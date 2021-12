Morant: La ciencia seguirá en La Palma ayudando a la reconstrucción

Los científicos han sido esenciales durante la emergencia por la erupción del volcán de La Palma y lo seguirán siendo después, para seguir aportando conocimiento en la reconstrucción, por eso la ciencia no se va a ir de la isla, ha señalado hoy la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

La ciencia tiene que ser un instrumento de oportunidades para la isla y para su población, ha señalado la ministra tras una reunión virtual con la comunidad científica presente en La Palma desde el inicio de la erupción.

Morant ha agradecido a los científicos su trabajo, 24 horas al día, durante más de 90 días, para dar respuesta a las necesidades y a tantas preguntas que ha ido poniendo sobre la mesa el volcán.

Gracias a esas respuestas hemos podido ir tomando las decisiones adecuadas para salvaguardar la vida de la gente, ha destacado la ministra.

Además, les ha transmitido el agradecimiento profundo del Gobierno por ese esfuerzo colectivo que han hecho, por la coordinación, por la cantidad de ciencia que se ha producido al servicio de la sociedad.

El volcán se mantiene hoy en calma, cuando faltan dos días del total de diez establecido por los científicos para dar oficialmente por terminada la erupción, que comenzó el 19 se septiembre.

La ciencia y quienes la hacen han sido esenciales en la emergencia y lo van a ser para la postemergencia, pues queda mucho trabajo de investigación.

Morant ha subrayado además que la ciencia tiene que ser un instrumento de oportunidades para la isla. Para los palmeros y para las palmeras.

Por lo tanto, les he dicho (a los científicos) que no nos vamos de la isla. La ciencia no se va de la isla, ha hecho hincapié la ministra, quien les ha pedido que descansen durante las navidades, porque luego van a seguir aportando ciencia y conocimiento en la reconstrucción.

La ciencia ha vuelto a demostrar que salva vidas y el Gobierno la va a seguir apoyando para que tenga los recursos necesarios para seguir aportando soluciones a la sociedad, ha indicado.

A la reunión con la ministra han asistido, entre otros, representantes del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en Canarias (Pevolca), el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcán), el Instituto de Geociencias, las universidades de La Laguna y las Palmas de Gran Canaria o el Instituto Geológico y Minero de España.