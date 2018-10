La ruptura de Sánchez con Casado y otras noticias que no te puedes perder

1. El Gobierno rompe relaciones con Pablo Casado

El Gobierno asegura que las relaciones con el líder del PP, Pablo Casado, "están rotas" después de lo ocurrido este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados, ya que considera que ha perdido el respeto institucional.

EFE

Fuentes de Moncloa han ratificado esta noche que rompen cualquier relación con el presidente del Partido Popular después de que este acusara a Sánchez de ser "partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España".

2. El PP reacciona: "Que rompa con los que están en la cárcel"

El Partido Popular ha respondido a última hora de este miércoles al Ejecutivo de Pedro Sánchez, después de que haya decidido romper las relaciones con su líder, Pablo Casado. "El que se hace el ofendido, ha perdido el debate", han señalado fuentes 'populares'.

EFE

Desde el PP han instado al presidente del Gobierno a que haga lo que, a su juicio, piden los españoles: "Que rompa con los que están en la cárcel por intentar un golpe al Estado, no con el PP que le ofrece los votos del Senado para aplicar el 155 y restaurar el orden constitucional en Cataluña".

3. Termina sin acuerdo la reunión entre Ryanair y los sindicatos de tripulantes de cabina

Los sindicatos USO y SITCPLA han señalado esta noche que la reunión con los representantes de Ryanair ha concluido "nuevamente sin acuerdo" y que los representantes de la aerolínea se han presentado a ella sin ninguna propuesta concreta.

EFE

Los sindicatos de tripulantes de cabina lo indican así en una nota de prensa esta noche, en la que denuncia que "Ryanair ha vuelto a despreciar a sus tripulantes, poniendo límites y trabas a la negociación, y pretendiendo vetar a los representantes que cada uno de los sindicatos designamos para asistir a las negociaciones".

4. Trump culpa a la prensa del envío masivo de paquetes explosivos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado que el envío masivo de paquetes sospechosos a políticos demócratas, como el ex presidente Barack Obama y el matrimonio formado por el ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, es un acto de "violencia política" y ha apelado a la unidad para combatirlo.

"En estos momentos tenemos que unirnos, tenemos que unirnos y enviar un mensaje claro y fuerte, un mensaje inequívoco de que los actos o las amenazas de violencia política de cualquier tipo no tienen cabida en Estados Unidos", ha dicho en un acto sobre drogas desde la Casa Blanca.

5. El Barcelona gana sin Messi y el Dortmund le hace un roto al Atlético

Sin Leo Messi, el Barcelona demostró que tiene muchas armas para sacar los partidos adelante y con un juego coral y los goles de Rafinha y Alba, uno en cada tiempo, batió al Inter de Milan (2-0) para sumar la tercera victoria consecutiva en la Champions y situarse con un pie y medio en la siguiente ronda.

Los de Ernesto Valverde, salvo los diez primeros minutos del segundo tiempo, firmaron un convincente ejercicio, basado en la solidez, la solidaridad y una asfixiante presión que nunca pudo superar el equipo de Spalletti.

Una derrota sonora y rotunda, un 4-0 en Dortmund, golpeó en la Liga de Campeones al Atlético de Madrid, devorado por la eficacia de su adversario, doblegado en la peor derrota de la era Diego Simeone, víctima de un batacazo impensable y comprometido al límite su objetivo del primer puesto.

El marcador quizá fue exagerado, quizá no hubo tanta diferencia en el juego, sí abrumadora en la pegada arriba, pero un resultado tal no fue una casualidad, porque el Atlético cometió errores atrás, porque la sustitución de Saúl Ñíguez no pareció acertada y porque no fue a por el partido hasta el segundo tiempo, cuando ya perdía 1-0.