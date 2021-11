PSOE y PP abogan por inculcar la cultura de Defensa en las escuelas

Representantes de PSOE y PP en el Congreso de los Diputados han coincidido este viernes en la necesidad de inculcar la concienciación de la cultura de Defensa en las escuelas para que los ciudadanos entiendan desde su juventud la necesidad de incrementar los presupuestos destinados a esta materia.

Así lo han manifestado los portavoces de Defensa de PSOE y PP en la Cámara Baja, Zaida Cantera y Fernando Gutiérrez, respectivamente, en una mesa redonda sobre la política de Defensa en España organizada en el Congreso por la Asociación Artículo 30 en colaboración con la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa.

Zaida Cantera ha dicho que "hay que incrementar la concienciación y la cultura de defensa como algo fundamental para que la sociedad perciba la necesidad de las Fuerzas Armadas, lo que hay que explicar ya en las escuelas como hacen otros países como Estados Unidos y Francia".

Ha señalado que los jóvenes deben saber que "hay buenos y malos y que para defender a los buenos se necesita a las Fuerzas Armadas" y dinero para que además puedan seguir interviniendo en misiones como las que llevaron a cabo durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus COVID-19, el temporal Filomena o la erupción del volcán de La Palma.

Igualmente ha considerado que hay que intentar aproximarse el objetivo marcado por los miembros de la OTAN de dedicar el dos por ciento del producto interior bruto (PIB) en Defensa e incrementar el presupuesto para que las Fuerzas Armadas cuenten con más recursos y los soldados vean mejoradas sus retribuciones.

No obstante ha recordado que "los recursos financieros son limitados y no se puede aumentar en todo" y ha lamentado que en el Gobierno hay elementos de coalición que no ven con buenos ojos los aumentos en las partidas de Defensa.

Por el PP Fernando Gutiérrez ha considerado necesario impulsar un crecimiento progresivo del presupuesto de Defensa para que se trate de alcanzar el citado dos por ciento del PIB y dadas las necesidades de las Fuerzas Armadas y de los militares, y promocionar la cultura en este área en la enseñanza desde la base.

Los portavoces de Defensa de Vox, Agustín Rosety, y Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez, han fijado entre sus prioridades la aprobación de las leyes de carrera militar única y de financiación plurianual para una programación adecuada de las Fuerzas Armadas y de las inversiones en la industria de Defensa.