NOTICIAS MÁS IMPORTANTES EFE NACIONAL. (Martes, 23 de noviembre. 14.30 horas)

PRESUPUESTOS 2022

ERC garantiza la viabilidad de los Presupuestos de 2022 con su voto a favor

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha garantizado este martes su apoyo a los Presupuestos de 2022, lo que permite que las cuentas públicas salgan adelante al conseguir el voto afirmativo de 181 diputados, según han confirmado a Efe fuentes de los independentistas catalanes.

HUELGA METAL

Enfrentamientos entre la policía y manifestantes que querían cortar el puente

La Policía ha efectuado disparos de balas de goma al aire y lanzado gases lacrimógenos para evitar que una parte escindida de la manifestación que se está produciendo esta mañana en Cádiz en solidaridad con los trabajadores de la industria del metal, corte el puente José León de Carranza de la capital.

TIEMPO NEVADAS

El temporal deja lluvias torrenciales, nevadas y frío de 12 grados bajo cero

El temporal, que ha dejado nieve en amplias áreas del país, lluvias torrenciales en el Mediterráneo y un ambiente muy frío con mínimas de hasta 12 grados bajo cero, comienza a perder poco a poco intensidad en su camino hacia el este, aunque mañana aún nevará en Aragón, Asturias, ambas Castillas, Cataluña y La Rioja.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Ocho presidentes piden otro modelo de financiación con criterio demográfico

Ocho presidentes autonómicos han firmado en la denominada cumbre de Santiago sobre financiación autonómica un documento, con 35 puntos, en el que reclaman otro modelo que subsane las deficiencias del actual sistema de reparto entre los distintos territorios y que sea fruto de un consenso multilateral en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

CORONAVIRUS PANDEMIA

Sanidad pide fomentar el teletrabajo en su nueva propuesta contra la pandemia

Sanidad planteará este martes a las comunidades fomentar el teletrabajo en todos los niveles de incidencia de la pandemia y garantizar que, en aquellos empleos que requieren actividad presencial, hay distancia física, ventilación adecuada y se usa la mascarilla. La propuesta se incluye en un documento en el que evita por primera vez referirse a la situación de la covid en España como "muy favorable", y que también propone cerrar los bares a las 23.00 horas y las discotecas a la una cuando se considere que hay transmisión comunitaria con presión creciente sobre el sistema sanitario.

CATALUÑA

Cataluña pide al juez ampliar pasaporte covid a restauración, gimnasios y residencias

El Govern pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que avale extender la exigencia del pasaporte covid para acceder a la restauración, gimnasios, centros deportivos y residencias de ancianos, además del ocio nocturno, ante la escalada de la sexta ola de coronavirus.

ERUPCIÓN LA PALMA

La lava que alimenta el nuevo delta en Tazacorte baja a 10 m/s por La Laguna

El río de roca fundida que alimenta el nuevo delta de lava de la costa de Tazacorte, en La Palma, baja a una velocidad de 10 metros por segundo a su paso junto a la montaña de La Laguna, su último gran obstáculo antes de precipitarse ladera abajo hacia los acantilados, informa Involcán.

PARTIDOS PP

Egea asegura que Ayuso ha zanjado el conflicto: No es una guerra, son normas

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este martes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha zanjado su pugna abierta con Génova por el control del PP en esta comunidad al señalar que respeta los tiempos de la dirección para la celebración del congreso.

VIOLENCIA MACHISTA

Relaciones tóxicas y control: cómo el maltrato golpea a las adolescentes

"Era un poco celoso, pero yo no lo veía mal, me parecía una muestra de amor". "Siempre quería saber dónde estaba y con quién, me pedía que le enviara mi ubicación... quería cuidar de mí". "Le molestaba que no respondiera inmediatamente a sus mensajes y yo pensaba: pobre, estará preocupado".

SUCESOS ESTAFA

Detenido por estafar medio millón en criptomonedas desde la Costa del Sol

Uno de los mayores estafadores de criptomonedas establecido en España, fugado de la justicia internacional por sustraer más de medio millón de euros a través de una moneda virtual falsa, ha sido detenido en Lituania.

ARTES ESCÉNICAS

Banderas, Roche y los Gutiérrez Caba, Académicos de Honor de Artes Escénicas

La Academia de las Artes Escénicas entrega mañana las Medallas de Oro de la Academia y nombra Académicos de Honor a Antonio Banderas, Julia y Emilio Gutiérrez Caba y a la coreógrafa y bailarina Carmen Roche.