Martes, 6 de octubre de 2020

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- Las restricciones de movilidad y aforos se multiplican en España en un intento de frenar la expansión del coronavirus cuando se han superado ya los 800.000 contagios después de que Sanidad notificara este lunes 23.480 nuevos positivos y 139 muertes más que elevan a 32.225 los fallecidos.

PRESUPUESTOS 2021 -Madrid- El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros el techo de gasto de 2021, que podría incluir la primera anualidad de los fondos de reconstrucción europeos por importe de unos 20.000 millones de euros, así como el nivel de referencia de déficit público sobre el que se elaborarán los Presupuestos del Estado.

XIMO PUIG (ENTREVISTA) - Valencia- El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, reclama en una entrevista con EFE que los partidos se alejen "del fanatismo y el ultrapartidismo" y faciliten que España tenga unos Presupuestos con los que afrontar la pandemia, pues aprobar unas cuentas no es "un compromiso de por vida con nada".

CORONAVIRUS ECONOMÍA -Madrid- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, presenta en el Congreso el informe anual de la entidad publicado en junio y centrado en los efectos de la pandemia de la COVID-19 sobre la economía española.

POLÍTICA MONARQUÍA -Madrid- El papel de la monarquía tras las críticas por la supuesta falta de neutralidad de Felipe VI y el veto del Gobierno al Jefe del Estado en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona salta este martes a la sesión del control en el Senado, en una semana en la que el rey volverá a Cataluña.

EMPRESAS ALUMINIO -Santiago de Compostela- La Mesa Multilateral sobre el futuro de la planta de Alcoa San Cibrao se reúne con carácter de urgencia con la plantilla pendiente de la decisión que adopte la multinacional estadounidense sobre el despido permanente de esos trabajadores.

HOGARES ESTADÍSTICA -Madrid- El Instituto Nacional de Estadística (INE) hace pública la proyección de hogares 2020-2035, un estudio bienal en el que analiza el impacto de las tendencias demográficas en la composición de los hogares españoles

PÉREZ REVERTE -Madrid- "Línea de fuego" es el título de la última novela de Arturo Pérez-Reverte, la primera en la que aborda de forma directa la Guerra Civil española y en la que retrata a los que estuvieron en el frente de batalla de ambos bandos, un libro que presenta en rueda de prensa.

CONGRESO GASTRONOMÍA -San Sebastián- San Sebastián Gastronomika aborda este martes la "bistronomía", una línea con "prometedor protagonismo" basada en elaboraciones en apariencia sencillas con producto de proximidad y exponentes como Sacha Hormaechea, Rafa Peña, Pedro Sánchez, Iván Domínguez), Nino Redruello o Carlos Torres.

INSTITUTO CERVANTES -Madrid- Presente en 86 ciudades de 45 países en los cinco continentes, el Instituto Cervantes presenta su balance del años académico 2019-2020 a los medios antes y los objetivos y previsiones del nuevo curso antes de que el Patronato del Instituto mantenga su reunión con los Reyes esta tarde.

--:-- h.- Madrid.- SENADO CONTROL.- Sesión de control en el Senado.

09:30 h. Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Ministros, que se celebra en el Complejo de la Moncloa.

12:00 h.- Madrid.- SEGURIDAD NACIONAL.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que se celebra en el Complejo de la Moncloa.

14:00 h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- Cuarta reunión del Grupo COVID-19 a la que asisten el ministro de Sanidad, Salvador Illa; la de Política Territorial y Función Pública , Carolina Darias; el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado; y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para tratar de contener entre ambas administraciones la expansión del coronavirus en la región Real Casa de Postas Plaza de Pontejos, 3.

09:30h.- Santander.- TRIBUNALES TRATA.- Finaliza, con las conclusiones de las partes, el juicio contra siete personas acusadas de pertenecer a una organización que supuestamente se dedicaba a trasladar a mujeres desde Nigeria en pateras por el Mediterráneo para prostituirlas y para lo que la Fiscalía pide penas de entre 2 y 36 años de cárcel Salón de actos de Salesas.(Texto)

10:00h.- Barcelona.- CRIMEN URBANA.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) celebra la vista del recurso contra la sentencia que condenó a los guardias urbanos Rosa Peral y Albert López a sendas penas de 25 y 20 años de prisión por asesinar a la pareja de ella, en el marco de un triángulo amoroso. Palau de Justicia. Sala civil y penal del TSJC..

10:30h.- Murcia.- JUICIO KARATEKA.- Se inicia macrojuicio contra Pedro S.G., más conocido por 'El Karateca', y otro medio centenar de acusados por tráfico de drogas ante un jurado popular. Ciudad de la Justicia.(Texto) (Foto)

11:00h.- Vigo.- JUICIO HOMICIDIO.- Juicio por el conocido como crimen de Sárdoma, por el que M.A.Q. está acusado de matar a su padre y ocultar varios días su cadáver, que se podría saldar con un acuerdo entre las partes que rebajaría la pena de once años y medio de cárcel que pedía inicialmente la Fiscalía Audiencia de Pontevedra. Sección quinta.(Texto) (Foto)

11:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife celebra la segunda jornada del juicio ante Jurado contra un hombre para el que se piden 28 años de cárcel, acusado de haber asesinado a su expareja en La Laguna prendiendo fuego a su coche con ella dentro Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Sección quinta.(Texto) (Foto)

12:00h.- Teruel.- FISCALÍA TERUEL.- Toma de posesión de la nueva fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Teruel, Mª Isabel Buj, en una acto presidido por el fiscal general del Estado y que contará con la asistencia del fiscal superior de Aragón y del presidente del TSJA de Aragón Palacio de Justicia.

