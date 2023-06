Pedro Alonso: Hay una "enorme agenda inacabada" para lograr la equidad en salud

El epidemiólogo y exdirector del Programa Mundial de Malaria de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Alonso, ha subrayado este jueves que el Premio Princesa de Cooperación Internacional otorgado a la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas pone el foco en que hay una "enorme agenda todavía inacabada" para lograr la "equidad de salud en el mundo".

Alonso, que ha formado parte del jurado que ha concedido por unanimidad este galardón a la organización de investigación sin fines de lucro tras haber desarrollado en sus veinte años de historia numerosos tratamientos para graves enfermedades, ha subrayado que este asunto debería seguir "siendo una prioridad de la agenda internacional".

"Es un premio para una iniciativa que se lo merece, pero que ayuda a resaltar lo que quizás estamos empezando a olvidar y es que hay una enorme agenda todavía inacabada de equidad de salud en el mundo", ha subrayado en declaraciones a los periodistas minutos después de darse a conocer el fallo del tribunal.

El epidemiólogo, Premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional en 2008 junto a varias organizaciones dedicadas a la lucha contra la malaria, ha lamentado que cinco millones de niños "mueren al año de enfermedades que no deberían matar" y más de mil millones de personas sufren dolencias "para la cuales no hay solución o todavía no está llegando".

Por su parte, el máximo responsable del Comité Español de UNICEF, Gustavo Suárez Pertierra, ha destacado que es "especialmente significativo" conceder este premio a una iniciativa dedicada a la obtención de medicamentos que permiten "enfrentar las enfermedades desatendidas" y que "se dedica a los grupos más vulnerables".

"Es un ejemplo de cooperación internacional", ha subrayado tras poner en valor sus "importantes" descubrimientos contra dolencias que "suenan muy lejanas" en las sociedades desarrolladas, pero que en los territorios de "ingresos bajos y medios constituyen verdades barreras" para que las personas puedan vivir "con todas las condiciones a las que estamos acostumbrados en el estado de bienestar".