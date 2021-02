Miércoles, 24 de febrero de 2021

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- El Gobierno y las comunidades autónomas vuelven a analizar hoy en el Consejo Interterritorial de Salud la efectividad de las restricciones frente al coronavirus y las medidas que es necesario mantener para frenar la pandemia, cuya incidencia acumulada ha bajado ya del nivel de riesgo extremo.

(foto)(vídeo)(audio)(infografía)

CORONAVIRUS ALARMA -Madrid- Cuando quedan menos de tres meses para que expire el actual estado de alarma decretado en noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante el pleno del Congreso para informar de la actual situación de la pandemia y la aplicación de este instrumento constitucional.

(foto)(vídeo)(audio)(vivo)

GOBIERNO COALICIÓN -Madrid- El Gobierno de coalición se somete este miércoles al examen de la oposición en la sesión de control en el Congreso en un momento en el que se escenifican aún más si cabe las diferencias entre el PSOE y Podemos, a cuenta de la regulación del alquiler, la ley trans, los disturbios por el encarcelamiento de Pablo Hasel o el papel de la Corona.

(foto)(vídeo)(vivo)

CASO PÚNICA -Madrid- El juez del caso Púnica ha citado como testigo al extesorero del PP Luis Bárcenas tras anunciar éste hace unas semanas su intención de colaborar con la Justicia y después de que compareciese también en Kitchen, la causa donde se investiga si se le robaron documentos comprometedores para la formación que estaban en su poder.

(foto)(vídeo)

INMIGRACIÓN MENORES -Madrid- Save the Children y la Fundación Por Causa presentan el informe "Crecer sin papeles en España" en el que muestran una fotografía de la infancia migrante que vive irregularmente en nuestro país y cómo afecta esta situación en el acceso a servicios y derechos esenciales como la educación, la salud o la protección frente a la violencia.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 13148368 y otros) (infografía)

DEFENSA ACCIDENTE (CRÓNICA) -Madrid- Diez años después de la tragedia ocurrida en la madrileña Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares, los tres supervivientes de uno de los accidentes más letales de las Fuerzas Armadas españolas hablan con EFE para recordar a los fallecidos cuando la justicia militar aún no ha dictaminado qué paso. María Traspaderne

(foto)

EXPOSICIÓN MARTE -Barcelona- Más de 400 objetos, entre libros incunables, esculturas, dibujos, fotos, cómics y facsímiles, películas, manuscritos, piezas de coleccionista y un meteorito marciano se muestran en la exposición que el CCCB dedica a la creación artística, literaria y científica que se ha inspirado en Marte.

(foto) (vídeo)

TORRE ORO (CRÓNICA) -Sevilla- Los 36 metros de altura de la Torre del Oro de Sevilla se han convertido en parte del paisaje patrimonial de la ciudad durante ocho siglos, un lugar donde la leyenda ha tenido protagonismo hasta el nombre, y que este miércoles cumple 800 años desde que fue terminada completamente en 1221. Por Fermín Cabanillas

(foto) (vídeo)

CINE ESTRENO (CRÓNICA) -Madrid- La adolescencia es una etapa compleja, pero si además eres gay en un pueblo de Irlanda a principios de los años 90, como le sucedió al director David Freyne, los problemas crecen. Sus propias vivencias, un poco de imaginación y el humor que permite el paso del tiempo han dado como fruto "Dating Amber", que se estrena este viernes en cines. Por Magdalena Tsanis

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

09:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS ALARMA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Pleno del Congreso a petición propia para dar cuenta de la aplicación del actual estado de alarma decretado para contener los contagios por la COVID-19. Congreso de los Diputados.

09:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Pleno del Senado. Iniciativas legislativas. Palacio del Senado.

09:00h.- Madrid.- CONTROL GOBIERNO.- Sesión de control al Gobierno. Congreso de los Diputados.

.- Madrid.- DEFENSA CONGRESO.- Mesa y portavoces de la Comisión de Defensa del Congreso. Congreso.

12:30h.- Madrid.- ESTADO MAYOR.- La ministra de Defensa preside la reunión del Comité de Dirección con la asistencia de los jefes de Estado Mayor, en la sede del Ministerio.

