Miércoles, 2 de diciembre de 2020

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- En vísperas del largo puente de la Constitución, Sanidad se reúne este miércoles con las autonomías para intentar cerrar un documento conjunto de recomendaciones de cara a las navidades y evitar así fiestas distintas, porque si bien hay comunidades que apuestan por aligerar las restricciones, otras prefieren endurecerlas para evitar una tercera ola.

DESEMPLEO NOVIEMBRE -Madrid- Los Ministerios de Trabajo e Inclusión y Seguridad Social publican los datos de paro registrado y afiliación de noviembre, después de que en octubre se crearan 114.000 empleos pero el desempleo también subiera en 49.558 personas.(Recursos de archivo en www.lafototeca.com 12855586 y otros) (vídeo) (infografía)

PRESUPUESTOS 2021 -Madrid- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, y el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, entre otros miembros del Ejecutivo, intervienen en el debate del proyecto de Presupuestos de 2021, en la víspera de que el Congreso los apruebe con los apoyos del bloque de la investidura y continúen su tramitación en el Senado. (foto) (vídeo) (en vivo)

INMIGRACIÓN CANARIAS- Las Palmas de Gran Canaria- Con cientos de rescates a sus espaldas solo en el último año, trece barcos, dos helicópteros y un avión operando a diario, Salvamento Marítimo puede aportar algo de luz a un debate que revive en Canarias cada vez que se produce un aluvión de llegadas como el que ha traído a las islas a cerca de 13.000 inmigrantes en octubre y noviembre: ¿Vienen en barcos nodriza?

MEMORIA HISTÓRICA -A Coruña- El Juzgado de A Coruña encargado del caso celebra la vista sobre las medidas cautelares por las que se ordenó inventariar los bienes del Pazo de Meirás antes de que la familia Franco pudiera retirarlos del interior y sobre su petición de no entregar el pazo el 10 de diciembre y contar con un margen de dos meses más.

GOBIERNO ANDALUCÍA -Madrid- El Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos, con el apoyo externo de Vox, cumple este miércoles dos años legislatura y los populares conmemoran ese cambio de Gobierno, que puso fin a 37 años de gestión socialista, en un acto en el que participará el líder del partido, Pablo Casado junto al presidente regional, Juanma Moreno.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN -Madrid- El Observatorio social "la Caixa" presenta el estudio "Inmigración: retos y oportunidades", con datos que muestran cómo los extranjeros son clave para la sostenibilidad del mundo rural.

CORONAVIRUS NAVIDAD -Las Palmas de Gran Canaria- La especialista en Medicina Preventiva de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Eva Elisa Álvarez, muestra en un restaurante las claves para afrontar de forma segura una comida de Navidad, respetando las medidas de seguridad ante la covid-19.

NAVIDAD VIGO (CRÓNICA) -Vigo- El tradicional acto de encendido de las luces de Navidad en Vigo, con aforo restringido a cien personas, dará este miércoles el pistoletazo de salida a unas fiestas navideñas marcadas por la covid-19 y la evolución de la pandemia.

TURISMO PARADORES -León- El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, entre otras autoridades, visitan las obras de restauración del Hostal de San Marcos de León, establecimiento emblemático de la Red de Paradores Nacionales, en la víspera del día en que vuelve a recibir huéspedes tras tres años cerrado por obras.

BANKSY EXPOSICIÓN (CRÓNICA) -Madrid- Una nueva exposición de Banksy, "The Street is a Canvas", no autorizada por el autor, desembarca en el Círculo de Bellas Artes en Madrid con su estilo mordaz, irónico y reivindicativo.

MARJANE SATRAPI (ENTREVISTA) -Madrid- En las páginas de "Persépolis" (2000), el cómic autobiográfico que la catapultó a la fama, la pequeña Marjane Satrapi (Irán, 1969) ya decía que de mayor quería ser como Marie Curie, uno de los motivos que le ha llevado a dirigir "Madame Curie" su quinto largometraje, que se estrena este viernes y del que ha hablado con Efe.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Pleno del Senado. Debate de mociones e iniciativas legislativas. Palacio del Senado.

