Miércoles, 16 de septiembre de 2020

CORONAVIRUS BROTES -Madrid- Con más de 600.000 contagios, España afronta la segunda ola de la epidemia de coronavirus, según los sanitarios, que comienzan a alertar de que las Urgencias están "al borde de la saturación" en algún territorio.

CORONAVIRUS EDUCACIÓN -Madrid- La vuelta al cole ha llegado ya a todas las comunidades, excepto a Asturias donde será el día 22, pero las incidencias por el covid han provocado aislamiento y cierres de aulas y colegios y también protestas, como la huelga de tres días convocada desde este miércoles por el Sindicato de Estudiantes.

GOBIERNO COALICIÓN.- Madrid.- El Gobierno intensifica los contactos a todas las bandas para intentar sumar apoyos al proyecto de presupuestos y este miércoles será el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, el que se sentará a hablar con ERC y con Bildu, formaciones que ya han mostrado su disposición a negociar las cuentas públicas del año que viene.

DÍA OZONO -Madrid- La ONU celebra 35 años del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, el primer tratado que consiguió una ratificación universal y, por ello, un "caso de éxito" que "debería tomarse como modelo para solucionar la actual emergencia climática" según expertos consultados por Efeverde. Felipe Larach.

ACOSO ESCOLAR -Madrid-La Fundación ANAR da a conocer el II informe sobre el "bullying" con la opinión de los propios estudiantes coincidiendo con el arranque de un curso escolar marcado por la covid.

SAGRADA FAMILIA -Barcelona- La Basílica de la Sagrada Familia presenta este miércoles sus últimas previsiones sobre el desarrollo de sus obras y detalla cómo piensa culminar la torre de la Mare de Déu.

MODA 080 -Barcelona- Custo Barcelona cierra los desfiles de la pasarela 080 presentando su colección de Otoño / Invierno 2020/2021 "Thank you, next", una mirada hacia el futuro de la que surge una estética renovada, en una jornada en la que también mostrarán sus propuestas Onrush W23FH, Yerse, Sita Murt y Lebor Gabala

-Madrid .- ESPAÑA PIB .- El Banco de España actualiza sus proyecciones macroeconómicas, después de que en junio elevara al 15,1 % su previsión de contracción económica para 2020 en el peor de los escenarios, al 11,6 % en un escenario de recuperación gradual y al 9 % para el de recuperación temprana. (vídeo)

09:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, responde en la sesión de control del Congreso una pregunta de ERC sobre las medidas previstas para reparar a las víctimas del franquismo y de la transición. Congreso de los Diputados.

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO REGENERACIÓN.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde en la sesión de control del Congreso una pregunta de la líder de Cs, Inés Arrimadas, sobre su grado de compromiso con "la regeneración democrática". Congreso de los Diputados.

09:00h.- Madrid.- FUERZAS ARMADAS.- El Gobierno debate con Cs en una interpelación sobre la situación en la que quedan los militares de tropa y marinería que cumplen 45 años, y que por ello deben causar baja, en plena pandemia de coronavirus. Congreso de los Diputados.

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO TRANSPARENCIA.- El Gobierno debate con la CUP en una interpelación sobre la necesidad de que las relaciones del Ejecutivo con las Cortes tengan más transparencia. Congreso de los Diputados.

09:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS GOBIERNO.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, responde en la sesión de control del Congreso una pregunta del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, sobre la gestión de la pandemia del coronavirus y los efectos en los colectivos más vulnerables. Congreso de los Diputados.

09:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS GOBIERNO.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, responde en la sesión de control del Congreso una pregunta de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, sobre la "lealtad" del Ejecutivo con la oposición y sus llamamientos a la unidad. Congreso de los Diputados.

09:00h.- Madrid.- PODEMOS FINANCIACIÓN.- El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, responde en la sesión de control del Congreso una pregunta de la diputada de Vox Macarena Olona sobre los "escándalos judiciales" que afectan a Podemos. Congreso de los Diputados.

09:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Sesión del pleno del Congreso Congreso de los Diputados.(Foto)

09:00h.- Madrid.- ETA PRESOS.- El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, qué opinión le merece que el presidente del Goberno haya lamentado el suicidio de un etarra. Congreso.

09:00h.- Madrid.- CONGRESO OKUPACIÓN.- El secretario general del PP, Teodoro Gacía Egea, pregunta al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, si considera que las okupaciones de viviendas suponen un grave problema social Congreso.

10:00h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- Arranca el debate de política general en el Parlament con la intervención, sin límite de tiempo, del presidente de la Generalitat, Quim Torra Parlament.(Texto) (Foto)

10:00h.- Teruel.- INFRAESTRUCTURAS FERROCARRIL.- El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, participan en la presentación del Plan de Creación de Centros de Competencias Digitales y del Centro para la Gestión y Mantenimiento de Infraestructuras Cloud de Renfe en la ciudad de Teruel, junto con el presidente de Renfe, Isaías Táboas y la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera Subdelegación del Gobierno en Teruel.

12:00h.- Madrid.- SENADO EXTERIORES.- La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado se reúne para dictaminar sobre determinados convenios y acuerdos internacionales del Gobierno. Senado.

14:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- CORONAVIRUS DEFENSA.- El Mando de Canarias presenta una exposición sobre las actividades realizadas por el Ejército de Tierra durante la operación Balmis, de apoyo a la lucha contra el coronavirus durante el estado de alarma Capitanía General de Canarias (plaza de Weyler).

14:00h.- Madrid.- ESPAÑA IRÁN.- La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ofrece una rueda de prensa con su homólogo de Irán, Mohamad Yavad. Palacio de Viana.

14:00h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, interviene en el debate de política general que anualmente celebra el Parlamento de Cataluña, la víspera de que el Tribunal Supremo estudie el recurso contra su inhabilitación Parlament.(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

14:00h.- Madrid.- GOBIERNO COALICIÓN.- El Gobierno intensifica los contactos a todas las bandas para intentar sumar apoyos a los presupuestos y ahora será el turno de EH Bildu y de ERC, dos formaciones que ya han mostrado su disposición a negociar las cuentas públicas del año que viene y que se verán por separado con los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias.

14:45h.- Madrid.- PRESUPUESTOS 2021.- La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua se reunen con el vicepresidente segundo vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Al finalizar el encuentro, a las 14:45, Aizpurua ofrecerá declaraciones en el patio exterior de la Vicepresidencia Segunda. Patio exterior de la Vicepresidencia Segunda - Ministerio de Sanidad (Paseo del Prado 16, Madrid).

16:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- Se reanuda el debate de política general en el Parlament, con las réplicas y contrarréplicas entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y los grupos parlamentarios Parlament.

19:00h.- Madrid.- ESPAÑA ISRAEL.- La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, asiste a la recepción del Año Nuevo Judío y entrega el Premio "Corona de Esther a Enrique Barón.

20:00h.- Madrid.- ESPAÑA LATINOAMÉRICA.- La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, participa en el evento virtual el empoderamiento financiero de las mujeres en Latinoamérica.

09:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS JUSTICIA.- El Congreso debate el proyecto de ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la administración de Justicia para su aprobación definitiva tras el paso por el Senado Congreso.

09:00h.- Madrid.- CONGRESO OKUPACIÓN.- El grupo parlamentario de Vox interpela al Gobierno sobre las medidas que va a adoptar para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan proteger a los ciudadanos de los asaltos y okupaciones de sus propiedades. Congreso.

09:30h.- Huesca.- ASESINATO SABIÑÁNIGO JUICIO.- Segunda sesión del juicio por el asesinato en Sabiñánigo (Huesca) en julio de 2017 de Naiara, una niña de 8 años que murió tras ser sometida a horas de torturas y de golpes a manos de su tío político con la exposición inicial de las partes y las declaraciones de los acusados: el tío político, la abuelastra y el padrastro de la niña Audiencia Provincial.

10:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial entrevista a una de los tres candidatos a presidir la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, la magistrada de la misma Emilia Ruiz Jarabo, y a los aspirantes a presidir la Audiencia Provincial de Cáceres, los magistrados de la misma María Luz Charco Gómez y Valentín Pérez Aparicio, el juez de lo Penal número 1 de Cáceres, Rafael Estévez Benito, y el magistrado de la Audiencia de Badajoz Joaquín González Casso. C/ Marqués de la Ensenada, 8.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- CASO AUSBANC.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio a los líderes de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, respectivamente, acusados de encabezar una supuesta trama de extorsión, y a otros ocho procesados. C/ Límite esquina con C/ Mar Cantábrico.

10:00h.- Madrid.- JUICIO APOROFOBIA.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a tres hinchas del equipo de fútbol holandés PSV Eindhoven acusados de comportamiento humillante hacia mujeres que pedían limosna, por lo que la Fiscalía pide que sean condenados a un año de prisión. C/ Santiago de Compostela, 96.

11:00h.- Granada.- TRIBUNALES COVIRÁN.- El Juzgado de Instrucción 6 de Granada ha citado a declarar a tres socios de Covirán por supuesta falsedad de documentos. Juzgado de Instrucción 6.

11:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TRIBUNALES ABUSO SEXUAL.- La Audiencia de Las Palmas juzga a un acusado de un delito de abuso sexual a un menor Audiencia de Las Palmas. Sección primera.

11:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- TRIBUNALES PORNOGRAFÍA.- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebra un juicio por pornografía infantil Palacio de justicia.

11:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- TRIBUNALES PROPIEDAD INTELECTUAL.- La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebra un juicio por delito contra la propiedad intelectual Palacio de justicia.

12:00h.- Arrecife (Lanzarote).- TRIBUNALES.- La sección sexta de la Audiencia de Las Palmas juzga en Lanzarote un caso de lesiones Juzgados.

12:00h.- Madrid.- FUERZAS SEGURIDAD.- Los sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil Jusapol, Jupol y Jucil han convocado una concentración frente al Congreso de los Diputados para reclamar un protocolo antisuicidios en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en protesta por el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentara profundamente en el Pleno del Senado la muerte del preso de la banda terrorista ETA Igor González Sola, que, según las investigaciones, se suicidó en la cárcel donostiarra de Martutene. Plaza de las Cortes.

14:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- PARLAMENTO VIOLENCIA MACHISTA.- La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria comparece en comisión parlamentaria para hablar sobre la perspectiva de las posibles modificaciones legislativas en materia de violencia machista Parlamento.

14:45h.- Palma.- TSJIB PRESIDENCIA.- El candidato único a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, (TSJIB) Carlos Gómez Martínez, comparece ante la Comisión Permanente para exponer su currículo y su proyecto www.poderjudicial.es.

10:00h.- Ávila.- EMPRESAS NISSAN.- La consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, conoce el proyecto de reconversión de la planta de Nissan en Ávila en el único centro para la fabricación y distribución de piezas de recambio para la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi en Europa Planta de Nissan en Ávila (C/ Jorge de Santayana,1).(Texto) (Foto)

11:00h.- Barcelona.- FUNDACIÓN EXTERIORES.- Inauguración de las jornadas con motivo del 30 aniversario de la Fundación Internacional Olof Palme, con la intervención del expresidente del Gobierno Felipe González Palau Macaya (Pg. Sant Joan, 108).

12:00h.- Toledo.- CORONAVIRUS MUNICIPIOS.- La alcaldesa de Toledo y vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, Milagros Tolón, se reúne con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, para tratar, junto a otros alcaldes y alcaldesas, el papel de las entidades locales en la pandemia. Sede de la FEMP.

12:00h.- Madrid.- POLÍTICA AMBIENTAL.- El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán se reúne por videoconferencia con Samuel Alonso Llorente, alcalde de La Granja. .(Texto)

13:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS RECONSTRUCCIÓN.- El Presidente de la FEMP, Abel Caballero; la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; y el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, presiden en la sede de la FEMP un encuentro de trabajo relativo a actuaciones a desarrollar por las entidades locales en la evolución de la pandemia. (Rueda de prensa telemática a su término).

