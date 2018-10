El pulso de Torra a Sánchez y otras 4 noticias que debes conocer este miércoles

1. Torra amenaza a Sánchez con retirarle su apoyo en el Congreso

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha afirmado este lunes que el independentismo "no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad" en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si antes de noviembre no formula una propuesta de referéndum de autodeterminación.

Lo ha dicho en la intervención inicial del Debate de Política General que se celebra en el Parlamento catalán, donde ha asegurado que quien pone en riesgo "la normalización" política en Cataluña no es el independentismo, sino el Gobierno permitiendo que los presos soberanistas sigan en la cárcel.

2. El Gobierno no acepta el ultimátum de Torra: "Autogobierno sí, independencia no"

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha afirmado que el Ejecutivo "no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo" en Cataluña, y ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, "distensión y calma".

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Celaá ha respondido así a la advertencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien ha avisado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si no presenta antes de un mes una propuesta para un referéndum, el independentismo "no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad en el Congreso".

3. La Guardia Civil desarticula un grupo afín a DAESH asentado en cárceles españolas​

Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil, en estrecha colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, han identificado y tomado declaración en calidad de investigados a 25 internos de diferentes centros penitenciarios españoles, acusados de formar parte de un grupo afín a Daesh dedicado a la radicalización de otros presos. La operación se ha desarrollado bajo la autoridad del Juzgado Central de Instrucción número 1 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Su objetivo ha sido recopilar pruebas que permitan esclarecer la actividad del grupo investigado, compuesto tanto por presos con antecedentes previos por delitos de terrorismo yihadista, como por presos comunes cuyo proceso de radicalización se ha iniciado durante su estancia en prisión. Entre ellos, se encuentran varios ciudadanos españoles conversos o en proceso de conversión.

4. Johnson carga contra el Brexit de May y lo califica de "engaño"

El exministro británico de Exteriores Boris Johnson ha vuelto a presentarse este martes como el abanderado de la total desconexión de Bruselas al renovar sus ataques al plan del Brexit de Theresa May, que ha calificado de "engaño", porque no le permitirá al Reino Unido recuperar "el control de sus asuntos".

EFE

Como si fuera una estrella de cine y sin abandonar su fama de bufón, Johnson ha congregado a cientos de personas en un evento paralelo al congreso anual del Partido Conservador británico reunido hasta este miércoles en la ciudad inglesa de Birmingham, donde el tema del Brexit ha sido la línea central de los debates.

5. El Real Madrid pierde en Moscú y el Valencia empata en Old Trafford

El Real Madrid cayó ante el CSKA Moscú (1-0) con un gol encajado en el primer minuto de juego, derrota que pone en un aprieto al técnico blanco, Julen Lopetegui, que afronta su primera crisis desde que asumiera el cargo.

El campeón de Europa sumó hoy su tercer partido consecutivo sin ver puerta, pero es que además volvió a dejarse sorprender al comienzo del partido. Como ocurriera en este mismo escenario, el estadio Luzhnikí, con España en los octavos de final del Mundial, el equipo madridista no pudo romper la muralla rusa, defendida por el mismo portero, Ígor Akinféev. La segunda unidad decepcionó. Ceballos no se encontró cómodo en ningún momento del partido. Asensio no asumió galones. Y la delantera echó mucho de menos a Bale.

El Valencia firmó un empate sin goles en su visita al Manchester United, en un intenso encuentro, en el que jugó con mucha personalidad, tuvo sus opciones de ganar y al final logró un punto que le permite mantener sus opciones en el grupo.

Paul Pogba y Dani Parejo, en el partido que enfrentó al Manchester United y al Valencia en Old Trafford. CORDONPRESS

Marcelino apostó de salida por Coquelin para tratar de contrarrestar el poderío ofensivo del centro del campo del Manchester, aún a costa de perder la banda derecha, lo que provocó que todo el juego de ataque se volcase por el carril izquierdo, en el que Guedes fue un quebradero de cabeza para Antonio Valencia.