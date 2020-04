Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, explica varias razones para marcar la casilla de la Iglesia:

1 Es una forma sencilla de colaborar con la Iglesia ya que no supone trámites engorrosos, basta con marcar una X en la casilla de la Iglesia. Si hemos recibido el borrador en casa, se debe comprobar que la casilla aparece marcada, de lo contrario, modificarlo es muy sencillo.

2 Es absolutamente gratis, porque no me van a cobrar más por mi declaración al marcarla ni me van a devolver menos por hacerlo.

3 Demuestra el compromiso y adhesión a la Iglesia y a la actividad que realiza.

4 Es de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos. Es decir si la dejamos en blanco, es el Estado el que decida por nosotros sobre esa pequeña cantidad.

5 Demostramos a la sociedad que son muchos los que valoran la labor que realiza.

6 Marcando la casilla se ayuda a sostener la Iglesia en el desarrollo de sus actividades: mantener al clero, el anuncio del Evangelio, la vivencia de la fe y la inmensa labor asistencial que desarrolla en España y en todo el mundo.

7 Supone decir “sí” a la libertad religiosa, consagrada en la Constitución española y a su ejercicio pleno y efectivo en una sociedad plural y democrática.

8 Es una decisión libre y democrática, que no perjudica a nadie y que compatible con otras opciones. En la actualidad, se pueden marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia católica y de otros fines de interés social. Excepto en País Vasco y Navarra.

9 Es el dinero mejor invertido. Cada año se puede concoer a través de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia, en qué emplea sus recursos, las cifras sobre la actividad celebrativa, evangelizadora, educativa, en defensa del patrimonio cultural e histórico artístico o la inmensa actividad asistencial, que demuestran año a año el enorme servicio que prestan las instituciones de la Iglesia en España. La Iglesia católica cuenta en esta ocasión con más recursos para seguir realizando su actividad al servicio de los cristianos y del conjunto de la sociedad española. Como es habitual, el próximo mes de junio se dará a conocer esta Memoria correspondiente al ejercicio de 2016..

10 Para los no católicos o no practicantes marcar la casilla supone también reconocer el papel que la Iglesia tiene en la sociedad española, especialmente con los más necesitados. De hecho, en los últimos años, las instituciones de la Iglesia han jugado un papel fundamental para paliar los efectos de la grave crisis económica.

La Iglesia ha mostrado su agradecimiento a todos aquellos españoles que contribuyen con el gesto de marcar la X y con el resto de campañas realizadas a lo largo del año a sostener la labor religiosa, espiritual y social al servicio de millones de españoles.