14:00h.- Madrid.- MOVILIDAD SOSTENIBLE.- Arranca la Semana de la Movilidad, que se prolongará hasta el 22 de septiembre, Día Internacional sin Coches.

14:00h.- Madrid.- DÍA OZONO.- La ONU celebra 35 años del Convenio para la protección de la capa de ozono, el primer tratado ambiental que consiguió una ratificación universal y, por ello, un "caso de éxito" que "debería tomarse como modelo para solucionar la actual emergencia climática" según expertos consultados por EFEverde. .(Texto)

16:00h.- Madrid.- POLÍTICA AMBIENTAL.- La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, participa por videoconferencia en la X Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Medio Ambiente .(Texto)

19:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS RASTRO.- Los comerciantes del Rastro vuelven a manifestarse para exigir al Ayuntamiento de Madrid soluciones para la reapertura del histórico mercadillo. Plaza de Callao.

20:00h.- Barcelona.- UNIVERSIDAD PAZ.- Acto de apertura del curso 2020-2021 de la Universidad Internacional de la Paz (UNIPAU) en formato online, con una conferencia inaugural de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. On Line.

Barcelona .- MODA 080 .- Custo Barcelona cierra los desfiles de la pasarela 080 presentando su colección de Otoño / Invierno 2020/2021 "Thank you, next", una mirada hacia el futuro de la que surge una estética renovada, en una jornada en la que también mostrarán sus propuestas Onrush W23FH, Yerse, Sita Murt y Lebor Gabala

11:00h.- Madrid.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Pase adelantado de "El olvido que seremos", de Fernando Trueba, película de clausura del Festival de San Sebastián cines verdi.

11:00h.- Madrid.- INFORME CULTURA.- Presentación del informe sobre el estado de la Cultura "La acción cultural exterior de España" de la Fundación Alternativas. Participan Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; José Andrés Torres Mora, Acción Cultural Española AC/E; Ángeles Moreno Bau, AECID y Diego López Garrido, Fundación Alternativas.

11:00h.- Madrid.- PHOTOESPAÑA FOTOGRAFÍA.- El Puente de Brooklyn, Washington Market o la Calle West, son los escenarios protagonistas de "La destrucción del Bajo Manhattan", uno de los más importantes ensayos fotográficos del siglo XX sobre la ciudad y su conservación que llega hoy a PHotoESPAÑA en el Museo ICO. Museo ICO.

11:15h.- Madrid.- CORONAVIRUS CIRCO.- Circos Reunidos se manifiesta en la puerta del congreso de los diputados para exigir al gobierno soluciones y ayudas inmediatas al sector del circo. Puerta del Congreso de los Diputados (junto a la estatua de Cervantes).(Foto)

12:30h.- Madrid.- TELEVISIÓN SERIES.- Vodafone TV presenta "Tienes que verlo", un nuevo proyecto en el que personajes del cine y la cultura recomiendan series y películas. Participan TTD, y con la participación de Ignacio García-Legaz, director de Vodafone TV; se sigue por un link.

17:00h.- Madrid.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Pase "Un efecto óptico" de Juan Cavestany previa al festival de San Sebastián Cines Verdi.

13:15h.- Villanueva de Gállego (Zaragoza).- REYES PERIODISMO.- Los reyes visitan la rotativa del diario Heraldo de Aragón con motivo de la conmemoración de su 125 aniversario, una ceremonia en la que se entregarán los premios que anualmente concede este periódico y en la que, por tratarse de un aniversario excepcional, se concederá el Premio Extraordinario Heraldo 125 Aniversario, a don Felipe y doña Letizia para resaltar "la excepcional labor desarrollada por la Corona en la cohesión de España y en la consolidación de la democracia y de sus valores" Rotativa del Heraldo de Aragón.(Foto) (Texto) (Vídeo)

19:00h.- Madrid.- PASCAL LIBRO.- La secretaria del Partit Nacionalista de Catalunya, Marta Pascal, presenta su libro "Perdre la por" (Perder el miedo) en un acto que se celebra en el Centro Cultural Blanquerna de Madrid. Librería Blanquerna. Calle de Alcalá, 44.