09:00h.- Madrid.- PRESUPUESTOS 2021.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, presenta los presupuestos del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Congreso.

10:30h.- Madrid.- ESTADO MAYOR.- La ministra de Defensa preside, en la sede del Ministerio, la reunión del Comité de Dirección con los jefes de Estado Mayor.

13:00h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- El expresidente catalán Quim Torra entrega al Museo de Historia de Cataluña la pancarta a favor de los líderes independentistas presos que colgó en el balcón del Palau de la Generalitat y que provocó su inhabilitación. Museo de Historia de Cataluña. Pl. Pau Vila, 3.

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA VENEZUELA.- El expresidente del Gobierno José María Aznar participa en un encuentro telemático organizado por Nueva Economía Forum sobre Venezuela junto al presidente del partido Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledezma, y la presidenta del partido Vente Venezuela, María Corina Machado.

JUSTICIA-INTERIOR

09:30h.- Madrid.- MOVILIDAD URBANA.- El director general de Tráfico, Pere Navarro, y la directora general de Transporte Terrestre, Mercedes Gómez, participan en el foro "Tendencias en movilidad urbana en el contexto postCOVID", organizado por Pons Seguridad Vial y Kreab.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 75 de Madrid decide, por primera vez en España, sobre la patria potestad de un condenado por yihadismo, tras la suspensión del juicio el pasado 6 de octubre por problemas técnicos. Calle Francisco Gervás 10.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- ATENTADOS CATALUÑA.- La Audiencia Nacional prosigue el juicio a tres acusados de participar en preparativos para los atentados cometidos en agosto de 2017 en Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) con las declaraciones de testigos, entre ellos vecinos de la localidad tarraconense de Alcanar donde la célula yihadista había montado una fábrica de artefactos explosivos y que explosionó un día antes. C/ Límite esquina C/ Mar Cantábrico.

11:15h.- Madrid.- DENUNCIA 1-O.- El Juzgado Central número 10 de los Contencioso de la Audiencia Nacional celebra una vista por una denuncia contra la Guardia Civil por los daños causados en el pabellón municipal de Sant Julià de Ramis (Girona) en el 1-O. Juzgado Central de lo Contencioso númwero 10. C/Goya, 14.

12:00h.- Madrid.-DNI ANIVERSARIO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; la directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Lidia Sánchez, y el director general de la Policía, Francisco Pardo, presenta el libro El DNI y los Españoles. 75 Años de Historia Común, que recoge la evolución del documento de identificación de los españoles. Auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. c/ Doctor Esquerdo, 36.

13:00h.- A Coruña.- MEMORIA HISTÓRICA.- El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña celebra la vista sobre las medidas cautelares relacionadas con los bienes del Pazo de Meirás tras prohibir a la familia Franco mover cualquier bien mientras se hace un inventario previo a la devolución del inmueble. (foto) (vídeo). Antiguo edificio de la Audiencia Provincial.

SOCIEDAD

09:00.- Madrid.- PRESUPUESTOS CIENCIA.- Debate en el Congreso, en el marco del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, de las partidas correspondientes al Ministerio de Ciencia e Innovación. Congreso.

09:00h.- Madrid.- SOCIEDAD DISCAPACIDAD.- El Pleno del Senado debate la proposición de ley de reforma del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzosa o no consentida de personas con discapacidad que están incapacitadas judicialmente. Senado.

09:00h.- Madrid.- SOCIEDAD DISCAPCIDAD.- El Pleno del Senado debate una moción del grupo socialista que insta al Gobierno a reformar el artículo 49 de la Constitución para adaptarlo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Senado.

