Melilla celebra su día con la ausencia de CPM, principal partido de Gobierno

Melilla ha celebrado hoy su día, en el que se conmemora el 522 aniversario de su fundación como ciudad española, con la ausencia de los miembros de Coalición por Melilla (CPM), uno de los tres partidos que conforman el Gobierno de la Ciudad Autónoma y el que sostiene su mayor peso con 8 de los 13 escaños que tiene en la Asamblea.

CPM siempre ha expresado su rechazo a la celebración del 17 de septiembre por considerar que conmemora un acto de sangre, si bien ayer De Castro admitió ayer que había pedido a los cepemistas que acudieran porque opinaba que "deberían estar como Gobierno", ya que cuestión distinta es "lo que han venido haciendo como partido" mientras han estado en la oposición.

Finalmente, sus socios de Gobierno no han acudido a ninguno de los actos celebrados hoy para conmemorar el Día de Melilla, aunque su ausencia ha sido más palpable en el acto institucional que se ha celebrado esta tarde-noche en el recinto amurallado de Melilla la Vieja, dada la presencia de la mayoría de las autoridades civiles y militares de la ciudad.

No han acudido a dicho acto ninguno de los nueve miembros de CPM que forman parte del Gobierno, tres de ellos consejeros, ni tampoco el presidente de la formación y diputado, Mustafa Aberchán, que fue presidente de Melilla entre 1999 y 2000, a diferencia de los miembros del PSOE y de Ciudadanos (Cs), que integran el Ejecutivo melillense.

Entre los asistentes ha destacado el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, uno de los grandes protagonistas del acto institucional no solo por su participación en diferentes momentos como primera autoridad local, sino también por haber pronunciado su primer discurso el Día de Melilla tras ser proclamado presidente el 15 de junio con el apoyo del PSOE y CPM.

De Castro no se ha referido en el discurso a la ausencia de sus socios de CPM, pero sí a la polémica sobre el Día de Melilla al mostrarse convencido de que los primeros españoles que llegaron a la ciudad hace 522 años "restarían importancia al debate de fechas".

También cuando ha afirmado que el 17 de septiembre, día en que empieza la historia española de Melilla, "es tan importante como aquel 13 de marzo de 1995 en que las Cortes nos concedieron nuestro Estatuto de Ciudad Autónoma", una fecha que CPM ha planteado tradicionalmente como alternativa para conmemorar el Día de Melilla.

De Castro ha hecho gala en su alocución de ese pacto de Gobierno al afirmar que Melilla se ha convertido en "ejemplo de acuerdo político para toda España" gracias a que los tres partidos están "convirtiendo el bloqueo, las puertas cerradas y la imposición en diálogo, participación y mano tendida".

En su intervención, De Castro ha pedido "humildemente ayuda" a los melillenses, además de "un mínimo de tiempo para empezar a ver resultados" y "aprender la diferencia entre el verbo 'ceder' y el verbo 'renunciar'".

También ha pedido a la población que confíe en el futuro de la "nueva Melilla" que el nuevo Gobierno está "diseñando", basada en una "transformación mucho más grande que requerirá años y esfuerzo por parte de todos", ya que "la visión está puesta en el año 2030", si bien "el trabajo se hace día a día".

Como "líneas estratégicas" de esa "nueva Melilla", De Castro ha enumerado que será "moderna" para entrar "en una etapa de innovación, crecimiento y expansión económica"; "libre de violencias", orientada al turismo, los servicios, la formación y las tecnologías digitales; que "inunde las calles" de cultura, tenga "puertas abiertas al ciudadano" y que busque otras fuentes de riqueza además del comercio.

"Una nueva Melilla que vea la oportunidad real que nos brinda Marruecos, que abandone sus complejos y trabaje con el norte y con el sur para ser un nuevo polo de riqueza", ha agregado De Castro en clara respuesta a su antecesor, Juan José Imbroda, que el año pasado abogó en ese mismo escenario del 17 de septiembre por "mirar más al norte".

No ha sido la única alusión al anterior Gobierno que ha hecho De Castro en su discurso, aunque ha instado a "no perder más tiempo en debatir sobre el pasado" porque "el pasado ya no arregla nada", y ha llamado a trabajar entre todos, sin partidismos, por el "futuro común".

"Esta ciudad no dejará nunca de ser española. No existe ese debate. Centrémonos en lo que realmente importa. Sin colores, sin siglas. Trabajemos unidos, siempre fieles a nuestros principios, pero aportando, nunca destruyendo", ha afirmado De Castro para finalizar su discurso, una de las partes principales del acto, celebrado en la Plaza de Armas ante un numeroso público.