Estados Unidos, que nosotros respetamos mucho", aunque "en ningún caso Estados Unidos pidió la autorización de España para participar".

A su juicio, "se ha visto que no solo España, sino otros países no están participando, no sabemos qué misión es", y que, en todo caso, "España lo único que ha dicho es que trabaja en una misión, que es la misión Atalanta", en la que "nosotros vamos a seguir trabajando".

Para la titular de Defensa, "España nunca ha tenido miedo a participar en ninguna misión, pero precisamente porque tiene rigor, porque tiene seriedad, porque tiene profesionalidad, lo que quiere es que las misiones se definan".

Ha recordado que "en este momento tenemos 700 militares que están en un contingente en Líbano en una situación de muchísimo riesgo y España está ahí".

La ministra, que ha rendido hoy un homenaje al cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar y al soldado Carlos León Rico, que fallecieron el pasado 21 de diciembre durante unas maniobras acuáticas en el interior de la base de la Brigada Guzmán el Bueno X, ha dicho que "España es un país, y sus hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas como los que han fallecido, siempre están en cualquier momento, en los lugares, más momentos en los lugares y momentos más difíciles del mundo".