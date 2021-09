Morant anuncia un presupuesto histórico "a la altura de los científicos"

(Actualiza la noticia EX4313, con la posición expresada por los grupos parlamentarios)

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha asegurado hoy que su objetivo es mejorar el sistema de I+D+i para que esté a la altura de los científicos y al servicio de los ciudadanos y que, gracias a los 72.000 millones de euros de los fondos europeos, para ello dispone de "un presupuesto histórico", un 60% superior al del año pasado.

Se trata de una "clarísima apuesta del Gobierno por la transformación del país a través de la ciencia y la innovación. Y les anuncio que el próximo presupuesto de este Ministerio será aún mayor", ha dicho Morant.

La ministra ha hecho estas afirmaciones en la Comisión de Ciencia del Congreso de los Diputados donde hoy ha comparecido por primera vez para avanzar los planes de su Departamento y anunciar mejoras en la carrera científica y aumentos salariales.

Morant ha explicado que para canalizar esa financiación extraordinaria de Europa, se ha puesto en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una hoja de ruta con la que el Gobierno pretende transformar los sectores productivos y lograr un país más "competitivo, equitativo y justo".

ATRAER Y RETENER EL TALENTO

En ese sentido, ha subrayado que lo "prioritario" es apostar por el talento y subsanar más de una década de "fuga de cerebros constante", que tuvieron que marcharse "porque su país les dio la espalda o porque solo encontraban trabajo muy mal pagado".

Para ello, el Ministerio está mejorando la situación de los doctorandos que están haciendo su tesis, aumentará un 80% el número de contratos del programa Juan de la Cierva para jóvenes doctores, subirá sus salarios un 14%, y les facilitará el intercambio con otros centros de investigación punteros del mundo.

Además, el Ministerio aumentará los contratos del programa Juan de la Cierva, que pasará de 278 a 400 contratos postdoctorales y subirá el salario un 21%, y reforzará el programa Ramón y Cajal, "nuestro buque insignia de captación de talento", unas medidas que permitirán la contratación de más de 2.500 doctores en los próximos tres años.

En paralelo, convocará los Premios Nacionales de Investigación para jóvenes, que ayudarán a visibilizar unas carreras científicas brillantes y a dotarlas de financiación inicial extra.

CIENTÍFICOS EN LAS EMPRESAS

Morant ha recordado que España está 12 puntos por debajo de la media europea en personal de I+D en las empresas, y para acabar con esta situación ha avanzado que el Ministerio financiará con 150 millones de euros la contratación de doctores en las empresas, reforzará el programa Torres Quevedo elevando un 26% el salario de estos doctores, y dará 100.000 euros adicionales a las compañías que contraten a un doctor.

Todas estas medidas, ha subrayado, acompañarán a la mayor oferta pública de empleo en el sector científico de los últimos 15 años, con 1.083 plazas para personal investigador, técnico y de gestión de la I+D+i.

Se ha referido también a las mujeres científicas, con las que el mundo "está en deuda" y ha anunciado que pondrá en marcha un programa de mentorazgo para jóvenes investigadoras y financiará proyectos de innovación empresarial liderados por mujeres, entre otras medidas.

Tras recordar la importancia de la ciencia en aspectos diarios como la pandemia o la erupción del volcán de La Palma, Morant ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar la transferencia de conocimiento, "la cadena vital" que hace que los resultados científicos se conviertan en procesos de innovación y en productos necesarios para la sociedad.

Sobre este punto, ha avanzado que el Gobierno tiene planes para favorecer la transición energética y la transformación digital, apoyar al sector aeroespacial, y avanzar hacia la salud de vanguardia y la medicina personalizada.

CIENCIA VERTEBRADORA Y CONSENSO

Por último, ha destacado que la ciencia "es y debe ser vertebradora" y que para ello son esenciales la cogobernanza con las comunidades autónomas, el Pacto por la Ciencia (que suma ya 80 organizaciones adscritas) y la reforma de la Ley de la Ciencia, un texto para el que Morant confía en poder "ganar el consenso" de todos los grupos de la Cámara.

En ese sentido, ha avanzado que a principios de octubre abrirá una nueva ronda de diálogo con todos los agentes implicados en la que presentará un nuevo texto "más próximo a lo que quieren los grupos" porque "si la Ley no representa a la comunidad científica y no es transformadora no servirá para nada".

Todos los portavoces han acogido la disposición al diálogo y al consenso de Morant y han coincidido al valorar la importancia de la investigación para mejorar la calidad de vida de las personas, y se han sucedido los ejemplos referidos a la pandemia o la anticipación de los científicos de lo que iba a suceder en La Palma.

Han coincidido también en la trascendencia del Pacto por la Ciencia para dotar de estabilidad al sistema y de la modificación de la Ley de Ciencia para mejorar la carrera investigadora, reducir la burocracia, conseguir una mayor colaboración público-privada, disminuir la precariedad laboral de los investigadores y retener el talento en España.

Las voces más críticas fueron las de la diputada de Vox Mireia Borrás, quien confió en que la nueva ministra supere "el chasco" y la "nula" capacidad de diálogo de su predecesor, y la del diputado del PP Pedro Navarro, quien ha expresado la disposición de su formación a dialogar y negociar pero ha exigido para ello "contenido y compromiso; no adhesiones unilaterales".