19:00h.- Madrid.- FUERZAS ARMADAS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, asiste a la presentación del libro de bocetos Misión en Irakdel pintor Augusto Ferrer-Dalmau. Casino de Madrid. C/ Alcalá, 15.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a preguntas de la sesión de control al Gobierno.

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a preguntas y a una interpelación de la sesión de control al Gobierno.

11:00 h. Se reúne por vía telemática con responsables de asociaciones y fundaciones de Memoria Democrática.

16:40 h. Es entrevistada en el programa Julia en la Onda, de Onda Cero Radio.

17:00 h. Se reúne con una delegación de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) encabezada por su portavoz, dentro de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, en su calidad de ministra de Relaciones con las Cortes, en el Congreso de los Diputados.

19:00 h. Se reúne con el Grupo Plural dentro de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios en su calidad de ministra de Relaciones con las Cortes, en el Congreso de los Diputados.

VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a preguntas de la sesión de control al Gobierno.

VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a preguntas de la sesión de control al Gobierno.

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

13:00 h. Se reúne por videoconferencia con los ministros responsables de Medio Ambiente de los países del G20.

16:00 h. Participa por vía telemática en la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Medio Ambiente, organizada por la Secretaría General Iberoamericana.

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

09:00 h. Es entrevistada en el programa Herrera en Cope de COPE Radio.

16:00 h. Se reúne con el presidente ejecutivo, Luis Carranza, y el representante para Europa, José Antonio Bedlaúnde, del Banco de Desarrollo de América Latgina (CAF), en el Palacio de Santa Cruz.

19:00 h. Asiste a la recepción con motivo del Año Nuevo Judío y a la entrega del Premio Corona de Esther a Enrique Barón Crespo, en el Centro Sefarad.

20:00 h. Interviene por videoconferencia en el evento virtual El empoderamiento financiero de las mujeres en Latinoamérica, organizado por el Instituto de Empresa.

MINISTRO DE JUSTICIA

Finalizada la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados, interviene en el punto del orden del día referente al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

MINISTRA DE DEFENSA

11:00 h. Responde a una interpelación en la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados.

18:45 h. Asiste a la entrega del boceto del cuatro Operación Balmis de Augusto Ferrer-Dalmau, y a las 19:00h, a la presentación del libro de bocetos Misión Irak del mismo autor, en el Casino de Madrid.

MINISTRA DE HACIENDA

22:00 h. Es entrevistada en el programa La Noche en 24 Horas, del canal 24h de TVE.

MINISTRO DEL INTERIOR

09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

10:00 h. Preside la presentación del Plan de Creación de Centros de Competencias Digitales y del Centro para la Gestión y el Mantenimiento de Infraestructuras Cloud de Renfe, junto al presidente de Aragón, Javier Lambán, en la sede de la Subdelegación del Gobierno (Plaza de San Juan, 4), en Teruel.

13:00 h. Acompaña a SS.MM. los Reyes, que presiden la conmemoración del 125º aniversario del diario Heraldo de Aragón, en Villanueva de Gállego, Zaragoza.

MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAl

09:00 h. Asiste a la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados.

MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a preguntas de la sesión de control al Gobierno.

12:00 h. Se reúne, junto al ministro de Sanidad, con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, en la sede de la Federación (C/ del Nuncio, 8, Madrid).

Finalizado el encuentro, a las 13:30h aprox, atienden a los medios de comunicación por vía telemática.

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

16:00 h. Mantiene una reunión de trabajo con la alcaldesa de Toledo, en la sede del M inisterio.

MINISTRO DE SANIDAD

16:00 h. Preside por videoconferencia la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

11:00 h. Recibe, en la sede del Ministerio, al embajador de Japón en España, Kenji Hiramatsu.

MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

09:00 h. Viaja a Bruselas, donde asiste a diversas reuniones.

MINISTRO DE UNIVERSIDADES

17:00 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con responsables del sector empresarial.