09:00h.- Madrid.- PRESUPUESTOS 2021.- El ministro de Sanidad presenta los presupuestos de su departamento para el año que viene. Congreso.

09:00h.- Madrid.- PRESUPUESTOS 2021.- El ministro de Consumo presenta los presupuestos de su departamento para el año que viene. Congreso.

09:00h.- Madrid.- PRESUPUESTOS 2021.- El ministro de Universidades presenta los presupuestos de su departamento para el año que viene. Congreso.

09:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Debate en el Pleno del Senado de una moción del PP para que la Cámara manifieste su apoyo a todos los que trabajan contra la violencia machista y para que ratifique su compromiso con las medidas aprobadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

09:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS TRATA.- Celebración del seminario "La trata de seres humanos en tiempos de pandemia", organizado por Diaconía.

10:30h.- Madrid.- SALUD ARTRITIS.- La farmacéutica Abbvie presenta un nuevo tratamiento para pacientes con artritis reumatoide de moderada y grave en un acto en el que expertos darán nuevos datos sobre el impacto de esta enfermedad en España, que afecta a 400.000 personas en el país.

11:00h.- Barcelona.- CONTAMINACIÓN PLÁSTICOS.- La Fundación Rezero presenta los resultados de las analíticas de orina hechas a las personas que han participado en España para comprobar la presencia de plásticos en su cuerpo. Webinar.

11:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS VIVIENDA.- Provivienda presenta el informe "Cuando la casa nos enferma 3. Redes de apoyo en tiempos de crisis".

11:00h.- Madrid.- SOCIEDAD ETNIAS.- La Fundación Secretariado Gitano presenta su campaña de sensibilización #PanParaMañana, para alertar sobre la difícil situación laboral de los jóvenes gitanos.. Casa de la Panadería. Plaza Mayor 27.

11:00h.- Madrid.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El presidente del Gobierno presenta la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

11:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Observatorio social "la Caixa" presenta el estudio "Inmigración: retos y oportunidades", con datos que muestran cómo los extranjeros son clave para la sostenibilidad del mundo rural. CaixaForum, Paseo del Prado 36.

11:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN BUENAS PRÁCTICAS.- El ministro de Universidades inaugura por videoconferencia la II Jornada de Buenas Prácticas en el Programa DOCENTIA, organizada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

11:30h.- Madrid.- MAREA BLANCA.- La Coordinadora Estatal de Mareas Blancas Estatal convoca una rueda de prensa con presencia de representantes de diversos territorios. zoom

12:00h.- Madrid.-RELIGIÓN PAPA.- Rueda de prensa de Austen Ivereigh, biógrafo del papa Francisco y colaborador del libro "Soñemos juntos".

12:00h.- Madrid.- MUJERES REFUGIADAS.- Conocer los desafíos a los que se enfrentan las mujeres refugiadas, y en el contexto actual de pandemia, analizar cómo avanzar en la promoción de la igualdad de género, son temas que aborda la jornada "Las mujeres refugiadas, 25 años después de la Declaración de Beijing", en la que participan las secretarias de Estado de Migraciones e Igualdad, Hana Jalloul y Noelia Vera.

15:00h.- Madrid.- DÍA DISCAPACIDAD.- La ministra de Igualdad, Irene Montero, inaugura el IV Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad, organizado por la Fundación CERMI Mujeres para abordar el impacto que ha tenido la pandemia en mujeres y niñas con discapacidad y se centrará en cómo hacer frente y superar la violencia machista a través de testimonios reales en primera persona.

18:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- Rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Palacio de la Moncloa.

19:00h.- Barcelona.- NOCHE ALZHEIMER.- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, la consellera de Salud, Alba Vergés, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre otros, participan en la V Noche del Alzheimer de la Fundación ACE, que este año recauda fondos de forma virtual. Web fundación ACE.

20:00h.- Vigo.- NAVIDAD VIGO.- Acto de encendido de las luces de Navidad de Vigo con aforo restringido a cien personas, un acto que supone el pistoletazo de salida de unas fiestas marcadas por la covid-19. Calle Policarpo Sanz.