11:00h.- San Sebastián.- CONGRESO GASTRONOMÍA.- San Sebastián Gastronomika aborda este martes la "bistronomía", una línea con "prometedor protagonismo" basada en elaboraciones en apariencia sencillas con producto de proximidad y exponentes como Sacha Hormaechea (Sacha), Rafa Peña (Gresca), Pedro Sánchez (Bagá), Iván Domínguez (Nado), Nino Redruello (Grupo La Ancha) o Carlos Torres (La buena vida), algunos de ellos protagonistas del documental "Cocina de muñeca", que se estrena hoy.

11:00h.- Madrid.- CRISIS CLIMÁTICA.- La Fundación Renovables presenta el informe "Análisis del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética" en un encuentro virtual.

11:30h.- Madrid.- PÉREZ REVERTE.-"Línea de fuego" es el título de la última novela de Arturo Pérez-Reverte, la primera en la que aborda de forma directa la Guerra Civil española y en la que retrata a los que estuvieron en el frente de batalla de ambos bandos, un libro que presenta en rueda de prensa. Hotel Palace.(Foto)

12:00h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- El director del Cervantes, Luis García Montero, y la secretaria general, Carmen Noguero, informarán sobre el balance del año académico que se cierra y sobre los objetivos y previsiones del nuevo curso. Estos datos los conocerá el Patronato del Instituto en la reunión anual que, presidida por los Reyes, se celebrará en el Palacio Real de El Pardo a las 17:30 horas. Instituto Cervantes.(Texto)

12:00h.- Madrid.- PÉREZ GALDÓS.- El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta "Desembarco Galdós", un ciclo dedicado a Benito Pérez Galdós que se celebra en el 100º aniversario de la muerte del escritor. Teatro Fernán Gómez.(Texto)

12:10h.- Madrid.- TELEVISIÓN SERIES.- Junket virtual de la serie "Alguien tiene que morir", que se estrena el 16 de octubre, con los protagonistas (Carmen Maura, Ester Expósito e Isaac Hernández) y su director, el mexicano Manolo Caro. .(Texto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- CINE OSCAR.- La Academia de Cine hace pública la terna de películas españolas que lucharán por ser elegidas para representar a España en lo próximos premios Oscar, que este año se celebrarán el día 25 de abril de 2021 Academia de Cine.

13:00h.- Madrid.- ARTES ESCENICAS EDUCACIÓN.- El INAEM presenta en una rueda de prensa virtual la duodécima edición de las Jornadas sobre Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas, que tienen en esta edición el lema: La fuerza de las alianzas. Madrid.(Texto)

14:00h.- Madrid.- PREMIO NACIONAL.- Concesión del Premio Nacional de Ilutración 2020.

14:20h.- Madrid.- TELEVISIÓN PROGRAMA.- Junket virtual del programa de Antena 3 "Mask Singer: adivina quién canta" con el presentador, Arturo Valls, y el jurado -Malú, Los Javis y José Mota- .(Texto) (Vídeo)

17:35h.- Madrid.- ANTONIO BANDERAS.- Antonio Banderas participa en el encuentro empresarial South Summit con una charla titulada "Be the actor if your own success".(Texto)

18:30h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- Diez nuevos patronos del Instituto Cervantes, entre los que están Isabel Coixet o Carlos Herrera, participarán por primera en la reunión anual del máximo órgano de la institución, que presidirán Sus Majestades los Reyes. Palacio del Pardo.(Texto) (Foto)

09:30 h. Preside la reunión del Consejo de Ministros, que se celebra en el Complejo de la Moncloa.

12:00 h. Preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que se celebra en el Complejo de la Moncloa.

Asisten la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030; la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; la ministra de Defensa; la ministra de Hacienda; el ministro del Interior; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; la ministra de Industria, Turismo y Comercio; la ministra de Política Territorial y Función Pública y el ministro de Ciencia e Innovación.

17:30 h. Acompaña a SS.MM. los Reyes, que presiden la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes en el Palacio Real de El Pardo.

Asisten la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; la ministra de Educación y Formación Profesional y el ministro de Cultura y Deporte.

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

18:00 h. Presenta la obra colectiva Historia de la Armada. Páginas de la historia de España escritas en la mar, en el Cuartel General de la Armada (C/ Montalbán, 2).

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

16:00 h. Participa por videoconferencia en la XXVII Conferencia de Ministros Iberoamericanos de Educación.

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

14:15 h. Mantiene una reunión por videoconferencia con el negociador jefe para el Brexit, Michel Barnier.

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

17:30 h. Se reúne por videoconferencia con responsables de las patronales CEOE y CEPYME.

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

14:00 h. Se reúne con el embajador de la República Francesa en España, en la sede de la Embajada, para hablar sobre universidades y de la relación entre ambos países.

17:30 h. Preside el Comité de Dirección del Ministerio.