La mayoría de los consumidores usa mal los envases alimentarios, advierte OCU

Uno de cada dos consumidores usa incorrectamente los envases alimentarios, lo que aumenta el riesgo de que las sustancias que los componen migren al alimento que contienen, ha advertido este lunes Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a partir de los resultados de una encuesta.

El sondeo ha sido realizado por la OCU en colaboración con Euroconsumers a 1.048 personas de entre 18 y 74 años, ha detallado la organización en un comunicado.

Los resultados han arrojado que apenas el 47 % de las personas consultadas sabe que algunos envases podrían liberar sustancias químicas cuando entran en contacto con alimentos ácidos (como el tomate troceado) y grasos (un guiso con aceite, por ejemplo), en concreto los envases plásticos.

Mientras, sólo un 15 % sabe que la migración de sustancias al alimento es más probable cuando se guarda caliente en el envase.

Es más, aunque sólo los envases con el símbolo del microondas pueden calentarse en este electrodoméstico, el 27 % de los encuestados no comprende el símbolo que garantiza su uso seguro en el microondas.

Sólo un 15 % de los consumidores se considera bien informado sobre el riesgo de migración química del envase al alimento que contiene.

A partir de los resultados de la encuesta, la OCU ha solicitado al Ministerio de Consumo la realización de una campaña informativa sobre el uso correcto de este tipo de envases.

Además, ha enviado copia de los resultados a la Comisión Europea (CE) con el fin de desarrollar una normativa que garantice que los materiales en contacto con los alimentos no supongan un riesgo para los consumidores.

Mientras tanto, la OCU ha aprovechado para trasladar una serie de consejos prácticos que prevengan posibles contaminaciones, como evitar utilizar envases viejos, desgastados o con sabor y olores raros; y utilizar preferiblemente recipientes de vidrio, acero inoxidable o cerámica.

Además, ha aconsejado evitar calentar tuppers de plástico en el microondas y hacerlo mejor en un plato; no reutilizar envases de un solo uso; no emplear nunca envases de bambú mezclado con plástico; y no usar papel de aluminio para envolver alimentos salados o ácidos, entre otros.

Finalmente, la OCU ha informado de que ha denunciado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la comercialización de un par de envases de plásticos mezclados con bambú, prohibidos por la legislación, que pueden contener sustancias tóxicas como la melamina y el formaldehido.