14:30h.- Madrid.- EXTERIORES MULTILATERALISMO.- La ministra de Asuntos Exteriores participa por videoconferencia en el panel 'Learning from the pandemic, preparedness and response' de la Reunión Ministerial de la Alianza por el Multilateralismo, que se celebra en los márgenes del Segmento de Alto Nivel del Consejo de los Derechos Humanos.

17:00h.- Madrid.- DIÁLOGO SOCIAL.- La vicepresidenta primera del Gobierno preside la reunión de la Mesa del Diálogo Social para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la sede del Ministerio, a la que asisten el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; la ministra de Educación y Formación Profesional; la ministra de Trabajo y Economía Social; la ministra de Industria, Comercio y Turismo; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; el ministro de Ciencia e Innovación y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

10:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Reunión de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial. CGPJ.

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, inaugura una jornada de presentación del nuevo protocolo de valoración forense urgente del riesgo de violencia de género organizada por el Centro de Estudios Jurídicos. Canal de Youtube del Centro de Estudios Jurídicos. https://youtu.be/y9KeDn5kgI8.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- CASO AUSBANC.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio a los líderes de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, respectivamente, acusados de encabezar una supuesta trama de extorsión a bancos y empresas, y a otros ocho procesados, con las declaraciones de testigos. C/ Límite esquina con c/ Mar Cantábrico.

16:00h.- Madrid.- CASO PÚNICA.- El juez del caso Púnica ha citado como testigo al extesorero del PP Luis Bárcenas tras anunciar éste hace unas semanas su intención de colaborar con la Justicia y después de que compareciese también en Kitchen, la causa donde se investiga si se le robaron documentos comprometedores para la formación que estaban en su poder. Audiencia Nacional. Calle García Gutiérrez.

16:30h.- Madrid.- PROCESO PENAL.- El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, modera una mesa redonda sobre "La dimensión constitucional del nuevo proceso penal" organizada por el Centro de Estudios Jurídicos, en la que participan el magistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez, la catedrática de Derecho Procesal y vocal de la Comisión General de Codificación Teresa Armenta y el catedrático de Derecho Constitucional Luis López Guerra, quien fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Canal de youtube del Centro de Estudios Jurídicos: https://youtu.be/79WkTG5URRA.

SOCIEDAD

--------

.- Madrid.- LOBO IBÉRICO.- Interpelación urgente del grupo mixto sobre la protección del Lobo. Congreso de los Diputados. Carrera de San Jerónimo, S/N. Madrid.

.- Madrid.- PREMIOS CIENCIA.- La Fundación BBVA da a conocer a los galardonados de la XIII edición del Premio Fronteras del Conocimiento en su modalidad de Ciencias Básicas.

09:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS MEDIOS.- ¿Ha acelerado la crisis sanitaria la reinvención del periodismo?. ¿Cuáles son las fórmulas para hacer sostenible el negocio de la prensa. A estas preguntas intentarán dar respuesta destacados periodistas y responsables de medios de comunicación que participaran en dos mesas redondas organizadas por la FAPE bajo el encabezamiento Los medios de comunicación ante la crisis de la covid-19.

10:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- EL PAÍS, CincoDías y la Cadena Ser organizan un encuentro virtual inaugurado por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y en el que varios expertos como el exdirector de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz; la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, María Neira; y el exconsejero de Sanidad y Consumo del País Vasco Rafael Bengoa debatirán sobre los efectos colaterales de la covid.

10:00h.- Madrid.- INMIGRACIÓN MENORES.- Save the Children y la Fundación Por Causa presentan el informe "Crecer sin papeles en España" en el que muestran una fotografía de la infancia migrante que vive irregularmente en nuestro país y cómo afecta esta situación en el acceso a servicios y derechos esenciales como la educación, la salud o la protección frente a la violencia.

11:00h.- Madrid.- EMPRESAS MUJER.- La reina Letizia recibe en audiencia a una representación de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid. Palacio de la Zarzuela.

11:00h.- MADRID.- LEY EDUCACIÓN.- La Mesa de Negociación del Personal Docente no Universitario, en la que participan sindicatos y el Ministerio de Educación, se reunirá para tratar el desarrollo de la Lomloe (Ley Celaá) y el Plan de Recuperación y Resiliencia.

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN INFORMÁTICA.- La reina Letizia recibe en audiencia a una representación de la ONG Generación Code, que promueve la enseñanza de informática y programación en los colegios. Palacio de la Zarzuela.

