Productores de vacuno dicen que datos sobre enfermedad hemorrágica son "desconcertantes"

La gerente de la Asociación de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac), Matilde Moro, advierte de la "mucha preocupación" que tienen los ganaderos de este sector ante la propagación de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) sobre la que tienen "datos muy desconcertantes".

En una entrevista con Efe, Moro hace un repaso a la situación generada en el país a raíz de la llegada de la EHE, pero también habla de la rentabilidad "negativa" que han sufrido estos ganaderos en verano y de la evolución hacia un modelo de integración, similar al que ya tienen otros sectores como el porcino.

PREGUNTA: ¿Cómo está el sector del vacuno de carne en España?

RESPUESTA: Estamos con mucha incertidumbre y con una situación muy atípica en muchos sentidos, aunque fundamentalmente por el tema de los precios.

Hay mucha incertidumbre sobre el precio de la paja porque en lo que va de año (los ganaderos) han tenido que desembolsar cuatro veces más que en 2022 para la compra de forrajes por la sequía.

Además, el consumo doméstico (de esta carne) ha bajado bastante y, a falta de cifras oficiales, no parece que esté siendo bueno.

Los datos de exportación tampoco son muy halagüeños porque, por ejemplo, de animal vivo, hasta junio, han bajado un 24 % respecto al mismo período de 2022 por el precio, que hace que seamos menos competitivos que otros destinos. No obstante, la exportación de carne fresca está un poco por encima de la de 2022 y se está comportando relativamente bien.

P: En mayo, Asoprovac se quejó de que su sector se quedase fuera de las ayudas por la sequía, ¿qué ha pasado finalmente?

R: Alguna autonomía tenía previsto sacar alguna ayuda para abaratar el transporte de forrajes y es una parte de lo que solicitábamos.

No obstante, nos da la sensación de que no se ayuda al sector del cebo siendo un gran consumidor de forrajes y no se ha tenido en cuenta en absoluto esta situación.

P: ¿Cómo está el precio de la carne de vacuno?

R: Está todavía por encima del precio de 2022, aunque ha bajado algo en estas últimas semanas y lo normal es que vuelva a subir ahora después de verano. En todo caso, sigue por encima del precio que teníamos hace un año.

P: Entonces, ¿cómo están los márgenes de rentabilidad al ganadero?

R: Según las consultas hechas al sector, en julio y en agosto, de media, están en rentabilidad negativa, pero en septiembre suelen subir los precios de la carne y esa es un poco la esperanza que tienen los ganaderos.

P: ¿Están sufriendo más la situación las pequeñas ganaderías?

R: Mi impresión es que los pequeños han bajado muchísimo el volumen de producción porque no han podido hacer frente a esta situación.

Es lo que veníamos diciendo con la entrada en vigor de la nueva PAC que, aunque dijeran que era una política destinada a granjas familiares, nosotros siempre decíamos que sería al contrario, que generaría una reconversión brutal del vacuno hacia la integración, como el porcino, y es lo que observamos que está pasando.

En resumen, los pequeños están cerrando o han bajado muchísimo volumen porque no pueden afrontar la situación actual, sobre todo de inversiones tan elevadas, los grandes están cogiendo más volumen, y los medianos están yendo hacia ese modelo de integración.

P: En la primera mitad del año, en España se ha producido casi un 7 % menos de carne de vacuno, ¿a qué se debe?

R: Hay que esperar a que termine el año, pero es probable que sea inferior porque el año pasado fue especialmente intenso en el sacrificio como consecuencia, por un lado, del buen precio de la carne y de la sequía. Se juntaron las dos cosas.

P: En cuanto a la incidencia de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, ¿cómo está la situación?

R: Estamos muy preocupados sobre todo porque no tenemos datos oficiales. Tuvimos una reunión con el Ministerio (de Agricultura, Pesca y Alimentación) en junio en la que nos transmitieron que estaba habiendo focos, que la previsión era que la enfermedad avanzara y que, en principio, sanitariamente no les preocupaba especialmente.

De hecho, no se han puesto medidas especialmente estrictas porque la idea que tenía el Ministerio es que no había mayor problema.

Pero nos sorprendimos cuando empezó a llegarnos información de que está habiendo mucha mortalidad, morbilidad y animales afectados, aunque no son datos oficiales.

Lo que nos dicen también los veterinarios es que los animales no están en el mejor estado de salud posible actualmente porque la situación de sequía les hace más débiles y eso no ayuda.

A pesar de todo, los datos son muy desconcertantes y he hablado con el Ministerio para solicitar una reunión y ver si nos pueden actualizar los datos.

P: ¿Y qué os transmiten los ganaderos?

R: El problema es que los ganaderos están muy preocupados. Nadie tiene datos exactamente y todos hablamos de oídas mientras la situación en el sector es muy mala y esto ya parece que es la gota que colma el vaso.