Puig rechaza las "guerras del agua" que "no han dado resultado alguno"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha rechazado este lunes las "guerras del agua" que a su juicio propone la derecha y que "no han dado resultado alguno", y ha reclamado "diálogo, sobre todo con los regantes, en defensa de sus derechos".

Puig ha sido preguntado este lunes por su ausencia en la reunión que los presidentes andaluz y murciano, Juanma Moreno y Fernando López Miras, respectivamente, tienen previsto mantener para establecer un "frente común" en defensa del trasvase Tajo-Segura.

A juicio del presidente valenciano, "la cuestión del agua no puede visualizarse a través del enfrentamiento y de una especie de identitarismo que no genera soluciones; hace mucho tiempo que la derecha hizo unas guerras del agua que no han dado resultado alguno".

"El trasvase es irrenunciable, pero es verdad que hemos de sumar todos los recursos para garantizar agua para siempre, y hemos de hacerlo desde una visión moderna de la sostenibilidad. La demagogia y la confrontación no es el camino adecuado, no vamos a participar en ningún aquelarre", ha asegurado.

Sobre la citada reunión entre los presidentes andaluz y murciano, ambos del PP, Puig ha insistido en que "los actores fundamentales son los regantes" y ha asegurado: "Nos invitaron el viernes, así que mucho interés en que fuésemos no tenían".