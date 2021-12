La mayoría de españoles evita el desperdicio alimentario durante Navidades

El 92 % de los hogares españoles ha asegurado que, pese a la abundancia de comida que se prepara durante las fiestas navideñas, evita el desperdicio alimentario utilizando las sobras para otro momento o para nuevos platos, frente al 4,5 % que ha reconocido abiertamente tirarlo a la basura.

En un nuevo informe del VIII Observatorio Nestlé, publicado esta mañana, se ha revelado que entre las razones de los encuestados están la solidaridad con la gente que lo necesita (62 %), el derroche económico (23, 8 %) y la sostenibilidad del planeta (14,3 %).

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cada español desperdicia anualmente 31 kilos de alimentos sin consumir, lo que en 2020 supuso un total de 1.300 millones de kilos; así pues, en octubre de este año, se aprobó un proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario para todos los eslabones de la cadena.

De esta forma, el 82 % de los españoles ha dicho que desperdicia muy poca comida o nada, mientras que seis de cada diez ha considerado adaptar su menú en términos de equilibrio nutricional.

La nutricionista de Nestlé España, Noelia López, ha explicado en un comunicado que a pesar de que cada vez estamos más predispuestos a cambiar los platos, muchos no saben cómo hacerlo, por eso el 43 % de los encuestados no encuentra tantas ideas como les gustaría y el 14 % de los que mantienen los platos tradicionales no saben preparar opciones con menor presencia de proteína animal.

Una alimentación flexitariana, vegetariana o vegana mal planificada puede ser tan perjudicial como una dieta omnívora desequilibrada, es importante asegurarnos de que los platos aportan los nutrientes necesarios y en las cantidades correctas para una alimentación equilibrada, ha remarcado.

La tendencia de los españoles, en base a los datos del estudio, es aumentar la proteína vegetal y, en concreto, después de los festines navideños, casi el 60 % come más saludable en enero para compensar los excesos de estas fechas.

El VIII Observatorio Nestlé sobre Hábitos Nutricionales y Estilo de Vida de las Familias también ha tenido en cuenta aspectos como el reciclaje alimentario y de envases.

En esta cuestión, la principal forma de aprovechar las sobras es guardarlas para otro plato o para comer en otro momento, seguido por el 15,4 % que se lo da a sus mascotas, el 9,8 % que la usa como compost; y, en el otro lado, un 8 % reconoce que, aunque guarda los restos de comida en un primer momento, finalmente los acaba tirando.

En cuanto a los productos, el 62 % recicla igual que el resto del año, pero hasta un 31 % adicional está más concienciado durante las Navidades; en contraposición con el 5,4 % que asegura que recicla menos estos días, aludiendo a que juntarse más personas hace que sea más y tengan menos tiempo para reciclar.