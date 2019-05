Pablo Ibar pierde los nervios en vísperas de su posible condena a muerte y otras claves del día

1. Pablo Ibar pierde los nervios y acusa al juez de ir en su contra

Pablo Ibar, hispanomericano de ascendencia vasca de 47 años de edad, que fue declarado culpable por un jurado el pasado 19 de enero de un triple asesinato cometido en Miramar (Florida) en 1994, se ha levantado este lunes del banquillo de los acusados antes de comenzar la sesión de la segunda parte del juicio en la que se dictará sentencia, para acusar al juez Dennis Bailey de ir contra él y de favorecer "constantemente" a la Fiscalía, que pide para él la pena de muerte.

En vísperas de que se conozca si el jurado recomienda a Bailey que dicte una sentencia de condena a pena capital o a cadena perpetua, el acusado ha perdido los nervios, se ha levantado, ha señalando con el dedo al magistrado y le ha recriminado que vaya "en su contra".

2. Estados Unidos expide una licencia de 90 días para los productos vetados de Huawei

El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha expedido una licencia de 90 días que levanta durante ese periodo el veto a Huawei y a sus empresas filiales para preparar una transición sin presencia del gigante tecnológico chino.

El secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, dijo en un comunicado que la licencia expedida por su departamento "otorga a los operadores tiempo para tomar medidas".

3. Díaz Ayuso, en La Linterna, no descarta pactar con Vox: “Lo que tengo claro es que no pactaré con el PSOE”

La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha cerrado la puerta este lunes a emular el pacto a tres bandas de Andalucía tras los comicios del 26 de mayo. Aunque iniciativas como la supresión de las autonomías o la opinión de Vox sobre las armas no le “representan”, Ayuso ha subrayado que lo que no va a hacer es “pactar con el PSOE” porque, mantiene, “nunca” lo ha hecho y se muestra desconfiada de la posible postura de Ciudadanos tras las elecciones: “Ciudadanos no cuenta la verdad, porque en los ayuntamientos de la comunidad no me han negado un pacto con los socialistas. Yo quiero ver que pasa tras las generales y ver qué ocurre”.

En una entrevista en La Linterna de COPE, la candidata popular ha criticado la “inquina” con la que “cierto sector”, en referencia a Podemos, se ha manifestado sobre las donaciones de la Fundación Amancio Ortega a la sanidad española.

4. Maduro propone adelantar las elecciones legislativas como una forma de generar una solución "pacífica"

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, celebró este lunes un año como presidente reelegido, sin abandonar la polémica que supuso su victoria en unos comicios cuestionados, con un insistente llamamiento a un nuevo diálogo con la oposición que no comprometa su poderío en el país petrolero.

En un acto con cientos de simpatizantes en Caracas, el líder chavista se refirió a la primera jornada de contactos con la oposición, celebrada en Noruega la semana pasada, con el auspicio de algunos países europeos y americanos. "Hemos sostenido una primera jornada con la mediación del Gobierno de Noruega (...) Muy positiva, tengo que decir, soy un hombre que cree en la palabra como vehículo para superar las diferencias", expresó.

5. Fallece Niki Lauda, el tres veces campeón del mundo de Fórmula 1

Niki Lauda, tres veces campeón del mundo de Fórmula 1, ha fallecido según ha anunciado su familia. Lauda estaba recuperándose después de haber recibido un trasplante de pulmón. Nada más comenzar 2019 había sido hospitalizado por una infección en las vías respiratorias y problemas renales

Niki Lauda fue uno de los pilotos destacados en la década de los 70 y principios de los 80. Uno de los más importantes de la Formula 1. Una época en la que el automovilismo profesional iba acompañada de grandes riesgos, mucho mayores que ahora. Meticuloso, exigente y ambicioso, Lauda se convirtió en una leyenda de este deporte junto a la escudería Ferrari, con la que ganó dos campeonatos del mundo, y McLaren, que completó su triple