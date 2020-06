La respuesta de Guaidó a las declaraciones de Zapatero en COPE, Nadia Calviño y otras noticias del jueves

Este 25 de junio de 2020 está repleto de nombres propios, informativamente hablando. DesdeJuan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela que ha respondido a las declaraciones sobre su país y el fracaso de la oposición a Maduro que el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo hace una semana a Carlos Herrera en "Herrera en COPE". Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, que está más cerca de ser la presidenta del Eurogrupo. O Antonio Garamendi, presidente de los empresarios españoles,protagonista este jueves en "Herrera en COPE".

Garamendi, en COPE: "Plantear de forma rígida el teletrabajo puede llevarnos a menos empleo en España"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dado un aviso sobre el abuso del teletrabajo y las posibles consecuencias que podría acarrear para el empleo. En "Herrera en COPE", el líder de la patronal asegura que el teletrabajo "está muy bien como complemento o en favor de la conciliación familiar, pero si se plantea como una rigidez y como derecho será un problema". Garamendi cree que una empresa "necesita el trato humano" y desdeña las pretensiones de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz de regularlo en los negocios.

Sobre la negociación para prorrogar los ERTE, Garamendi lamenta que todavía no se haya alcanzado un acuerdo con el Gobierno pese a que llevan "semanas negociando". Pese a todo, da por hecho que habrá un pacto para prorrogarlos al menos hasta septiembre. "Me hubiera gustado llegar a un acuerdo el día 15 para que las empresas se prepararan. Los empresarios queremos trabajar y queremos reabrir el mayor número de negocios lo máximo posible. La factura es altísima", ha dicho. LEER MÁS

Herrera: “No solo estamos a la cabeza de muertos por habitantes, también en el desastre económico”

La crisis económica creada por la pandemia del coronavirus es profunda. Herrera analiza en su editorial de este jueves el pesimista informe del FMI sobre España: "Miren, lo que hay hoy en España, lo que hay que hablar y hoy pues seguramente la ministra de Economía tendrá encima de su mesa el informe y lo estará analizando debidamente que es lo que dice el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el mayor jardazo de la economía de todo el mundo desarrollado que es el que se va a llevar a España. No solo estamos a la cabeza de muertos por habitantes, hasta incluso ocultando muertos, también en el desastre económico.Una caída del 12,8% creo que pronostica el Fondo Monetario Internacional,viene ser todo lo que aporta el turismo a nuestra economía en una temporada, decir vamos a perder todo lo que habíamos ganado, el beneficio que nos había quedado de los últimos seis ejercicios de los últimos 6 años. Tenemos más muertos que nadie, más parados que nadie, pero el Gobierno sigue diciendo esa estupidez de que salimos más fuertes. LEER MÁS

El Gobierno formaliza la candidatura de Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo

La vicepresidenta económica del Gobierno,Nadia Calviño, será candidata a la presidencia del Eurogrupo, un órgano clave para la cooperación entre los miembros de la zona euro y la construcción de una Europa "más fuerte y unida", según ha informado este jueves Moncloa, que ha precisado que España formalizará hoy su candidatura.

Sería un honor para el Gobierno de España, y para mí como presidente, que Nadia Calviño asumiera la Presidencia del Eurogrupo, un órgano clave para la cooperación y reconstrucción de una Europa más fuerte y unida. Por primera vez España y una mujer liderarían esta institución. https://t.co/2ZpUvix4nc — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 25, 2020

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, considera que "sería un honor" para el gobierno de España que Calviño pudiera presidir el Eurogrupo, una responsabilidad que "nunca ha ejercido España y que tampoco ha desempeñado antes una mujer". Candidatura apoyada por la oposición. El PP elogia a la vicepresidenta y afirma que "cuando algo es bueno para España, lo apoyamos". LEER MÁS

Guaidó responde a Zapatero tras su entrevista en COPE: "No es un intermediario ni es neutral"

El "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha acusado al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero de ser un "aliado" de Nicolás Maduro en Venezuela y actuar de forma "contraria a la democracia". "No es un intermediario, ni un mediador, ni un hombre neutral", ha subrayado.

El presidente de la Asamblea Nacional encabeza una misiva firmada por líderes de la oposición venezolana en respuesta a unas declaraciones de Zapatero en el programa "Herrera en COPE" del pasado lunes en las que recalcaba que, desde que buena parte de la comunidad internacional reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, hace casi un año y medio, "nada se ha cumplido" y ahora "la oposición está más dividida, el Gobierno más reforzado y la población sufriendo". LEER MÁS

Un brote de coronavirus en un centro de la Cruz Roja en Málaga supera los 80 contagiados

Más de ochenta personas han dado positivo por coronavirus en el foco detectado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación de Cruz Roja en Málaga, según ha informado este jueves la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro. Se trata de un "clúster", que se diferencia de un brote en que en este caso "no solo está controlado e identificado el foco de contagio, sino que se está haciendo un estudio de trazabilidad del personal afectado". Además, ha asegurado que el control de la autoridad sanitaria en este caso es "prácticamente pleno, del cien por cien". La delegada ha trasladado un mensaje de serenidad y sosiego a toda la población malagueña y al personal sanitario, que trabaja junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La pandemia, asegura la OMS, no ha remitido sino todo lo contrario sigue en aumento. En España tenemos ya una veintena de rebrotes. LEER MÁS

Luis del Val: "Para poder convencer, hay que creer primero en lo que se defiende"

En su imagen del día en "Herrera en COPE", el profesor del Val se centra en el lío creado en torno al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, la tarjeta del móvil de su excolaboradora y el Caso Villarejo. Cada día surge un capítulo nuevo en un tema embarrado:

"Me imagino que, dentro de unas horas, el Fiscal Jefe Anticorrupción, don Alejandro Luzón, reaccionará de alguna manera ante las graves acusaciones que han recaído sobre el fiscal don Ignacio Stampa, y que éste andará ocupado preparando una querella contra nuestra compañera, la locutora de Radio Las Palmas, María Montero, que fue una de las primeras que informó, públicamente, de que la abogada de Podemos, Marta Flor, y el fiscal mantenían una relación íntima. Todo esto no tendría ninguna importancia, porque tanto la abogada como el fiscal son mayores de edad, y ella tiene derecho a volver borracha y sola a casa, como reivindica la ministra vicaria de Unidas Podemas, o serena y acompañada de un fiscal. Las cosas se complican porque esta relación también dice conocerla José Manuel Calvente, abogado, y encargado de Protección de Datos de Unidos Podemos o Unidas Podemas. Marta Flor acusa a Calvente, no de decir mentiras, sino de acoso sexual, y Calvente es expulsado del Partido. Por si fuera poco, en el caso Villarejo interviene el bufete de Baltasor Garzón, gran amigo de la Fiscal General, y que también conoce a Villarejo por haber estado comiendo con él". LEER MÁS