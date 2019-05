¿La noche más negra de la historia del Barça? Escucha ya la tertulia de 'El Partidazo' y otras claves del día

1. Naufragio del Barcelona en Liverpool

La historia, cíclica como ella sola, devolvió a un histórico Liverpool a su milagro de Estambul y rememoró las pesadillas de un Barcelona que volvió a visitar Roma un año después y que quedó eliminado de la Liga de Campeones en un naufragio para la posteridad. Una ola en forma de 'You'll Never Walk Alone' recibió al Barcelona en Anfield. Esa fue la parte amable. La realidad a la que venían fueron los pitidos ensordecedores que les despertaron al sacar de centro.

2. Rivera rechaza ante Sánchez abstenerse y pide que aplique el 155 en Cataluña

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha insistido en colocarse como líder de la oposición al subrayar que "ante la descomposición del PP" España necesita un proyecto "fuerte"que sirva de alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. En la rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente en La Moncloa, Rivera ha hecho este análisis de la situación, y ha rehusado responder a la invitación que le hizo ayer el líder del PP, Pablo Casado, para que se abstenga en la investidura de Sánchez. "Bastante tiene el señor Casado con lo que tiene como para meterle el dedo en el ojo", ha dicho Rivera, quien ha asegurado estar "más preocupado por los españoles que con la crisis interna y la descomposición electoral del PP". Ha criticado en cualquier caso que un líder político no quiera hacer algo pero pretenda decirle a otro que lo haga.

3. Bruselas prevé un agujero de más de 3.000 millones de euros en las cuentas españolas

Hace unos días el Gobierno envió unas cuentas con un déficit del dos por ciento para 2019. Unos números que para la Comisión Europea son una ilusión ya que según sus previsiones estiman un déficit del 2,3 por ciento, lo que supondría un agujero de más de 3.000 millones de euros.

La revalorización de las pensiones o la subida del sueldo a los funcionarios van a suponer importantes desembolsos que van a perjudicar también al déficit público.

4. Felipe González explota contra Zapatero por su posición sobre Venezuela

El ex presidente del Gobierno, Felipe González, ha hecho referencia a las tensiones que se viven estos días en Venezuela y al posible final del Régimen de Maduro. González ha advertido que, una vez se produzca el final del tirano y se pueda ver con toda claridad el horror de su tiranía, no aceptará excusas de que no se sabía lo que ocurría: “No aceptaré la excusa que después de Stalin o de Hitler muchos empleaban diciendo: 'no podíamos ni imaginar, nosotros no lo sabíamos, no lo veíamos”.

5. El contundente mensaje del Papa a los jóvenes: "Nunca se sueña demasiado"

El Papa Francisco se ha reunido este martes 7 de mayo con los jóvenes en Skopje y les ha dejado un claro mensaje: "Nunca se sueña demasiado". El Santo Padre ha dado unas motivadoras palabras en el 'Encuentro ecuménico e interreligioso' en el marco de su viaje apostólico a Bulgaria y Macedonia del Norte.

"Quisiera deciros: nunca se sueña demasiado. Uno de los principales problemas de la actualidad y de tantos jóvenes es que han perdido la capacidad de soñar. Ni mucho ni poco, no sueñan; y cuando una persona no sueña, cuando un joven no sueña, ese espacio es ocupado por el lamento y la resignación".