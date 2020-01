Pedro Sánchez desobedece la Constitución y augura concesiones irrepetibles al independentismo, noticia hoy

1. Sánchez salvará su investidura con un ajustado resultado

No sobrará a Pedro Sánchez ni un solo voto en su investidura. Una previsión más que plausible: 166 diputados contra 165. Esa matemática asfixiante obliga a acudir a todos sus apoyos el próximo martes 7 de enero. Sin margen de ausencias para hacer realidad la formación del primer Gobierno de coalición de nuestra Democracia. La ventaja promete ser mínima, de un solo voto, con lo que debe confiar el candidato en que en ningún caso falte nadie de su bando.

2. El acuerdo del PSOE con ERC incluye una mesa de gobiernos para dialogar sobre Cataluña

El PSOE ha acordado con Esquerra Republicana de Catalunya la creación de la prometida mesa de gobiernos para debatir la situación en Cataluña en un plazo máximo de quince días tras la formación del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez,

Así consta en el pacto al que han llegado PSOE y ERC, por el que la formación independentista se abstendrá en la investidura de Sánchez, en el que ambos partidos se comprometen a someter a consulta en Cataluña los acuerdos a los que pueda llegar esta mesa.

Vídeo

3. Hermann Tertsch y otro dirigente de Vox viajan a Bolivia para investigar el incidente con España y México

El vicepresidente del partido español de ultraderecha Vox, Víctor González, y el eurodiputado por esa formación Hermann Tertsch llegaron a La Paz en busca de información sobre el reciente incidente que derivó en la expulsión de diplomáticos de España y México.

Ambos políticos llegaron a Bolivia "por expreso deseo" del presidente de Vox, Santiago Abascal, "para buscar claridad" sobre lo ocurrido el pasado 27 de diciembre, dijo Tertsch en una rueda de prensa posterior a una reunión con los ministros bolivianos de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López.

4. Detenidos 3 jóvenes por la violación de 3 hermanas estadounidenses en Murcia

La Policía Nacional ha detenido este jueves a tres jóvenes acusados de las violaciones denunciadas por tres hermanas estadounidenses en Nochevieja en el domicilio de ellas en el barrio murciano de Santa Eulalia.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno y de la Policía, los arrestados estudian en la ciudad formación profesional, tienen entre 20 y 25 años y pasarán la noche en el calabozo de la comisaría.

EFE

5. Dani Olmo confirma la oferta del Fútbol Club Barcelona

El extremo formado en la cantera del Barça Dani Olmo ha hablado para el periódico L'Esportiu y se ha mostrado muy contento por la oferta del club azulgrana. El jugador, que ya tuvo una oferta del Atlético de Madrid el pasado verano y no llegó a concretarse asegura “a día de hoy, tengo entendido que sólo han llegado dos ofertas. La primera fue del Borussia Moenchengladbach, en febrero pasado. Y, la segunda, es del FC Barcelona. Me hace feliz que los rumores se hayan convertido en una propuesta concreta y que el Barça se replantee la posibilidad de hacerme volver a casa. Pasé seis años en la Masia y me enseñaron valores para toda la vida”. El FC Barcelona admite el interés por el extremo formado en su cantera pero asegura que no hay una oferta formal todavía.