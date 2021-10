NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE EFE NACIONAL (sábado, 16 octubre 20:00 horas)

ERUPCIÓN LA PALMA

La erupción de La Palma registra "importantes explosiones" y emisión de lava

La erupción originada en el volcán de Cumbre Vieja de la isla de La Palma dentro del área del cono principal ha registrado este sábado "importantes explosiones" y emisión de lava, según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

- La Palma registra un seísmo de 4,6 grados, el de mayor magnitud hasta ahora

- El nuevo punto eruptivo tiene una actividad menor y solo expulsa cenizas

- La lava que alimenta la colada de La Laguna fluye a 1.300 metros por hora

PSOE CONGRESO

El PSOE abolirá por ley la prostitución y entierra el debate de la república

El PSOE impulsará la aprobación en esta legislatura de una ley integral para abolir la prostitución, que incluirá medidas para sancionar a los clientes, y ha enterrado nuevamente el debate sobre el cambio del modelo de monarquía a república, planteado en las enmienda a la ponencia.

- F.González garantiza lealtad a Sánchez pero defiende su libertad de expresión

- El PSOE homenajea su pasado en un congreso cargado de nostalgia

- CCOO y UGT reclaman a Sánchez en el Congreso del PSOE derogar reforma laboral

- PP: Congreso del PSOE es pleitesía a Sánchez en vez de soluciones para España

FONDOS EUROPEOS

PP pide que Calviño y Montoro expliquen condiciones de UE para recibir fondos

El PP pedirá las comparecencias de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y de la ministra de Hacienda y Función Pública , María Jesús Montero, para que detallen las condiciones acordadas con Bruselas sobre la ejecución de los fondos de recuperación europeos.

PENSIONES PROTESTAS

Unos 15.000 manifestantes piden dimisión de Escrivá por privatizar pensiones

Entre 10.000 y 15.000 personas llegadas de toda España, según un cálculo de la Policía Nacional (5.000 según la delegación del Gobierno), han pedido este sábado en una manifestación en Madrid la dimisión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por querer privatizar las pensiones en una manifestación

PARTIDOS ERC

Junqueras alerta que "queda mucho camino" para que ERC apoye los presupuestos

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha alertado este sábado al Gobierno que todavía "queda mucho camino" para que su formación ofrezca su apoyo a los presupuestos generales del Estado de 2022 y ha subrayado que no sería la primera vez que se vieran obligados "a tumbar unos presupuestos".

PRESUPUESTOS 2022

Arrimadas anuncia que Cs presentará enmienda a la totalidad a presupuestos

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha anunciado este sábado la presentación de una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez.

MEMORIA HISTÓRICA

Una jueza dicta auto de procesamiento contra Martín Villa, que recurrirá

La jueza argentina María Servini ha dictado un auto de procesamiento contra el exministro de la Gobernación (ahora Interior) Rodolfo Martín Villa por la muerte de varias personas entre 1976 y 1978 cuando formó parte del Gobierno de Adolfo Suárez, ha confirmado a Efe el portavoz de una de las asociaciones promotoras de la denominada "querella argentina".

INMIGRACIÓN ESPAÑA

Llegan 110 inmigrantes a las costas españolas y 21 continúan desaparecidos

Un total de 110 inmigrantes, tres de ellos menores de edad, han llegado este sábado a distintos puntos del litoral español a la espera de encontrar a las 21 personas desaparecidas la noche del jueves en el naufragio de una patera en aguas de Cádiz.

ELECTRICIDAD PRECIOS

La luz baja mañana un 7,6 % en el que será el domingo más caro de la historia

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) se ha situado para mañana, 17 de octubre, en 209,63 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone un descenso del 7,6 % respecto al precio fijado para hoy, pese a marcar el precio más alto de la historia para un domingo.

SUCESOS DESAPARICIÓN

Localizado cadáver del sargento desaparecido en embalse de El Grado (Huesca)

Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (Geas) de la Guardia Civil han localizado el cuerpo del sargento del Ejército de Tierra Mario Quirós Ruiz en el pantano de El Grado, en Huesca, donde desapareció el pasado martes cuando realizaba una práctica de inmersión en el pantano nocturna.

PREMIO PLANETA

El Planeta del millón de euros acaba con el secreto de Carmen Mola

El Premio Planeta de esta 70ª edición, primera con un millón de euros para el ganador, ha acabado con uno de los secretos mejor guardados de la literatura española reciente, el seudónimo de Carmen Mola, tras el que se ocultaban la santa trinidad de guionistas Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez.

CINE SITGES

El filme islandés "Lamb", mejor película del Festival de Cine de Sitges

La película islandesa "Lamb" ha obtenido el Premio a la mejor película del Festival de Cine Fantástico de Sitges, y su protagonista, Noomi Rapace, conocida por su papel de Lisbeth Salander en la saga "Millennium", el galardón a la mejor actriz, compartido con Susanne Jensen por "Luzifer".

UNIVERSIDAD CASTELLS

Castells: No llevaré la ley universitaria al Congreso sin el apoyo de grupos

El ministro de Universidades, Manuel Castells, no enviará la reforma universitaria a las Cortes si no hay una predisposición favorable a aprobarla por parte de los grupos políticos y, en caso de tramitarse, quiere el apoyo de una "mayoría absoluta", no basta con que sea "suficiente" para sacarla adelante.

CINE SEMINCI

Director de la Seminci: Es irreversible la modalidad híbrida en los festivales

Camino de los setenta años, el festival de cine de Valladolid (Seminci) ha circulado indemne por la dictadura, transición y democracia, ha orillado trabas y sorteado imprevistos como una pandemia letal, que ha abierto el camino a una "modalidad híbrida" ("online" y presencial), que su director, Javier Angulo, considera casi irreversible para todos los certámenes.

JUEGO TRONOS

HBO sitia la ciudadela de Cáceres con la precuela de "Juego de tronos"

La productora HBO ha transformado el paisaje de la ciudad medieval de Cáceres para el rodaje de la precuela de la serie "Juegos de Tronos", por cuyas intrincadas calles se mezclan estos días operarios, extras, vecinos y turistas, y para que no se escape ningún detalle la ha blindado de tal forma que se ha convertido en un verdadero laberinto.