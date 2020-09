Martes, 22 de Septiembre de 2020 (22.00 horas)

CORONAVIRUS BROTES

Se reducen cuarentenas por contactos estrechos mientras avanzan los contagios

Los contagios en la segunda ola de coronavirus siguen creciendo, con 10.799 nuevos casos -un tercio de ellos en Madrid- y 241 fallecidos más, según ha notificado Sanidad, que ha reducido a diez días la cuarentena para los contactos estrechos de los positivos.

CORONAVIRUS BROTES

Sanidad notifica 10.799 contagios y suma al total 241 muertos

El Ministerio de Sanidad ha notificado 10.799 nuevos contagios por coronavirus, 3.125 en las últimas 24 horas -un 30 % de ellos en Madrid- y ha sumado 241 muertos al total de fallecidos, la cifra más alta comunicada en un sólo día desde lo que se ha dado en llamar segunda ola de la pandemia. Las defunciones en los últimos siete días se elevan a 468, mientras siguen aumentando de forma paulatina las hospitalizaciones y el número de personas ingresadas en las ucis.

CORONAVIRUS MADRID

La Comunidad de Madrid estudia restricciones de movilidad en más zonas

La Comunidad de Madrid estudia restricciones de movilidad en otros puntos, más allá de las 37 zonas sanitarias en las que desde el pasado lunes no se puede entrar ni salir salvo para actividades imprescindibles, como ir a trabajar, aunque aboga por evitar por todos los medios un confinamiento total.

CORONAVIRUS PANDEMIA

Illa pide a los madrileños restringir al máximo la movilidad y las reuniones

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, cree que "en estos momentos" la Comunidad de Madrid no debe pedir el estado de alarma aunque habrá que estudiar si se deben adoptar medidas complementarias y ha pedido a los madrileños que restrinjan la movilidad al máximo y las reuniones sociales "en la medida de lo posible". También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recomendado a los ciudadanos que "salgan lo menos posible".

CORONAVIRUS PANDEMIA

El 16,7 % de las ucis están ocupadas por enfermos con covid

Un 16,7 % de las camas de unidades de cuidados intensivos de los hospitales españoles están ocupadas por enfermos de coronavirus, aunque la situación es muy dispar por comunidades, con La Rioja a la cabeza, con un 56,7 %, seguida de Madrid (36,28 %), Aragón (32,49 %), y Castilla y León (23,6 %).

CORONAVIRUS MADRID

El PSOE no irá a las manifestaciones contra las medidas del Gobierno de Ayuso

El secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado que su partido no asistirá a las manifestaciones convocadas este domingo contra las medidas adoptadas por el Gobierno regional debido a la situación de la crisis sanitaria, aunque cree que se trata de reivindicaciones justas. El Gobierno subraya que Podemos es libre para convocarlas y asistir a ellas.

EMPLEO ERTE

El Gobierno prevé mantener los ERTE de rebrote mientras dure la pandemia

Madrid (EFECOM).- El Gobierno planea adaptar al máximo los ERTE de rebrote a la situación actual para dar respuesta a situaciones como los confinamientos decretados por la Comunidad de Madrid y prevé mantenerlos mientras dure la pandemia.

CORONAVIRUS MADRID

El Ejecutivo pide a Torra que no "estigmatice" a Madrid

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha indicado, sobre la recomendación del presidente Quim Torra de no viajar a Madrid, que no hay "ningún elemento que aconseje el que haya que dificultar la movilidad entre comunidades autónomas" y por ello ha pedido no "estigmatizar" a ninguna región.

TRABAJO REGULACIÓN

El teletrabajo será voluntario y reversible y la empresa compensará gastos

El Gobierno ha aprobado este martes el real decreto ley que regula por primera vez el trabajo a distancia en España, que tendrá carácter voluntario y reversible y conllevará que la empresa compense una serie de gastos. La ley de teletrabajo, pactada por el Gobierno con la patronal y los sindicatos, contará con el apoyo del PP y Cs en el Congreso.

