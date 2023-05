Puig, sobre el Tajo: La decisión sobre el caudal ecológico de 2027 no puede tomarse ahora

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que su Ejecutivo regional recurrirá el auto del Tribunal Supremo (TS) por el que desestima la suspensión cautelar de los caudales ecológicos del Tajo en 2026 y 2027, puesto que, según Puig, la decisión de recortar el trasvase en 2027 "no se puede tomar ahora", tan pronto, ya que "afecta a las miradas de futuro" sobre la provincia (Alicante).

En declaraciones a periodistas previas a un acto en Orihuela (Alicante), Puig ha explicado que, aunque era "una eventualidad que podía ocurrir", la Generalitat recurrirá y en la demanda se volverá "a insistir" en que la toma de decisión sobre los caudales ecológicos "se debe tomar cuando procedimentalmente sea conveniente, no ahora".

Puig ha hecho estas declaraciones después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS haya desestimado hoy la suspensión cautelar del escalonamiento de los caudales ecológicos del Tajo de 2026 y 2027 establecidos en el Real Decreto 35/2023, al considerar que este rechazo no "priva" de la finalidad que la Generalitat plantea en su recurso por el caudal ecológico, que se aplicaría, como pronto, en 2026.

El auto del Supremo rechaza que, de no acordarse la suspensión, se prive de finalidad legítima al recurso, ya que la impugnación hace referencia a unos caudales ecológicos que no se aplicarían hasta 2026 y 2027, "tiempo más que razonable para que la Sala pueda dictar sentencia, sin perjuicio de que la medida cautelar puede solicitarse en cualquier momento como prevé la Ley".

No obstante, para Puig, la decisión "no puede tomase ahora porque eso afecta a las miradas del futuro, a las perspectivas económicas -de Alicante- y a sus inversiones", ha expuesto, el jefe del Consell, que ha sostenido que "es necesario que se adopten esas medidas cautelares" y que en ese recurso de reposición se incidirá en ello.

"Nos asiste la razón y la lógica y, por ello, vamos a actuar en consecuencia", ha subrayado el president de la Generalitat.

Asimismo, ha destacado que "paralelamente" a ese recurso, la Generalitat mantendrá el diálogo con las distintas administraciones para la ejecución de nuevas obras para la provincia, que suponen "una nueva etapa de modernización de riegos, de mejora de recursos" y entre las que se incluyen medidas para una mayor desalación y reutilización del agua y una mejor depuración.

Respecto a las críticas del líder del PPCV y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que le ha acusado de enviar un recurso "insuficiente" debido a "negarse a trabajarlo y a prepararlo juntamente con la Diputación de Alicante", Puig ha señalado que "cada institución debe hacer siempre lo que le corresponde".

"Me parece raro que se plantee que la Generalitat no cumpla su misión -la de enviar un recurso por el recorte del trasvase-, ya que entendería que se criticara si no se ha cumplido pero es todo lo contrario. Los nervios llevan a hacer declaraciones un poco confusas", ha concluido Puig.