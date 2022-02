La prensa española pide al presidente mexicano que proteja a los periodistas

Las principales organizaciones españolas de periodistas han pedido este jueves al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que cese la "campaña de descrédito" contra la prensa y adopte medidas urgentes para proteger a todos los profesionales de la información que ejercen su labor en ese país.

Así lo solicitan en un carta que le han hecho llegar la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la de sindicatos independientes (FeSP), así como la agrupaciones de CCOO y UGT, al agregado de prensa de la Embajada de México en España, Carlos de Alva.

En la misiva, las diferentes asociaciones de la prensa española piden a López Obrador que aborde "seriamente" el problema de los asesinatos de periodistas, así como la impunidad de la violencia contra los profesionales de la información en su país.

Tras recalcar que "el ejercicio libre del periodismo es uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos", recuerdan que "sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia" y añaden que el asesinato de periodistas "no solo persigue silenciar a la prensa", sino también "socavar los cimientos de la democracia".

Para la prensa española, "una democracia que es incapaz de garantizar el libre ejercicio del periodismo y de proteger eficazmente a sus profesionales y detener y procesar a quienes usan la violencia para silenciarlos, es una democracia fallida".

La carta destaca que México es ahora mismo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con 161 periodistas y trabajadores de la prensa asesinados en los últimos 20 años, cinco de ellos en lo que va de 2022.