NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE EFE NACIONAL (Viernes, 28 de enero. 14.30 horas)

CORONAVIRUS PANDEMIA

Darias: "Todos los datos apuntan que hemos doblegado la curva"

"Todos los datos apuntan que hemos doblegado la curva" de la incidencia de la covid-19, ha asegurado este viernes en Palma la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien, no obstante, ha apelado a la prudencia respecto al fin de la sexta ola de la pandemia.

- Las reinfecciones por covid se cuadruplican en un mes, hasta las 113.530

ESPAÑA PIB

La economía española creció un 5 % en 2021, la mayor tasa en 21 años

La economía española cerró 2021 con un crecimiento del 5 %, lo que supone su mayor subida en 21 años, frente a la caída del 10,8 % registrada en el ejercicio anterior como consecuencia de la pandemia.

EDUCACIÓN ALUMNOS

La tasa de abandono educativo cayó al 13% en 2021, la más baja de la historia

La tasa de abandono educativo temprano en España se redujo en 2,7 puntos hasta situarse en el 13,3 por ciento en 2021, la más baja desde que existen registros de personas que no habían completado la segunda etapa de Educación Secundaria y que no seguían ningún tipo de formación.

BECAS ERASMUS

Las becas Erasmus cumplen 35 años sin sortear su "carácter elitista"

Las becas Erasmus cumplen 35 años sin haber sorteado uno de sus principales escollos: su "carácter elitista" y falta de equidad. El programa europeo, cofinanciado por el Gobierno central y las autonomías, no está al alcance de todos los jóvenes españoles, que además reciben ayudas muy dispares en función de donde viven o estudian.

TRASPLANTE PULMONES

Una joven de 24 años, la primera española en recibir 3 trasplantes pulmonares

Mireia Sitjà, una joven de 24 años, ha sido la primera paciente española en recibir tres trasplantes bipulmonares, todos ellos en menos de seis años y en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el centro que más retrasplantes de pulmón ha llevado a cabo en España.

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN /PP

Vuelve Aznar: Del primero al último popular, en 35 años

Cuando mañana se reúnan en Valladolid el expresidente José María Aznar y el actual presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección del PP, Alfonso Fernández Mañueco, estará cerrándose un círculo histórico de casi 35 años, que son los que han pasado desde que el primero abrió el camino de hegemonía popular en Castilla y León hasta la actualidad.

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN/VOX

Vox avisa al PP: Solo se entenderán en Castilla y León si asume su agenda

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha avisado de que sólo se entenderán con el PP tras las elecciones del 13 de febrero si los populares renuncian a su enfoque ecológico y asumen su "Agenda España".

- El PP asegura que no hay "temor fundado" de depender de Vox en Castilla y León

REFORMA LABORAL

CCOO y UGT piden a la izquierda que no haga "el tonto" y apoye la reforma

CCOO y UGT han pedido hoy el voto favorable de todos los partidos a la reforma laboral, especialmente de los de izquierda, a los que ha emplazado a no hacer "el tonto", ya que su 'no' significaría la ruptura del bloque de investidura, "que no es un tema menor con el escenario político que tenemos encima".

JJOO INVIERNO

Lambán lamenta falta respeto de Cataluña y dice que sin Aragón no habrá JJ00

El presidente del gobierno aragonés, Javier Lambán, ha lamentado la "falta de respeto institucional" del gobierno catalán al plantear una reunión bilateral en Balaguer (Lérida) en condiciones "no tolerables", y ha advertido a la Generalitat que "sin Aragón no habrá Juegos Olímpicos de Invierno".

- Aragonès replica a Lambán que las discrepancias se resuelven "dialogando"

- El Gobierno confía que Cataluña y Aragón logren un "consenso" sobre los JJOO

SUCESOS DESAPARICIÓN

Juez deja en libertad provisional al detenido por la desaparición de Esther

La juez ha acordado la libertad provisional del hombre de 48 años detenido por la desaparición forzosa de Esther López en Traspinedo (Valladolid) hace más de dos semanas, aunque mantiene su condición de investigado con la obligación de comparecer todos los días en el juzgado y prohibición de salir de España. En relación con la desaparición de esta mujer, fuentes próximas a la investigación han confirmado a Efe que hay una segunda persona investigada, que ha declarado con asistencia de abogado ante la Guardia Civil.

PARTIDOS PP

Muere Pedro Arriola, sociólogo asesor de Aznar y marido de Celia Villalobos

El sociólogo y analista político Pedro Arriola, marido de la exministra y exdiputada Celia Villalobos, que fue asesor del PP estrechamente vinculado al expresidente del Gobierno José María Aznar, ha fallecido en Madrid, según han confirmado a Efe fuentes del partido.

MEMORIA HISTÓRICA

Martín Villa renuncia a la medalla Barcelona que le ha devuelto la justicia

El exministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa ha decidido renunciar a la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Barcelona que ha recuperado gracias a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

HERMITAGE BARCELONA

El museo Hermitage renuncia a instalarse en Barcelona

Los promotores del museo Hermitage en Barcelona han anunciado que renuncian a instalarse en la capital catalana como consecuencia de la firme oposición del ayuntamiento de la ciudad, según ha informado este viernes el periódico El País y han confirmado a Efe fuentes de la empresa impulsora del proyecto.

- El Ayuntamiento reafirma su apuesta por el Liceu Mar tras retirada Hermitage

ANTONIO RESINES

Antonio Resines sale de la UCI tras un mes ingresado por covid-19

El actor Antonio Resines ha salido hoy de la UCI del hospital Gregorio Marañón de Madrid donde ingresó el pasado 23 de diciembre por complicaciones derivadas de la covid-19, según ha anunciado el hospital en un parte médico.