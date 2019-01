Un periodista español detenido en Venezuela, principal noticia a primera hora de este jueves

1. Un periodista español y dos colombianos, detenidos en Venezuela

El fotógrafo colombiano de la Agencia EFE Leonardo Muñoz, desaparecido desde esta mañana en Caracas, está detenido por autoridades venezolanas, que también arrestaron a sus dos compañeros, uno español y una colombiana. Los tres forman parte de un equipo que viajó desde Bogotá para cubrir la crisis de Venezuela.

Según periodistas de EFE en Caracas, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se presentaron esta noche en la oficina de la Agencia, donde arrestaron al español Gonzalo Domínguez Loeda y a la colombiana Maurén Barriga Vargas y dijeron que Muñoz había sido detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

2. Iglesias avisa a Errejón: “La autodisolución de Podemos la deciden las bases”

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha admitido que Íñigo Errejón "no es un traidor" y "debe ser un aliado", si bien le ha acusado de haberse situado fuera del partido por la vía de los hechos consumados y le ha advertido de que la "autodisolución de Podemos" sólo la decidirán sus militantes. Iglesias, que intervendrá vía telefónica en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, ha anticipado su discurso en un texto difundido en Facebook, en el que censura que Errejón no haya discutido su propuesta de sumarse a la marca de Manuela Carmena en los órganos ni en ningún proceso de participación.

​Admite que "Íñigo, a pesar de todo, no es un traidor, sino que debe ser un aliado de Podemos" y avisa: "Mientras una Asamblea Ciudadana no decida nuestra autodisolución o nuestro fin como referente electoral, en Podemos las decisiones las toman los inscritos y los espacios colectivos". "Hacer las cosas en secreto, por sorpresa y sin contar con los espacios colectivos me parece incompatible con formar parte de Podemos", a lo que añade: "Con todo, es legítimo que, por la vía de los hechos consumados, haya compañeros que abandonen nuestra formación. Hay que asumirlo con naturalidad y madurez".

3. Luis Planas, ministro de Agricultura, este jueves en 'Herrera en COPE'

El comunicador mejor valorado de la radio española se encuentra este jueves en COPE con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. En una semana marcada por la actualidad en el Parlamento británico donde se ha dado vía libre para renegociar el acuerdo para el Brexit con Bruselas. Un vuelco en los acuerdos que puede afectar a las condiciones arancelarias de España a Reino Unido.

En las últimas semanas, Planas ha asegurado que el Gobierno tendrá las respuestas de contingencia necesarias ante un posible Brexit no amistoso, ya que ha previsto, "lógicamente, todos" los posibles escenarios, entre ellos esa salida sin acuerdo.

4. La Comunidad de Madrid rechaza la hora de precontratación para los VTC que demandan los taxistas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha rechazado la propuesta de las cinco asociaciones de taxistas que habían presentado este miércoles ya que, según asegura el gobierno regional, es “aún más radical que las anteriores".

En una rueda de prensa en la sede del Ejecutivo regional, Garrido ha denunciado la "dejación" de funciones de la Delegación del Gobierno por haber "permitido las toma de las calles de Madrid por sectores radicalizados" y ha calificado al titular de Fomento, José Luis Ábalos, de ser "el ministro más indolente e irresponsable de la historia".

5. El Barça remonta y golea al Sevilla para estar en semifinales

El Barcelona remontó al Sevilla el 2-0 de la ida con una goleada inapelable en el Camp Nou (6-1) y se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey, un torneo que se ha adjudicado las últimas cuatro temporadas y que aspira a ganar por quinta vez consecutiva.

La eliminatoria empezó a decantarse desde el punto de penalti, el que marcó Coutinho a los 13 minutos y el que falló Banega a los 26. El primero fue un inocente derribo de Promes a Messi, que cedió la gloria al brasileño, consciente de que está pasando por su peor momento como azulgrana y que el gol le ayudaría a rehabilitarse.