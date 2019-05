El 30% de palestinos tienen agua menos de una hora a la semana, según informe

"El 30 % de los pueblos palestinos tienen agua menos de una hora a la semana", según ha constatado el informe "Vivir bajo la ocupación", que denuncia vulneraciones sistemáticas de los derechos de los palestinos, como el acceso al agua, a la alimentación y a la libertad de movimiento.

El informe, elaborado por la periodista Ana Basanta con la colaboración del médico, político y activista Mustapha Barghouti y coordinado por la Asociación Catalana para la Paz, es el resultado de más de 30 entrevistas de su autora a testimonios palestinos, con los que convivió para conocer su día a día.

Basanta ha denunciado que "los israelíes que viven en los asentamientos en Palestina beben cuatro veces más agua", mientras que "los palestinos la pagan tres veces más cara".

Según ha explicado, la región de Cisjordania -a la que se refiere el informe, mayoritariamente- está dividida entre la zona A -un 18 % del territorio, que corresponde a la Autoridad Nacional Palestina (ANP)-, la zona B -un 23 %, bajo el control militar de Israel- y la C -que supone el 60 % y está en manos del ejército israelí-.

Según Basanta, "Israel no solo ocupa más de la mitad del territorio de Cisjordania, también controla la zona C, que es la más fértil y la que tiene los recursos hídricos, el río de Cisjordania y el mar Muerto", por lo que "los palestinos no pueden acceder a esa zona rica, ni hacer canalizaciones, ni tener infraestructuras".

Otro testigo manifiesta en el informe: "existen licencias sobre la cuota de agua que podemos utilizar, que tenemos que renovar cada año", lo que significa que "Israel controla y limita la cantidad de agua que los palestinos utilizamos".

Todos estos impedimentos también se traducen en diferencias económicas relevantes entre Israel y Palestina, ya que, según Basanta, "mientras que el PIB per cápita en Israel es de 42.000 dólares, en Palestina se sitúa en 2.000 y en la región de Gaza, en 800 dólares".

El doctor, activista y político palestino, Mustapha Barghouti, que también ha participado en el informe, ha manifestado que la ocupación israelí "va más allá de la construcción del muro que separa Israel y Cisjordania" y que es "un auténtico sistema de apartheid, con más de 224 islas palestinas separadas por los asentamientos israelíes".

En cuanto a la libertad de movimiento, los testigos del informe explican que "los controles en carreteras palestinas por parte del ejército israelí son constantes" -hay más de 640 puntos de control en Palestina, según Barghouti-, de forma que "nadie te asegura que puedas llegar a casa, al trabajo o al médico".

"Allí pueden parar tu vehículo y retenerte el tiempo que consideren, cortar la carretera, o llevar al conductor y a los acompañantes a la cárcel", explica un testimonio en el informe.

La elaboración del documento, según su autora, nació con la intención de visibilizar las formas de resistencia a la ocupación israelí desde todos los ámbitos, con la creación de asociaciones como la Palestinian Medical Relief Society (PMRS), el Palestinian Women Developing Centre (PWDC) o el Palestinian Circus School.