PRESUPUESTOS 2021

Calvo retomará con el PNV y Bildu los contactos para avanzar con presupuestos

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, retomará mañana miércoles con el PNV y con EH Bildu los contactos para conocer la predisposición de los grupos a negociar los presupuestos de 2021 y el resto de objetivos legislativos del presidente, Pedro Sánchez.

INGRESO MÍNIMO

El Gobierno aprueba modificaciones para agilizar el pago del ingreso mínimo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una serie de modificaciones en la normativa que regula el ingreso mínimo vital (IMV) para dotar de agilidad su tramitación, "dando respuesta en un menor plazo de tiempo".

PODER JUDICIAL

El Congreso rechaza que los jueces elijan a la mayoría del CGPJ

El Pleno del Congreso, con los votos del PSOE y Podemos, ha rechazado la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los jueces designen a la mayoría de los vocales, una propuesta de Ciudadanos para "despolitizar" la Justicia, que han respaldado PP y Vox.

CORONAVIRUS INVESTIGACIÓN

Científicos urgen al Gobierno a analizar gestión coronavirus

Hace poco más de un mes, una veintena de científicos españoles pidió al Gobierno una evaluación independiente para revisar cómo se ha gestionado la pandemia y qué cosas se podían mejorar. Hoy, el mismo grupo de investigadores ha escrito una nueva carta en la que reclama al Ejecutivo que ponga en marcha la investigación "inmediatamente".

LEY DEPENDENCIA

El Gobierno anuncia un "plan de choque" de dependencia que garantizará financiación

El Gobierno presentará en las próximas semanas un "plan de choque" para la atención a la dependencia que tendrá reflejo en los Presupuestos Generales del Estado con el objetivo de garantizar financiación a las comunidades autónomas y recuperar prestaciones.

VIVIENDA REHABILITACIÓN

La Estrategia de rehabilitación de España, la mejor valorada por la CE

La actualización de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, presentada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) el pasado 15 de junio, ha sido la mejor valorada entre todas las remitidas a la Comisión Europea (CE).

QUERELLA AECID

El secretario de Estado de Turismo, imputado por su gestión en la AECID

Una jueza de Madrid ha imputado al actual secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y al embajador de España en México, Juan Antonio López Doriga, por su gestión en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

POBLACIÓN ESTADÍSTICA

España aumentará 3,2 millones su población en 2070 gracias a la inmigración

España aumentará en los próximos quince años un 2 % su población (954.497) de forma que superará los 48 millones de personas en 2035, mientras que en 2070 los habitantes alcanzarán los 50,6 millones, con un incremento de 3,2 millones de personas, gracias a la migración internacional.

JÓVENES PORNOGRAFÍA

Porno en adolescentes: ellos casi a diario, ellas una vez a la semana o al mes

La edad de inicio en el consumo de pornografía ha descendido hasta los 12 años y casi 7 de cada 10 adolescentes ven estos contenidos sexuales de forma frecuente, aunque con importantes diferencias por sexos, ya que mientras que en los chicos este consumo es prácticamente diario, en ellas se produce una vez a la semana o al mes.

CORONAVIRUS IMSERSO

El Gobierno cancela la temporada de los viajes del Imserso por el covid-19

El Gobierno ha acordado la cancelación de lo que queda de la temporada de los viajes del Imserso después de que llevasen meses suspendidos como consecuencia de la pandemia para ofrecer todas las garantías a los usuarios. Agencias de viajes y hoteles perderán en torno a 350 millones de euros por la cancelación.

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN/SORKIN

Aaron Sorkin: "En EEUU estamos esperando a que venga alguien a salvarnos"

Convertido en los últimos años en gurú de la ficción audiovisual y experto en mostrar los entresijos del poder, el estadounidense Aaron Sorkin ha impartido una clase magistral telemática emitida hoy, martes, por el Festival de Cine de San Sebastián en la que ha arremetido contra Donald Trump y ha desvelado su desenlace ideal para esta etapa política de Estados Unidos.