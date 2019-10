Productora sitúa la animación por encima del cine real en poder transformador

La productora Nuria González, invitada a formar parte de la Academia de Hollywood, ha afirmado en Segovia que el cine de animación "puede recrear de una manera mucho más poética y metafórica historias que en cine real serían muy duras".

En una entrevista con Efe, durante su participación en Segovia en el Mercado de la Animación y los Videojuegos 3DWIRE, donde ejerce como miembro de jurado de los premios que otorga la organización, sostiene que incluso "puede llegar a muchas más audiencias".

Nominada a los Oscar con 'Late Afternoon', esta productora nacida en Granada y que vive en Irlanda, afirma que documentales que son "muy crudos y recibirían el rechazo de algunas audiencias", serían aceptados en animación: "es como si hubiera más tacto, aunque el mensaje sigue siendo fuerte y poderoso pero llega a más gente".

En este corto, dirigido por Louis Bagnall, donde se aborda la enfermedad de Alzheimer de una manera diferente, el mensaje se ve beneficiado desde la animación, en opinión de quien recibió un premio al cortometraje ganador de un IFTA, que reconocen el talento irlandés.

El hecho de que recibiera la nominación le supuso "todo un honor" pero para el equipo en su conjunto, porque quien trabaja como directora, guionista y productora en el estudio Cartoon Saloon, en Irlanda: "al final la animación es un esfuerzo de equipo", ha subrayado.

Seleccionada también a los Premios BAFTA de la Academia Británica a los nuevos talentos, subraya que el hecho de figurar en nominaciones como productora "no es solo por el proyecto sino por la trayectoria profesional; eso te da una seguridad extra y te confirma que vas por buen camino, que puedes continuar con tu instinto".

Por eso, quien estudió animación en el Edinburgh College of Art en Escocia y, durante los últimos ocho años ha trabajado en producción de animación en televisión, publicidad y cine para niños, asegura que seguirá apostando por "juzgar a los proyectos más con el corazón que con la cabeza, porque son arte".

Sobre la situación del sector en España, Nuria González afirma que "hay muchísimo talento; yo trabajo con muchos españoles aunque no puedo hablar del mercado español porque llevo mucho tiempo en Irlanda, donde el Gobierno apuesta mucho por el cine, la animación y el arte".

La Administración, a juicio de la productora del galardonado cortometraje 'Violet', invierte dinero en el cine en Irlanda, no solo con altas desgravaciones fiscales, lo que atrae muchas coproducciones entre países, pero también en educación".

Quien produjo la serie nominada a los Emmy Kids Award 'Puffin Rock', el largometraje nominado a los Globos de Oro y Oscars, 'The Breadwinner', confiesa que le gusta mucho el contenido que se está haciendo en España, done "hay proyectos buenísimos, mucho talento y productoras muy fuertes".

Añade que ahora con plataformas como Netflix, Apple o Amazaon "hay muchas más posibilidades para que los proyectos salgan adelante, pero con más apoyo del Gobierno y más financiación "funcionaría mejor", ha opinado.

González se muestra convencida de que en España se vive muy bien, pero "si eso se combina con más apoyo del Gobierno atraes talento y, al final, esos son sueldos que cotizan a Hacienda y enriquecen el país, que es lo que le pasa a Irlanda".

Aunque reconoce que le "encanta" España más que Irlanda, no tiene en mente un regreso al menos inminente porque reconoce que Cartoon Saloon, el estudio donde trabaja, le cuida muy bien, "no solo hace proyectos muy bonitos sino que cuida a la gente, eso es importante en cualquier empresa, hay que motivar al talento, aunque no cierro ninguna puerta".