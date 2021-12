Recortes de pesca, gasóleo y la falta de personal marcan el año de la flota

Por Mercedes Salas

Los recortes de pesca en el Atlántico y el Mediterráneo, el encarecimiento del gasóleo y los problemas de personal marcan el balance anual para la flota española y destacarán entre los numerosos retos para 2022.

Los pescadores cambian de año con menos posibilidades de capturas, tras un 2021 complicado con la prolongación de la pandemia, aunque desigual según el tipo de flota y con algunos alivios por la mejora de precios por las ventas navideñas.

La flota acaba 2021 más desanimada que empezó, según ha declarado a Efe el secretario general de la patronal de armadores Cepesca, Javier Garat.

Para el presidente de la Federación de Cofradías Pesqueras (FNCP), Basilio Otero, ha sido difícil pero no más que años anteriores, pues ha vivido problemas a los que la flota está acostumbrada.

Los pescadores conocen el significado de la palabra resiliencia antes de que se inventara, ha subrayado a Efe.

Un total de 8.839 barcos componen la flota española, que genera 31.100 empleos y una producción por valor de 1.601 millones de euros, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 2020.

REBAJAS DE PESCA

El balance del sector es desigual, con los buques del Mediterráneo en peor situación, los atuneros y navíos del Cantábrico atravesando dificultades, los marisqueros en mejor coyuntura y los palangreros algo más aliviados por el precio del pez espada, según Cepesca.

El año ha sido un desastre para barcos de bajura dedicados a la caballa (verdel o xarda) en el Cantábrico, a juicio de Otero.

Hemos tenido menos pesca que en 2020 y el año que viene habrá aún menos, ha subrayado Garat.

El último Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) de diciembre, en Bruselas, aprobó una reducción de capturas de merluza ibérica (-8 %), entre otros recortes en el Atlántico y una rebaja adicional de días en el mar del 6 % para los buques del Mediterráneo.

España votó en contra de la parte mediterránea del acuerdo.

Por otro lado, el pacto alcanzado entre la UE y el Reino Unido sobre la pesca en caladeros compartidos recortará la merluza (-20 %) en aguas del norte (Gran Sol) para España y la extracción de jurel (chicharro) del Cantábrico.

La flota de Andalucía proyecta una manifestación en Madrid, el 28 de enero, por los recortes en el Mediterráneo, según fuentes del sector.

ALZA DEL GASÓLEO

La flota ha sufrido el alza del coste del gasóleo, que se ha encarecido un 74 % interanual, según los últimos datos de la cooperativa de armadores de Vigo (ARVI), hasta octubre.

Por otro lado, los armadores y las cofradías están expectantes ante el Pacto Verde europeo y ante las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para regular las ayudas a la pesca, porque precisamente los subsidios al carburante son uno de los puntos más controvertidos y en entredicho.

PROBLEMAS DE RELEVO GENERACIONAL

Otro de los problemas ha sido la falta de personal y de relevo generacional a bordo, sobre todo de puestos de mando; en tierra, la patronal de pescaderías Fedepesca también ha alertado de la dificultad de encontrar trabajadores.

Además, la flota ha lamentado el éxodo de marineros a buques de otras banderas.

Por ello, armadores y cofradías han reclamado medidas para atraer el talento joven hacia el mar y también para facilitar la contratación de extranjeros..

DESAFÍOS LEGALES

Para 2022, la flota aguarda múltiples desafíos legales, como la reforma de la normativa de control pesquero de la UE, que entre otras medidas plantea la instalación obligatoria de cámaras de vídeo a bordo.

Los pescadores lamentan que la UE no sea consciente de sus esfuerzos e imponga nuevas reglas mientras que al mismo tiempo no frena las importaciones de productos de orígenes donde no se respetan los derechos laborales, como China.

En España, la flota está pendiente de la reforma de la ley de pesca y de la presentación por parte del Gobierno de los proyectos normativos pendientes; a este respecto, Cepesca ha reclamado "seguridad jurídica" para las empresas.

Además, está previsto que la Comisión Europea publique un informe sobre la Política Pesquera Comunitaria y aunque de momento no hay una reforma en el horizonte, la flota ha pedido que al menos cambien las obligaciones de desembarque.

Como nota positiva, los pescadores reconocen que la desconvocatoria de la huelga de transportistas ha facilitado el suministro y la venta de productos del mar para la Navidad, época crucial para su facturación.