13:00h.- MADRID.- EDUCACIÓN DISCAPACIDAD.- La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, se reúne por videoconferencia con representantes de Plena Inclusión.

13:15h.- Madrid.- LEY EUTANASIA.- Asociaciones provida y católicas, agrupadas en la Asamblea por la Vida, presentan en el Senado un manifiesto para apelar al voto en conciencia de los senadores contra la ley de la eutanasia. Puerta del Rey del Senado. Plaza de la Marina Española.

15:00h.- Madrid.- RELIGIÓN LIBRO.- Presentación del libro "Descifrando el Vaticano desde dentro y desde fuera", del corresponsal del ABC en el Vaticano, Juan Vicente Boo.

16:00h.- Madrid.- DIA MUJER.- La directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno, inaugura el ciclo de seminarios "Por ser Mujeres. España Feminista" con el conversatorio 'Nuevos pactos feministas', donde dialogará con la directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Diana Maffía.

16:00.- Madrid.- INTERTERRITORIAL SALUD.- Reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

17:00h.- Madrid.- DÍA MUJER.- La delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, modera el primer seminario del ciclo 'Por ser Mujeres. España Feminista' con el conversatorio 'Resistencias sistémicas al avance feminista'.

17:00h.- Madrid.- LEY EUTANASIA.- Reunión de la ponencia del Senado encargada de informar la proposición de ley de la eutanasia. Senado.

17:30h.- Madrid.- RESIDENCIAS MAYORES.- Presentación del proyecto "Mayores Europa" que analiza el estado actual de los recursos residenciales de atención a la dependencia en Europa para formular una propuesta concreta de creación de camas para alcanzar la ratio recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Salón de actos de la Facultad de Educación de la UNED (Calle Juan del Rosal, 14. Madrid).

18:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- La ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparece en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Complejo de La Moncloa.

18:30h.- Madrid.- INTELIGENCIA EMOCIONAL.- La Fundación la Caixa organiza el webinar "La inteligencia emocional en la etapa de Secundaria" sobre educación emocional en la adolescencia. Participan Pablo Fernández-Berrocal, fundador del Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga, Rafael Bisquerra, presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar (RIEEB), y Arantxa Ribot, pedagoga y doctora en educación.

CULTURA

-------

10:00h.- Santiago de Compostela.- ROSALÍA CASTRO.- El Parlamento de Galicia acoge un acto institucional conmemorativo del Día de Rosalía de Castro. Pazo do Hórreo.

10:00h.- San Sebastián.- MÚSICA VASCA.- Presentación de la iniciativa "OndarE Oficina" de recuperación del patrimonio musical vasco. Centro Koldo Mitxelena.

11:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- El Zinemaldia, Kutxa Fundazioa y Elías Querejeta Zine Eskola presentan la exposición "Primeros pasos. Otras miradas sobre los primeros años del Festival de San Sebastián (1953-1970)". Tabakalera (Kutxa Kultur Plaza).

11:00h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MARTE.- Más de 400 objetos, entre libros incunables, esculturas, dibujos, fotos, cómics y facsímiles, películas, manuscritos, piezas de coleccionista y un meteorito marciano se muestran en la exposición que el CCCB dedica a la creación artística, literaria y científica que se ha inspirado en Marte. CCCB/Streaming

11:00h.- Barcelona.- FELÍCIA FUSTER.- Presentación del Año Felícia Fuster, dedicado al centenario del nacimiento de la poeta y escritora catalana. Plataforma Teams.

12:00h.- Málaga.- MUSEO THYSSEN.- El Museo Carmen Thyssen Málaga presenta el acuerdo de colaboración alcanzado con la Fundación la Caixa respecto a la colección permanente. Museo Carmen Thyssen Málaga.

12:00h.- Madrid.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- El Ministerio de Cultura, mediante la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, y CEDRO presentan la Guía de propiedad intelectual para profesionales de la comunicación.

12:00h.- Madrid.- TEATRO ZARZUELA.- Rueda de prensa de presentación de "Amores en zarza", escrita por Nando López, con música de Federico Chueca, Joaquín Valverde, José Serrano, Pablo Sorozábal, Ruperto Chapí y Gerónimo Giménez. Teatro de la Zarzuela.

15:30h.- FORO GASTRONOMÍA.- San Sebastián. Segunda jornada del VIII Foro Internacional de Emprendedores Culinary Action! organizado por el Baque Culinary Center.

