La persona más longeva del mundo, la catalana María Branyas, cumple 116 años

La persona más longeva del mundo según la clasificación del Grupo de Investigación Gereontológica, la catalana María Branyas, cumple este sábado 116 años en la residencia Santa Maria del Tura de Olot (Girona), el centro en el que pasa sus días desde hace más de dos décadas.

Branyas, nacida el 4 de marzo de 1907, alcanzó al comenzar este 2023 esa primera posición tras el fallecimiento de quien la precedía, la francesa Lucile Randon.

La anciana cuenta con 10.000 seguidores en un perfil de la red social Twitter, a través del que se comunica con ellos y difunde sus pensamientos, que aluden siempre a su larga experiencia vital.

Desde la residencia Santa Maria del Tura califican en cada cumpleaños de "honor" la presencia entre sus usuarios de María Branyas, aunque hace tiempo que preservan su intimidad y la mantienen de acuerdo con la familia alejada de declaraciones o entrevistas para su tranquilidad

María Branyas, que participó en una pequeña celebración a puerta cerrada al convertirse en la más longeva del mundo, llega ahora a esta nueva fecha muy activa en las redes sociales y sólo unos días después de mostrar en ellas un abanico que le regaló su abuela hace cien años.

Poco antes había publicado una foto con el director de cine Sam Green, que la visitó en Olot con motivo de un trabajo titulado "The oldest person in the world" (La persona más anciana del mundo), que verá la luz en 2024.