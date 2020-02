Plataforma "No a la Caza" protesta en toda España contra maltrato del galgo

Activistas de la plataforma "No a la Caza" (NAC) se han manifestado este domingo en casi cuarenta ciudades españolas en defensa del galgo y el resto de razas usadas para la caza, una actividad que consideran "muy cruel" porque muchos de los perros acaban abandonados o maltratados cuando dejan de ser útiles.

Las protestas han sido convocadas con el apoyo de más de 600 asociaciones, plataformas defensoras de animales y partidos políticos. También se han celebrado en Ámsterdam (Países Bajos), Milán (Italia) y Gante (Bélgica), y asimismo en la ciudad alemana de Colonia y en la francesa Toulouse en días previos.

La creación de una ley estatal de protección animal es una de las reivindicaciones de los activistas, que desde hace nueve años convocan estas manifestaciones en febrero porque es un mes "especialmente crítico" para el galgo coincidiendo con el final de la temporada de caza con ese animal.

Asimismo, reclaman que los ayuntamientos ayuden a controlar a los perros de caza como a los animales domésticos, así como garantías de "un sacrificio cero" en las perreras, la equiparación de la legislación entre los animales de caza y de compañía y un endurecimiento de las sanciones.

En España, la convocatoria principal ha sido en Madrid, con cerca de un millar de asistentes, según cálculos de los organizadores, muchos de ellos junto a sus perros, que han partido desde la céntrica Puerta del Sol hasta la plaza de Cibeles, con una parada en el Congreso de los Diputados.

"Son perros de casa, no de caza" o "Maltrato animal al código penal", han sido algunas de las frases más coreadas, mientras los manifestantes llevaban pancartas pidiendo el fin de la caza con galgos y otras razas, mostrando fotografías de los canes con inscripciones como "No soy un instrumento, tengo corazón".

La manifestación ha contado con una exposición móvil de las obras del veterano pintor Paco Catalán, con viñetas que denuncian las injusticias que sufren estos animales.

De acuerdo a los datos de la plataforma NAC, alrededor de 50.000 galgos son "descartados" cada año, aunque la Real Federación Española de Caza (RFEC) ha acusado a los animalistas de "manipular" los datos sobre abandono de perros de caza tras alegar que la única estadística oficial es la del Seprona de la Guardia Civil que ha confirmado que en 2018 la cifra fue de 52.

En Logroño, alrededor de medio centenar de personas se ha manifestado contra de la caza y el uso de perros "como herramienta" de prácticas cinegéticas. "A muchos perros se les asesina cuando no cumplen las expectativas", ha lamentado Estefanía Cardona, de NAC.

En La Coruña, unas 150 activistas se han concentrado en la plaza María Pita, mientras la Asociación Animalista Libera ha pedido un debate político "serio" sobre el papel de la caza en los montes de Galicia con la evaluación de aspectos como la contaminación por el uso de plomo de las municiones.

En San Sebastián, un centenar de personas ha exigido el final de la caza con galgos. Se trata de "la más cruel de todas las modalidades cinegéticas", más acorde con el "medievo" que con este milenio, ha denunciado Laura Morejón, coordinadora de NAC en esa ciudad donde los participantes llevaban carteles con consignas como "Stop galgueros", "¡Matar es malo!" y "Los animales no nos pertenecen".

En Pamplona, los activistas se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento junto a sus perros y pancartas con mensajes como "No a la caza con galgos y otras razas", "Violencia no es respeto" y "Sienten, ¡respétalos!".

En la capital navarra los manifestantes portaban carteles con fotos de trofeos de caza y frases como "esto es crueldad", "esto es un abuso", "esto es sadismo", y con cánticos como "caza no es deporte, es asesinato", o "con el sufrimiento, yo no me divierto".

En las cinco manifestaciones en Castilla y León la participación ha sido de unas 150 personas en Valladolid, otras 70 en Salamanca y apenas una treintena en Segovia.

Clara Auberte, representante de Scooby Medina, de Medina del Campo (Valladolid), una de las principales protectoras, ha advertido de que el principal problema para el galgo es la cría "indiscriminada", porque incrementa las camadas con el objetivo de conseguir perros más hábiles deshaciéndose del resto.