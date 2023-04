Robles acusa a Rusia de "desinformar" para "minar" la unidad de la UE y la OTAN pero avisa de que "no lo va a conseguir"

Subraya que no hay tropas españolas ni de ningún país aliado en Ucrania y reprueba la insinuación de la embajada rusa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado este viernes a Rusia de usar métodos de desinformación para tratar de "minar" la unidad de los países de la Unión Europea y de la OTAN en su apoyo a Ucrania, pero ha avisado de que no lo conseguirá.

Tras una reunión con sus homólogos de Francia y Alemania, Sébastien Lecornu y Boris Pistorius, Robles ha puesto como ejemplo de desinformación el tweet publicado este miércoles por la embajada de Rusia en España insinuando la presencia de militares españoles en territorio ucraniano, que después fue borrado.

La ministra ha sostenido que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español "ha hecho lo que tenía que hacer" llamando a consultas al embajador ruso en España por este comentario en Twitter.

"Todos sabemos que países como Rusia utilizan todo tipo de métodos como la desinformación para tratar de minar la unidad entre los países que formamos parte de la Unión Europa y la OTAN", ha reprochado Robles.

"Pero no lo van a conseguir", ha garantizado alzando la unidad como "una de las grandes fuerzas" frente a la ofensiva militar rusa "Putin no solamente está perdiendo batallas, ha perdido una batalla muy importante porque no ha conseguido romper la unidad entre todos países de la Unión Europea", ha ahondado.

NINGÚN MILITAR EN UCRANIA

En cualquier caso, ha insistido en que no hay ningún militar español ni de ningún país de la OTAN en Ucrania. "Ninguno", ha remarcado explicando que la voluntad de la Alianza Atlántica fue primero intentar que la invasión no se produjera y después "que no haya una escalada del conflicto".

"No hay ningún miembro, lo digo con claridad y forma rotunda, de las Fuerzas Armadas españolas ni de ningún país de la OTAN que esté en territorio ucraniano", ha insistido la ministra.