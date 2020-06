Miércoles, 17 de junio de 2020 (22.00 GMT)

CORONAVIRUS HOMENAJE

El 16 de julio se celebrará el homenaje a las víctimas del coronavirus

El próximo 16 de julio se celebrará la ceremonia de estado de homenaje a las víctimas del coronavirus y a los servidores públicos que han luchado contra la pandemia, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ceremonia tendrá lugar en el Patio de la Armería del Palacio Real presidida por el rey Felipe.

PRÓRROGA ERTE

El Gobierno rechaza prorrogar las ayudas a los ERTE sin rebajarlas

El diálogo social para extender las ayudas a los ERTE más allá del 30 de junio ha encallado después de que el Ejecutivo haya rechazado mantener la prórroga vigente sin recortar las exoneraciones de cotización, una rebaja con la que los agentes sociales están en desacuerdo.

CORONAVIRUS PANDEMIA

Sanidad comunica 30 fallecidos en 7 días y los contagios se duplican a 141

El Ministerio de Sanidad ha informado este miércoles de que 30 personas han muerto con coronavirus en los últimos siete días, cinco más que ayer, y mantiene por undécimo día el total en 27.136, mientras que los contagios detectados en 24 horas se han duplicado a 141 frente a los 76 del martes.

CORONAVIRUS CIS

La crisis del coronavirus no pasa factura electoral al Gobierno, según el CIS

La gestión del coronavirus no parece pasar factura electoral al Gobierno de coalición y menos aún al PSOE, que ve cómo aumenta su ventaja sobre el PP hasta los 11,2 puntos, al tiempo que Vox se fortalece y vuelve a ser tercera fuerza, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

EDUCACIÓN REFORMA

La ley Celaá pasa primer examen en Congreso frente al rechazo de PP, Vox y Cs

La mayoría de los grupos de la oposición en el Congreso han criticado este miércoles aspectos de la reforma educativa defendida por la ministra Isabel Celaá, que se tramita cuando está vigente el estado de alarma, pero el texto sigue su curso tras rechazarse las enmiendas totales de PP, Vox y Ciudadanos.

CORONAVIRUS PANDEMIA

Illa avanza que ampliarán las pruebas PCR a contactos directos de infectados

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho este miércoles que se prevé ampliar las pruebas PCR a los contactos directos de las personas infectadas, aunque no tengan síntomas, en una decisión que, previsiblemente, se tomará en el consejo interterritorial de sanidad.

CORONAVIRUS DESESCALADA

Simón muestra la preocupación de Sanidad por el brote de coronavirus en Pekín

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que le preocupa el brote de covid-19 registrado en Pekín porque es un reflejo de lo que podría pasar en cualquier otro país que haya conseguido controlar la epidemia.

CORONAVIRUS OMS

La OMS ve factible una vacuna contra el coronavirus para principios de 2021

La directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha dicho ver factible que la vacuna contra la COVID llegue a principios del año 2021, una vacuna que la organización pide fabricar y distribuir con "equidad".

CORONAVIRUS RECONSTRUCCIÓN

El PP asume la idea de Sánchez de crear una comisión mixta sobre la pandemia

El PP ha asumido la propuesta lanzada ayer en el Senado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para crear una comisión mixta de diputados y senadores que evalúe el impacto en España de la pandemia del coronavirus, y mañana jueves registrará en la Cámara Alta una iniciativa para ponerla en marcha.

JUICIO TRAPERO

Visto para sentencia el juicio a Trapero tras 9 horas pidiendo la absolución

El juicio al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero ha finalizado este miércoles tras dos jornadas en las que su defensa ha dirigido un alegato absolutorio en contra del delito de sedición, por el que el fiscal pide 10 años de cárcel. A medio camino está la desobediencia, que podría librarle de prisión.

CORONAVIRUS TORREJÓN

El 20,18 % de la población de Torrejón (Madrid) tiene anticuerpos de la COVID

El 20,18 % de la población de Torrejón de Ardoz cuenta con anticuerpos IgG (de inmunidad) frente al SARS-Cov2, según los resultados del estudio voluntario de seroprevalencia realizado a los vecinos de este municipio madrileño, en el que finalmente participaron 104.299 personas, un 74,79 % de la población total mayor de un año.

