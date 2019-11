La pionera e histórica medida que prohibirá el tabaco y los vapeadores, y otras claves del día

1. Massachusetts, primer estado de EE. UU. en prohibir tabaco y vapeo aromatizados

Massachusetts se ha convertido este miércoles en el primer estado de EE.UU. en prohibir el tabaco y los productos de vapores de nicotina que estén aromatizados, incluidos los cigarrillos mentolados, después de que el gobernador republicano Charlie Baker promulgase un proyecto de ley a tal efecto.

Esta nueva normativa pretende reducir el atractivo de estos productos de tabaco con saborizantes a los jóvenes, en medio de una ola de enfermedades y muertes relacionadas con el vapeo o consumo de cigarrillos electrónicos.

2. María Jesús Valdemoros, portavoz de Navarra Suma en TRECE: "La negociación PSOE-Bildu traerá problemas"

María Jesús Valdemoros es portavoz de Navarra Suma en este Parlamento autonómico y ha pasado por 'El Cascabel' de TRECE. Valdemoros ha respondido las preguntas del conductor del programa, Antonio Jiménez, sobre las negociaciones del PSOE en la comunidad con EH Bildu.

"EH Bildu ha salido más que encantado con la posibilidad de poder introducir cambios en al menos tres proyectos de ley que ha presentado el gobierno de María Chivite, con lo cual algún problema profundo tenemos en Navarra 2020", explicaba Valdemoros. ABC recuerda unas palabras de Pedro Sánchez de junio del año 2019, no estamos hablando de la prehistoria, en las que decía que "el Partido Socialista de Navarra y el PSOE tenemos la misma posición y es que con EH Bildu no se acuerda nada, o sea no se negocia, no se acuerda nada".

3. El 97% de las bases de Podemos avala el acuerdo con el PSOE que convertiría a Iglesias en vicepresidente

Los inscritos de Podemos han decidido avalar, con el 97 por ciento a favor, la participación de los morados en el Gobierno de coalición con el PSOE en los términos que marca el preacuerdo firmado el pasado martes 12 de noviembre entre el secretario general, Pablo Iglesias, y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Juan Carlos Hidalgo

En el referéndum de carácter vinculante, que se ha mantenido abierto al voto desde el sábado pasado y hasta este miércoles a las 10.00 horas, han participado el 26,04 por ciento de los inscritos totales de Podemos, una participación levemente inferior a la de la consulta que realizaron en julio para la investidura de Sánchez.

4. Grupo COPE hace historia con más de 6.500.000 oyentes y es líder del deporte con "El Partidazo"

El EGM confirma la fortaleza de COPE. Después de lograr el liderazgo de la radio la temporada pasada, el grupo de emisoras ha comenzado el nuevo curso con más impulso que nunca.

Por primera vez en la historia, supera los seis millones y medio de oyentes: 6.542.000 personas sintonizan a diario COPE, CADENA100, RockFM y/o MegastarFM, una cifra que supone un incremento del 2% (+126.000 oyentes) con respecto a la anterior medición, de junio, y del 6% (+363.000) con respecto a hace un año.

5. Victoria del Barça y empate del Valencia en Champions

Buena victoria del Barcelona ante del Dortmund para pasar como primero de grupo. El Barça ganó 3-1 al Dortmund con goles de Suárez, Messi y Griezmann y se clasifica como líder de grupo. Dembélé se retiró lesionado.

El Valencia empata ante el Chelsea y se jugará su pase en la última jornada frente al Ajax. El conjunto 'che' se puso por delante pero Kovacic y Pulisic dieron la vuelta al marcador. Wass empató un partido en el que Parejo falló un penalti.