CULTURA

10:00h.- Madrid.- CULTURA PRESUPUESTOS.- El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, comparece en el Congreso para defender el presupuesto de Cultura. Madrid.

10:00h.- Madrid.- DECORACIÓN COLOR.- La firma de decoración Pantone dirá hoy cuál será el color del año 2021, una iniciativa que además de vincular a la decoración del hogar tiene influencia en la moda y la belleza.

10:00h.- Madrid.- TAPICES EXPOSICIÓN.- La monumental Galería del Palacio Real acoge la exposición "Rafael en Palacio. Tapices para Felipe II", la primera exposición tras el confinamiento de Patrimonio Nacional, que muestra por primera vez al completo los tapices de la serie apostólica de la colección de Felipe II. Palacio Real.

10:30h.- Madrid.- EDUCACIÓN MÚSICA.- La ministra de Educación se reúne, en la sede del Ministerio, con representantes de la Unión de Músicos Profesionales.

10:30h.- Barcelona.- JOSEP PLA.- Destino publica una historia de la Segunda República Española de Josep Pla a partir del hallazgo entre sus papeles de un manuscrito inédito del primer tercio de la obra homónima en cuatro volúmenes que Cambó le encargó y nunca se reeditó, que abarca desde los antecedentes inmediatos de la República hasta los sucesos de Casas Viejas en abril de 1933. Microsoft Teams.

11:00h.- Madrid.- TELEVISIÓN SERIE.- Presentación online de "Porvenir", nueva serie documental de Movistar+ con la presencia de Iñaki Gabilondo; los actores Roberto Álamo, Marian Álvarez, Víctor Clavijo y Stephanie Gil; y representantes tanto de Movistar+ como de La Caña Brothers.

11:00h.- Madrid.- FESTIVAL DOCUMENTAL.- Presentación de la programación de la 17ª edición de Documenta Madrid, festival internacional de cine documental. Sala Azcona Cineteca.

11:00h.- Madrid.- BANKSY EXPOSICIÓN.- Una nueva exposición de Banksy en Madrid, "The Street is a Canvas", no autorizada por el autor, desembarca en el Círculo de Bellas Artes en Madrid con su estilo mordaz, irónico y reivindicativo. Madrid.

11:30h.- Madrid.- MASTERCHEF JUNIOR.- Presentación online de la octava edición de "MasterChef Junior" y "MasterChef abuelos" con la presencia de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y la actriz Loles León, junto a directivos de RTVE y Shine Iberia y varios de los aspirantes del Junior. Torrespaña Alcalde Sainz de Baranda, 92.

16:30h.- Málaga.- CULTURA CINE.- Los actores malagueños Antonio de la Torre y Adelfa Calvo dialogan con la directora ejecutiva del Teatro del Soho Caixabank, Aurora Rosales sobre interpretación, así como sobre los recursos, técnicas y capacidades que tiene que tener un actor o actriz. Museo Picasso.Acceso por la librería, en la plaza de la Higuera.

17:00h.- Madrid.- MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.- El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, y Luis Mateo Díez, Premio Nacional de las Letras Españolas 2020, presentan en rueda de prensa la edición conmemorativa de la novela "El señor presidente", del Premio Nobel de Literatura guatemalteco Miguel Ángel Asturias (1899-1974).- Carmen Naranjo. Por zoom.

AGENDA GOBIERNO

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

11:00 h. Presenta la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en el Complejo de la Moncloa, acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; la ministra de Educación y Formación Profesional y la ministra de Industria, Comercio y Turismo.

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

10:00 h. Participa en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

15:00 h. Participa en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

13:00 h. Participa en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

17:45 h. Interviene en el Foro Europa Futura, organizado por el diario El País en la sede de Ernst & Young en Madrid.