19:00h.- Madrid.- LIBRO MADRID.- Presentación del libro "Vallecas en lucha, 30 años de reivindicaciones y conquistas populares", del activista vecinal Pepe Molina. Centro Cultural Paco Rabal.

AGENDA GOBIERNO

===============

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

09:00 h. Comparece ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de los datos y gestiones del Gobierno en relación a la aplicación del estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

A continuación, responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso de los Diputados.

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

09:00 h. Asiste a la comparecencia del presidente del Gobierno y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

09:00 h. Asiste a la comparecencia del presidente del Gobierno y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

17:00 h. Preside la reunión de la Mesa del Diálogo Social para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la sede del Ministerio, a la que asisten el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; la ministra de Educación y Formación Profesional; la ministra de Trabajo y Economía Social; la ministra de Industria, Comercio y Turismo; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; el ministro de Ciencia e Innovación y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

09:00 h. Asiste a la comparecencia del presidente del Gobierno y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

14:30 h. Participa por videoconferencia en el panel 'Learning from the pandemic, preparedness and response' de la Reunión Ministerial de la Alianza por el Multilateralismo, que se celebra en los márgenes del Segmento de Alto Nivel del Consejo de los Derechos Humanos.

17:00 h. Mantiene una reunión telefónica con la Fundación Mo Ibrahim.

19:30 h. Mantiene una reunión telefónica con la ministra de Asuntos Exteriores de la República de Sudán.

20:30 h. Mantiene una reunión telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Cuba.

MINISTRO DE JUSTICIA

09:00 h. Asiste a la comparecencia del presidente del Gobierno y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

MINISTRA DE DEFENSA

09:00 h. Asiste a la comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados.

12:30 h. Preside la reunión del Comité de Dirección con la asistencia de los jefes de Estado Mayor, en la sede del Ministerio.

MINISTRA DE HACIENDA

09:00 h. Asiste a la comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados.

19:00 h. Es entrevistada en el programa La Ventana de Andalucía, de la Cadena SER.

MINISTRO DEL INTERIOR

09:00 h. Asiste a la comparecencia del presidente del Gobierno y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

09:00 h. Asiste a la comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados.

MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

09:00 h. Asiste a la comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados.

13:00 h. Se reúne por videoconferencia con representantes de la red de organizaciones Plena Inclusión.

MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

09:00 h. Asiste a la comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados.

14:00 h. Interviene en la videoconferencia sobre El papel de las plataformas de trabajo digitales en la transformación del mundo laboral, en el marco del Virtual Tripartite Panel Discussion, organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

09:00 h. Asiste a la comparecencia del presidente del Gobierno y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

12:00 h. Mantiene una reunión con el presidente de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), Pablo Pombo González, en la sede del Ministerio.

19:00 h. Ofrece una conferencia sobre El futuro de la alimentación en España organizada por el Club Siglo XXI, en el Hotel NH Eurobuilding (C/ Padre Damian, 23).

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

09:00 h. Asiste a la comparecencia del presidente del Gobierno y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

14:30 h. Recibe, en la sede del Ministerio, a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, la consejera de Cultura, Rebeca Esnaola y el secretario de Coordinación Territorial del PSOE y diputado por Navarra, Santos Cerdán.

MINISTRA DE SANIDAD

09:00 h. Asiste a la comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados.

10:00 h. Inaugura el evento virtual La sanidad pública más allá de la Covid, que organizan los diarios El País y Cinco Días y la Cadena SER.

16:00 h. Preside por videoconferencia, con el ministro de Política Territorial y Función Pública, la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

18:30 h. Comparece ante los medios de comunicación en el Complejo de la Moncloa.

MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

09:00 h. Asiste a la comparecencia del presidente del Gobierno y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

MINISTRA DE IGUALDAD

13:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados donde responde a una interpelación en la sesión de control al Gobierno.

MINISTRO DE CONSUMO

10:45 h. Mantiene una reunión con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la sede del Ayuntamiento (Avda. Cervantes, 4).

12:00 h. Atiende a los medios de comunicación, en el Ayuntamiento de Málaga.

MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

09:00 h. Asiste a la comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados.

12:00 h. Visita las instalaciones del Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, acompañado por el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, y la directora general de Políticas contra la Despoblación, Juana López, en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social en Madrid (C/ Doctor Tolosa Latour s/n).