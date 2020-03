El preocupante crecimiento de la curva de muertes y contagios por coronavirus en España y EE.UU., noticias hoy

1. España ya no es el país con la peor curva de contagio, aunque sigue liderando la de muertes

“Aplanar la curva”. Esta es sin duda la consigna fundamental en la lucha contra el coronavirus. Todas las medidas adoptadas por las autoridades y todo el esfuerzo de personal sanitario y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se concentra en este objetivo: que el número de contagiados crezca a un ritmo cada vez menor y no exponencialmente, como lo viene haciendo hasta ahora.

Hasta ahora, sólo China y Corea del Sur, dos de los primeros países en los que se manifestó el virus y, por tanto, los que más tiempo han tenido para adoptar medidas, han alcanzado el objetivo de doblegar a la curva. Mientras, en Europa, Italia y España, pero también Francia, Alemania o Reino Unido, pelean por seguir la estela de los países asiáticos.

2. Boris Johnson ordena el confinamiento de los británicos en sus casas durante tres semanas

El primer ministro británico, Boris Johnson, ordenó este lunes el confinamiento obligatorio de los británicos en sus hogares durante al menos tres semanas para tratar de frenar la expansión del nuevo coronavirus.

+++TOTAL LOCKDOWN ���� Boris Johnson opta por el modelo Italia y cierra el país: solo se puede salir para básicos (supermercado, medicinas, trabajo o deporte). Tono paternalista -"YOU MUST STAY AT HOME; Si tus amigos te invitan a salir, tienes que decir no"- pero mano dura.@COPE — Paloma García Ovejero (@PalomaGOvejero) March 23, 2020

Solo se permitirá salir a la calle para hacer la compra, realizar una actividad de ejercicio al día (correr, caminar o montar en bicicleta), por razones médicas o para cuidar a personas vulnerables, así como para ir al trabajo en caso de "absoluta necesidad", indicó el jefe de Gobierno.

3. Las autoridades peruanas autorizan el vuelo de los españoles confinados en Perú

Las autoridades de Perú autorizaron la salida de un vuelo de Lima hacia Madrid, el próximo miércoles 25, con un grupo de españoles de los aproximadamente 1.200 que permanecen en territorio peruano desde hace ocho días, cuando empezó la inmovilización nacional por el coronavirus, según confirmó este lunes la embajada de España en Lima.

Un comunicado de la embajada española anunció que las autoridades peruanas autorizaron el vuelo Lima-Madrid, que había sido anunciado ayer por la ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya. "Es un vuelo reprogramado que debía haber salido ayer a las 13.00 horas. Por lo tanto, se han seguido los criterios originales a la hora de establecer la lista de pasajeros", agregó la sede consular.

4. Begoña Villacís, en 'El Cascabel': "No descartamos ir más lejos con las medidas"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha explicado en 'El Cascabel' de TRECE que "a día de hoy, IFEMA es ya el hospital más grande de España. Muchas de las camas ya están en marcha, lo que más ha tardado en llegar ha sido el oxígeno", ha comenzado explicando. "Creo en la responsabilidad individual, si a la gente se le informa de la realidad, responde. El confinamiento se cumple", ha argumentado.

"Tomamos la decisión de adoptar medidas muy drásticas, pero hay que esperar más para ver cómo funcionan. Era mejor 'pasarse de frenada' que quedarse corto. Y no descartamos ir más lejos con estas medidas", ha comentado rotunda.

5. Reina,en El Partidazo de COPE: "Los que tienen coj...son los que viven en un piso de 70 metros con tres niños"

Hablamos con el portero del Aston Villa Pepe Reina sobre la crisis del coronavirus que está afectando a todo el mundo y que tiene paralizadas todas las ligas hasta una fecha sin determinar.

El portero nos contó que esta semana ha tenido todos los síntomas del virus: “El momento tenía que llegar, seguramente ha llegado tarde pero estaba al caer. Yo ya llevo dos semanas confinado en casa. Esta semana he pasado el 'bicho' y atrás queda. He tenido más precauciones pero estamos dejándolo atrás. Aquí tests no se hacen, a no ser que estés muy mal y tengas que ir al hospital para que te lo hagan. Los síntomas han sido de ello. Ha sido como si me hubiera pasado un camión por encima. Ahora me encuentro fenomenal”.