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

09:00 h. Participa en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

15:00 h. Clausura la IV Edición del Congreso de Energías Renovables que, organizado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), se celebra en el Hotel Intercontinental (Paseo de la Castellana, 49).

16:30 h. Interviene por videoconferencia en el Debate sobre mercados de consumo y oportunidades para las empresas españolas, organizado por FAO España-Costa Rica.

17:00 h. Se reúne por videoconferencia con agentes sociales del sector del medio ambiente y la energía.

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

08:00 h. Se reúne por videoconferencia con la ministra de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Nanaina Mahuta.

09:00 h. Mantiene un encuentro por videoconferencia con la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Ann Linde.

14:00 h. Interviene por videoconferencia en la Reunión Ministerial de la OTAN.

18:00 h. Mantiene un encuentro por vía telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de la República Portuguesa, Augusto Santos Silva.

20:00 h. Celebra una reunión por vía telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de la República del Perú.

MINISTRA DE DEFENSA

10:30 h. Preside, en la sede del Ministerio, la reunión del Comité de Dirección con los jefes de Estado Mayor.

12:30 h. Preside, en la sede del Ministerio, el acto de reconocimiento a los jefes del Mando de la Legión, con motivo de la conmemoración del centenario de la Legión.

MINISTRO DEL INTERIOR

09:00 h. Es entrevistado en el programa Más de uno, con Carlos Alsina en Onda Cero.

12:00 h. Presenta el libro conmemorativo del aniversario del Documento Nacional de Identidad El DNI y los Españoles. 75 Años de Historia Común, en el Auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (C/ Doctor Esquerdo 36).

MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

09:00 h. Participa en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el Pleno del Congreso de los Diputados. Ministra de Trabajo y Economía Social

10:30 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con representantes de la Unión de Músicos Profesionales.

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

12:30 h. Interviene por videoconferencia en la presentación del Visor de Datos de Turismo.

12:30 h. Participa, mediante un vídeo grabado, en la entrega de los Premios InnovaCción de la asociación ProMarca.

17:30 h. Asiste a la apertura del Parador Nacional de León y, a las 17:45h, atiende a los medios de comunicación en el Parador, León.

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

11:00 h. Asiste a la presentación del libro La transición agraria 1976-1982, de Jaime Lamo de Espinosa, y participa en el coloquio posterior con el autor, en la sede del Ministerio.

13:30 h. Se reúne con el presidente de la Federación Española del Vino (FEV), Emilio Restoy, en la sede del Ministerio.

17:30 h. Presenta en formato virtual el Foro Consultivo para la transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero.

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

11:00 h. Participa en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el Pleno del Congreso de los Diputados. Ministro de Sanidad 12:00 h. Participa en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

16:00 h. Preside por videoconferencia la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, junto a la ministra de Política Territorial y Función Pública.

18:30 h. Ofrece una rueda de prensa con la ministra de Política Territorial y Función Pública, en el Complejo de la Moncloa.

MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

09:30 h. Interviene, a través de un video grabado, en la inauguración de la jornada de presentación de Horizonte Europa, organizada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

14:00 h. Participa en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

17:00 h. Participa en un webinar sobre el estado de las vacunas, organizado por la Academia Joven de España.

MINISTRA DE IGUALDAD

10:00 h. Mantiene una reunión con la Plataforma Impacto de Género Ya!, en la sede del Ministerio.

15:00 h. Inaugura, mediante un vídeo grabado, el IV Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad, organizado por la Fundación CERMI Mujeres (FCM).

16:00 h. Participa en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

MINISTRO DE CONSUMO

17:00 h. Participa en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

18:00 h. Participa en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

MINISTRO DE UNIVERSIDADES

11:00 h. Inaugura por videoconferencia la II Jornada de Buenas Prácticas en el Programa DOCENTIA, organizada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

19:00 h. Participa en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el Pleno del Congreso de los Diputados.