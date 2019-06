Ramón Espinar señala a Iglesias por su "falta de autocrítica y pluralidad" en Podemos, en las noticias del día

1. La pluralidad en Podemos en el ojo de mira: Espinar carga contra Iglesias y le pide autocrítica

El ex secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha pedido este domingo la celebración de una Asamblea Ciudadana -el máximo órgano de decisión del partido- de manera urgente para afrontar el futuro del partido morado.

El exlíder critica abiertamente a la dirección de Podemos por eliminar la "pluralidad de portavoces" y encaminar al partido a una "homogeneización de mensajes, discursos y perfiles".

EFE

2. Un espectacular choque de un crucero contra un barco turístico, sin heridos, desata el miedo en Venecia

Un crucero chocó hoy con un barco turístico en el puerto de Venecia (nordeste de Italia) y 4 personas sufrieron contusiones leves, un incidente que ha reabierto el debate sobre la presencia de estas enormes naves en la ciudad de los canales.

La colisión se produjo en el canal de la Giudecca, cuando el crucero "Ópera" de la compañía MSC, de 65.000 toneladas, al parecer perdió el control cuando estaba atracando y se precipitó hacia el muro del puerto de san Basilio, con el que chocó y daño.

Vídeo

3. May busca apoyo en Estados Unidos y expresa su deseo de construir "vínculos fuertes y duraderos"

La primera ministra británica, Theresa May, expresó este domingo el deseo de construir vínculos "fuertes y duraderos" con Estados Unidos con motivo de la visita de Estado que empieza mañana, lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump. La visita, de tres días y por invitación de la reina Isabel II, marcará una "semana significativa" para la "especial relación" entre los dos países y será una oportunidad para "fortalecer aún más" el vínculo bilateral, señaló May en un mensaje divulgado hoy.

La "premier" conservadora asistirá al banquete de Estado que tendrá lugar el lunes por la noche en el palacio de Buckingham, donde Isabel II y Trump pronunciarán sendos discursos. "Durante su visita de Estado al Reino Unido, el presidente y yo tomaremos parte de las conmemoración histórica por el desembarco aliado (en Normandía) y el sacrificio que nuestras fuerzas armadas hicieron hace 75 años", añadió la jefa del Gobierno.

EFE

4. Comienza Selectividad, conoce los secretos de la prueba

Nervios, tensión y horas y horas delante de montones de folios. Es una de las imágenes más representativas en esta época del año entre los jóvenes, que se enfrentan a los exámenes finales del curso. Debajo de los adoquines está la playa y la piscina. Solo un esfuerzo más. Los que peor lo llegan a pasar son los que se enfrentan a una prueba que puede marcar su futuro estudiantil. La temida Selectividad. Los alumnos vuelven a tener que demostrar sus conocimientos ante un aula universitaria que no conocen, con unos profesores “vigilantes” con los que, probablemente, jamás hayan coincidido. Gélido ambiente para enfriar una situación al rojo vivo.

Pero, realmente, llegado el momento, no es para tanto. Así lo aseguran los expertos, pertenecientes al campo de la enseñanza. Entre ellos el profesor de Secundaria de Geografía e Historia, Manuel Bellido, que ha ofrecido en COPE.es algunas claves para salir de esta con éxito.

5. Pepe Castro, Del Nido y Capel se despiden de José Antonio Reyes en Tiempo de Juego

"Me enteré inmediatamente del accidente, no hemos parado de intentar ayudar; más de 12.000 pesonas han pasado a despedir a una leyenda del Sevilla". "Su padre y yo jugábamos juntos, y los dos vimos cómo iba progresando porque ha estado en todos los escalafones del Sevilla", afirmó el actual presidente del Sevilla FC. Además, añadía: "Es difícil poder decir nada que pueda paliar el dolor; un chaval con 35 años y tres niños no hay nada que puedas decir, solo intentar ayudar"

Por su parte, José María del Nido en Tiempo de Juego decía: "Es una pérdida irreparable, familiar, humano y de la élite futbolístico. Era un gran ser humano, un gran esposo, un gran padre y un crack mundial".