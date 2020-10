Miércoles, 7 de octubre de 2020 (22.00 horas)

CASO DINA

Sánchez apoya a Iglesias tras pedir el juez al Supremo su imputación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apoyado este miércoles a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, después de que el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, haya pedido al Tribunal Supremo que le investigue por varios delitos, entre ellos denuncia falsa, en el caso Dina.

CASO DINA

El juez pide al Supremo que investigue a Pablo Iglesias por el caso Dina

El juez del caso Villarejo ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por descubrimiento o revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en relación al robo del móvil de su exasesora Dina Bouselham. El PSOE ha expresado su "absoluto respeto a las decisiones judiciales", mientras que el líder del PP, Pablo Casado, ha exigido el cese "de inmediato" del vicepresidente y los senadores populares han gritado "dimisión" en el pleno de la Cámara.

PLAN RECUPERACIÓN

Sánchez prevé crear 800.000 empleos en tres años con los primeros 72.000 millones de la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles el plan de inversiones a tres años asociado a los primeros 72.000 millones de la UE, que estará centrado en las transformaciones ecológica y digital con el objetivo de sumar 2,5 puntos de PIB y 800.000 empleos en 2023. Sánchez también ha anuncdoia la creación de 65.000 plazas educativas para 0-3 años

CORONAVIRUS EMPLEO

El coste para la Seguridad Social de las medidas COVID suma 13.000 millones

Las medidas adoptadas para hacer frente al impacto del COVID-19 en el mercado laboral han tenido un coste de 12.928 millones para la Seguridad Social hasta septiembre, según ha detallado este miércoles el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

CORONAVIRUS PANDEMIA

Jornada de tregua política por la pandemia entre datos preocupantes

La evolución de la pandemia en España sigue arrojando datos preocupantes con 10.491 contagios y con 5,6 millones de ciudadanos bajo confinamiento perimetral, el 80 % de ellos en Madrid, donde se ha relajado la tensión política con el Gobierno, que además ha logrado acordar con las autonomías la puesta en marcha de la auditoria sobre la gestión sanitaria.

UNICAJA LIBERBANK

Unicaja Banco y Liberbank arrancan formalmente las negociaciones de su fusión

Los consejos de administración de Unicaja Banco, por un lado, y el de Liberbank, por otro, se han reunido este miércoles y han acordado arrancar formalmente las negociaciones para la fusión de ambas entidades, según han informado a Efe fuentes próximas al proceso.

CORONAVIRUS MADRID

Aguado: No podemos seguir trasladando que las cosas van bien, porque van mal

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho que no es posible "seguir trasladando a la opinión pública que las cosas van bien, porque no es cierto; las cosas van mal", y ha indicado que Madrid tiene una incidencia acumulada de casos "altísima", por lo que el objetivo tiene que ser "revertir al máximo la curva; no vale con aplanarla".

CORONAVIRUS MADRID

Díaz Ayuso nombra dos nuevos viceconsejeros en Sanidad y Educación, áreas claves frente a la pandemia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha nombrado dos nuevos viceconsejeros en Sanidad y Educación, áreas "clave" para hacer frente a la pandemia de la covid-19.

CORONAVIRUS PANDEMIA

Sanidad incluye resultados de test de antígenos en el recuento de

El Ministerio de Sanidad está incluyendo desde el pasado 2 de octubre los resultados de los test de antígenos en el recuento de casos positivos de coronavirus junto a los de las PCR, que hasta ahora eran los únicos que formaban parte de las estadísticas que publica de lunes a viernes.positivos

LEY ABORTO

Montero anuncia una reforma de la ley del aborto para suprimir el consentimiento paterno

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este miércoles una reforma de la ley del aborto que eliminará la reforma introducida por el PP en 2015 para suprimir la necesidad del consentimiento paterno para las adolescentes de 16 y 17 años que quieran interrumpir el embarazo.

ECONOMÍA SOLIDARIA

Cáritas: 7,8 millones de personas no pueden afrontar gastos o piden prestado

No poder afrontar gastos imprevistos o tener que pedir dinero a parientes o amigos son algunas de dificultades económicas que padecen 7,8 millones de personas en España, en situación de inestabilidad laboral grave, por la temporalidad de los trabajos o con empleos informales, según las organizaciones Cáritas y Foessa.

ASESINATO SABIÑÁNIGO

Prisión permanente revisable para el asesino de la niña Naiara

La Audiencia de Huesca ha condenado a prisión permanente revisable a Iván Pardo Pena como autor del asesinato de Naiara, de 8 años, tras unas torturas que se prolongaron durante varias horas en el domicilio del procesado, en julio de 2017, en la localidad oscense de Sabiñánigo.

VIOLENCIA MACHISTA

El Supremo procesa al magistrado del TC Fernando Valdés por maltrato

El juez del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta ha procesado al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar y aboca la causa a juicio oral.

CORONAVIRUS PANDEMIA

Experto en vacunación considera un "milagro" que haya vacuna en diciembre

El coordinador del Comité Asesor de Vacunas, el pediatra Francisco Álvarez, ve improbable que haya una vacuna contra la covid antes de que acabe el año: "Será un milagro si hay una vacuna en diciembre", ha dicho al afirmar que siendo realista podría estar lista para el próximo verano o invierno.

MUNICIPIOS IRPF

Matadepera, el pueblo más rico de España gobernado con holgada mayoría independentista

En Matadepera, pequeño municipio del Vallès Occidental (Barcelona) y gobernado por una amplia mayoría independentista, viven alrededor de 10.000 personas con una renta media bruta por habitante de 218.788 euros, la más alta de España gracias a vecinos tan ilustres como el empresario Manuel Lao (Cirsa) o el exfutbolista del Barça Xavi Hernández.

CINE FALLECIMIENTO

Fallece a los 80 años el director de cine Francesc Betriu

El director y guionista de cine catalán Francesc Betriu, que fue distinguido con el Gaudí de Honor de este año y cuyo trabajo incluye largometrajes como "Furia española", "La plaça del Diamant" o "Réquiem por un campesino español", ha fallecido a la edad de 80 años.