Ninguna candidatura está excluida para la Agencia Espacial, según el Gobierno

Los municipios madrileños de Robledo de Chavela y Tres Cantos, como el resto de aspirantes, no están excluidos de la carrera, todavía no iniciada oficialmente, para ser sede de la Agencia Espacial Española, puesto que el proceso de "desconcentración" en el que se elegirá la ubicación de este organismo no descarta ninguna posibilidad.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial han indicado a Efe que Robledo de Chavela y Tres Cantos "no estarían excluidos" en este proceso, que además no ha comenzado puesto que el procedimiento para determinar sedes no comienza "oficialmente hasta que no se publique en un BOE que se abre".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que la sede de la futura Agencia Espacial Española, un organismo que coordinará todas las actividades espaciales a nivel nacional y la participación española en los programas internacionales, se localizará fuera de Madrid, sin precisar una localización concreta.

Lo ha hecho precisamente en el Centro de Entrenamiento y Visitantes que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA-NASA) tiene en Robledo de Chavela -a 65 kilómetros al noroeste de Madrid-, donde ha dado a conocer el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Aeroespacial.

Las palabras de Sánchez han recibido casi inmediatamente contestación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha escrito en su cuenta de Twitter: "No sabe dónde irá (la Agencia Espacial Española), lo que sí, que ha de perjudicar a Madrid".

Además, en declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, ha dicho que con este anuncio Sánchez "escupe a la cara" a los madrileños, porque se trata de una decisión "sin equidad ni transparencia" que perjudica a dos municipios que habían presentado proyectos muy solventes.

En el caso concreto de la Agencia Espacial, el procedimiento lo explicó precisamente ayer la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en el Pleno del Congreso, en respuesta a la defensa que Teruel Existe hizo de la candidatura de la ciudad de Teruel para albergar la sede de este organismo.

Rodríguez indicó que el proceso para elegir la ciudad sede de esta agencia comenzará una vez esté aprobada la Ley de Ciencia, que contempla su creación, y que se llevará a cabo con "absoluta transparencia", de manera "equitativa" y "valorado todas las candidaturas para elegir la mejor", en un proceso "muy respetuoso y garantista".

La Ley de Ciencia, aún en tramitación parlamentaria, ha incluido varias enmiendas para que la elección de la sede de la Agencia Espacial Española atienda criterios de vertebración territorial y sirva para combatir el desempleo y luchar contra la despoblación.

Hasta ahora se han hecho públicas las aspiraciones de Robledo de Chavela, Tres Cantos, Teruel, Sevilla y León, en todos los casos con el respaldo de sus respectivos gobiernos autonómicos.

El proceso para elegir la sede de este y los demás organismos estatales de nueva creación está regulado en un Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado 22 de marzo, que crea una Comisión consultiva cuya constitución se produjo el 6 de abril.

Esta Comisión, que asesora al Gobierno en la determinación de las nuevas sedes, está presidida por la propia ministra de Política Territorial y cuenta con otros representantes de este departamento y de los ministerios de Asuntos Económicos; Trabajo; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Asuntos Exteriores; Hacienda; Transportes; Presidencia; y Asuntos Sociales. EFE

