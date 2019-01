Miércoles, 2 de enero de 2019 (12.30 GMT)

NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE EFE NACIONAL

Vox no dará su apoyo a un gobierno de PP y Cs en Andalucía si no eliminan, "entre otros", el punto de su acuerdo programático en el que se comprometen a implementar "con dotación presupuestaria suficiente" todas las medidas incluidas en la ley de prevención y protección integral contra la violencia de género.,FERROCARRIL EXTREMADURA ,Extremadura: si Renfe no da garantías, que suspen