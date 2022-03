PSOE y Podemos dan por cerrado el encontronazo por la guerra de Ucrania

Los dos socios del Ejecutivo han dado por zanjada la brecha que se abrió por la decisión de Pedro Sánchez de enviar directamente armas a Ucrania y la escalada verbal que esto originó en la coalición de Gobierno, sobre todo por parte de la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 203, Ione Belarra.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos han cerrado este capítulo, insistiendo ambos en ofrecer una imagen de unidad ante la posición de España en Ucrania y así, el portavoz socialista, Héctor Gómez, ha señalado en el Congreso que tras las palabras de Podemos este lunes apoyando a Sánchez "no hay más recorrido" y ha asegurado que ni hay crisis de Gobierno ni habrá elecciones adelantadas.

De esta manera, pasa página al choque que causaron las acusaciones indirectas de Belarra al PSOE el domingo cuando le señaló como "partido de la guerra", calificativo que este lunes la portavoz de la formación morada Isa Serra aseguró que no iba dirigido a los socialistas, sino que se produjo en un contexto de "fervor belicista".

Eso sí, el portavoz del PSOE ha subrayado que no es momento de generar inestabilidad y que España no mantendrá "una actitud dubitativa" ante un líder autócrata que no respeta la democracia, avisando además de que las diferencias que existan entre los socios se deben gestionar en el seno del Gobierno o en el ámbito parlamentario.

Desde Podemos ha hablado este martes la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Sofía Castañón, que ha insistido en que la polémica ya está aclarada porque Belarra cuando criticó a "los partidos de la guerra" se refería a los que mantienen un discurso belicista y que las discrepancias que tienen con la parte socialista se plantean "con lealtad dentro del Gobierno".

No cree tampoco que Yolanda Díaz, por la que apuestan para liderar el espacio morado las próximas elecciones, se haya sentido "asfixiada" por Podemos, como advirtió el líder de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón. "Quien piense que se puede someter a Yolanda es que no la conoce", ha dicho.

Los comunes, que también se han desmarcado de Podemos al apoyar el envío de armas a Kiev, ha cerrado filas de manera "total" con Sánchez, como ha subrayado Aína Vidal, quien ve normal que haya matices y "posiciones discordantes" en esta cuestión pero ha afirmado que todo Unidas Podemos "va a la una apoyando al presidente".

Y detrás de la barrera, otros partidos, como el PNV, han reprochado a Belarra que llamara al PSOE "partido de la guerra", algo que no va en la línea de dar "estabilidad", ha afirmado su portavoz, Aitor Esteban, mientras que Joan Baldoví, de Compromís, ha puesto el foco en que en estos tiempos tan convulsos y con mayorías parlamentarias tan ajustadas hay que cuidar las relaciones: "Polémicas, las justas".

Íñigo Errejón, de Más País, otro de los que respalda rearmar a los ucranianos, no cree que estas discrepancias culminen en una ruptura de la coalición, pero sí ha pedido responsabilidad y centrarse en la tarea de gobierno.