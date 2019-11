El Parlamento vasco se une al catalán en el desafío soberanista para romper España, y otras noticias

1. El Parlamento vasco aprueba una resolución que defiende el derecho a decidir

El Parlamento Vasco, con los votos de PNV y EH Bildu, ha abogado este jueves por un nuevo modelo de relación entre Euskadi y el Estado, basado en la "igualdad, la bilateralidad y el pacto" y que dé cauce al ejercicio del derecho a decidir de la ciudadanía.

Esta resolución ha sido aprobada por el pleno de la Cámara vasca con los votos mayoritarios del PNV y EH Bildu. Tanto el PSE como el PP han votado en contra, mientras que Elkarrekin Podemos se ha abstenido, aunque una de sus parlamentarias, Pili Zabala, se ha desmarcado de su grupo y ha respaldado la propuesta de los nacionalistas.





2. ERC se mantiene en el “no” a Sánchez tras 3 horas de reunión con el PSOE e insiste en la mesa de negociación

ERC ha ratificado que su posición, tras dos horas y media de reunión con el PSOE, sigue siendo negativa respecto a la investidura de Pedro Sánchez e insiste en reclamar una mesa de negociación entre Gobiernos "sin apriorismos ni temas vetados", pero volverá a hablar con los socialistas el día 3.

Los republicanos catalanes han emitido un comunicado de cinco puntos en el cual apuntan que las dos partes reunidas hoy en el Congreso "han establecido un punto de partida común al constatar la necesidad de abordar políticamente un conflicto que es, esencialmente, de naturaleza política".

3. La desaparición de Sánchez: dos semanas de silencio sobre los ERE o las negociaciones con los separatistas

¿Dónde está Sánchez? Muchos de nosotros nos hacemos esa pregunta. El presidente del Gobierno en funciones lleva unos días completamente desaparecido de la escena pública de nuestro país.

Sus últimas apariciones han sido la clausura del VI Congreso de las Empresas Familiares Europeas el pasado 20 de noviembre, y una rueda de prensa junto al presidente electo del Consejo Europeo, Charles Michel, en el Palacio de la Moncloa el pasado 14 noviembre.

4. El jurado popular entrega este viernes a primera hora su veredicto sobre el crimen de Diana Quer

Las partes personadas en la causa judicial por el crimen de la joven Diana Quer, desaparecida en agosto de 2016 durante las fiestas de A Pobra (A Coruña) y cuyo cadáver fue localizado casi 500 días después en un pozo situado en una nave abandonada de Rianxo, han sido convocadas este viernes a las 10,00 horas en relación al veredicto del jurado popular, que deberá ser revisado por el juez Ángel Pantín.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha informado de esta convocatoria y ha aclarado que "en principio, hay veredicto", que deberá ser validado por el juez antes de su lectura pública.

5. Robert Moreno: "Si yo no hubiese seguido en la Selección, Luis Enrique no habría podido volver"

El ya ex seleccionador de fútbol, Robert Moreno, ha comparecido esta tarde ante los medios de comunicación para dar su versión de lo sucedido tras las explicaciones que dio Luis Enrique tan sólo un día antes.

Robert Moreno convocó a la prensa en un hotel de Barcelona, y se dirigió a los periodistas durante algo más de cinco minutos, en una intervención en la que no admitió preguntas "porque no quiero faltar en lo que puse en el comunicado. Acabaría haciendo reproches y no los voy a hacer".