CORONAVIRUS ENFERMEDAD

Lo que conocemos ya de COVID-19, clave para prepararse ante una nueva oleada

Hace tres meses, en el inicio del estado de alarma, los saturados hospitales españoles intentaban combatir una enfermedad inédita sin apenas armas terapéuticas. Hoy, el conocimiento adquirido y la investigación clínica sobre COVID-19 ayuda a los sanitarios a prepararse ante una posible segunda oleada.

CORONAVIRUS CONGRESO

Calvo asegura que se convocará mesa de Gobierno y Generalitat en julio

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que se convocará la mesa de negociación con la Generalitat en el mes de julio, tal y como ha venido reclamando ERC, porque es la única manera de buscar una salida al conflicto catalán dentro del "marco constitucional".

PARLAMENTO CATALUÑA

Torra afirma que habrá elecciones cuando esté "encarrilada" la crisis COVID

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este miércoles que los catalanes serán convocados a las urnas cuando esté "encarrilada" la crisis sanitaria, económica, social y educativa de la pandemia de la COVID-19, tarea en la que está concentrado al "100 %" su gobierno.

DESESCALADA ECONOMÍA

Calviño cree que la fase de recuperación de la economía ya se ha iniciado

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha considerado que la fase de recuperación de la economía ya se ha iniciado y ha insistido en la previsión del Gobierno de que el PIB crecerá el 6,8 % en 2021. El Banco de España ha señalado este miércoles que el nivel de actividad económica en España se desplomó un 34 % durante las dos semanas de confinamiento del 16 al 31 de marzo, y estima que la caída del PIB del primer trimestre fue del entorno del 5 %.

EMPRESAS RECONSTRUCCIÓN

Las industrias que no son de la automoción también reclaman planes "Renove"

La industria española ha reclamado este miércoles al Ejecutivo campañas e incentivos con planes "Renove" como el aprobado para el sector de la automoción, en este caso para electrodomésticos, rehabilitación de viviendas, flota de aviones, equipos de telecomunicaciones, industriales o maquinaria agrícola

CORONAVIRUS CIS

El 65,7% de los españoles no tiene pensado irse de vacaciones este verano

El 65,7 por ciento de los españoles no tiene pensado ir de vacaciones este verano, según el CIS. Un 40,8 por ciento de los encuestados dice que lo que más le preocupa del coronavirus son los efectos sobre la salud, frente a un 34 que apunta a los económicos, aunque hay un porcentaje del 24,9 por ciento que admite que ambos efectos le inquietan por igual.

MINISTRO INTERIOR

Marlaska defiende la nueva dirección en la G.Civil y su neutralidad política

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido su derecho a situar "al mejor equipo de generales" al frente de la Guardia Civil, caracterizado por el "honor, la neutralidad política y la profesionalidad", pero el PP ha exigido de nuevo su dimisión y la próxima semana defenderá su reprobación.

VIOLENCIA MACHISTA

Un asesinato machista cada semana y 61 muertas al año en España desde 2003

Entre enero de 2003 y abril de 2019 se han registrado en España mil asesinatos machistas, que han supuesto 61,3 víctimas mortales cada año, uno a la semana, y que han dejado 765 menores huérfanos, mientras que otros 23 fueron asesinados junto a sus madres.

SUCESOS HOMICIDIO

Detienen a una mujer por el supuesto asesinato de su marido discapacitado

La Policía Nacional ha detenido a una mujer como principal sospechosa del presunto asesinato de su marido discapacitado, cuyo cuerpo ha sido encontrado enterrado en la localidad valenciana de Godelleta, según han explicado a EFE fuentes de la investigación.

CORONAVIRUS ANIMACIÓN

Hermann: el corto que narra la historia de la banda sonora de la pandemia

"Me topé con el vídeo. Me dejó tocado. Me fui a dormir y solo podía pensar en qué imaginaba él cuando salía a tocar, dónde viajaba, qué sensación tenía. Por la mañana me levanté y escribí el guion". Jordi García es el director de "Hermann"

PATRIMONIO ALHAMBRA

La emoción de volver a la Alhambra

Un excepcional repicar de la campana de la conocida Torre de la Vela de la Alhambra de Granada ha roto a primera hora de este miércoles el silencio obligado en este icónico monumento que, tres meses después del cierre por la pandemia por la COVID-19, empieza a recuperar desde ahora su habitual ajetreo.