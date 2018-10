Martes, 2 de Octubre de 2018 (17.30 GMT)

DEBATE CATALUÑA

Torra da a Sánchez un mes para plantear un referéndum o le retirará el apoyo

El presidente catalán, Quim Torra, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si no presenta antes de un mes una propuesta para un referéndum, el independentismo "no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad en el Congreso". En el debate de política general en el Parlament, Torra ha dicho que "la paciencia de Cataluña no es infinita y el margen de Pedro Sánchez se ha acabado", por lo que hoy, ha precisado, le enviará una carta pidiéndole una reunión para "negociar".

CRISIS CATALUÑA

El Gobierno rechaza el ultimátum de Torra y le pide distensión y calma

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha afirmado hoy que el Ejecutivo "no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo" en Cataluña, y ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, "distensión y calma". Celaá ha dicho: "el presidente de la Generalitat no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta, se la damos ahora mismo, y es: autogobierno y no independencia.

DEBATE CATALUÑA

El Parlament rechaza suspender a diputados procesados pero avala que deleguen

El pleno del Parlament ha rechazado hoy la suspensión de seis diputados procesados por el Tribunal Supremo -pese a las protestas de Ciudadanos, PSC y PPC-, aunque en cambio ha avalado que puedan delegar sus funciones en otro miembro de su grupo parlamentario, solución que ya apuntaba el juez Pablo Llarena.

ANIVERSARIO 1-O

Sánchez reprocha actitud de Torra y avisa que "la violencia no es el camino"

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado hoy su actitud al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por alentar a los radicales a asediar las instituciones y le ha advertido de que "la violencia no es el camino". El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que ni su partido ni el Gobierno van a contribuir a dar más tensión al problema en Cataluña, "sino a eliminar toda la que se pueda", aunque reconoce que esa "apuesta es complicada".

ANIVERSARIO 1-O

El director de los Mossos justifica las cargas pero desliga a los CDR del asalto al Parlament

El director de los Mossos, Andreu Martínez, ha defendido el despliegue policial del 1-O entre las críticas de los sindicatos, que lo acusan de diseñar un dispositivo insuficiente y de dejarlos a merced de la batalla política, mientras ha desvinculado a los CDR del intento de ocupación del Parlament. La Fiscalía General del Estado ha dicho que actuará "con la contundencia debida" frente a los incidentes de ayer.

DESEMPLEO SEPTIEMBRE

Sube el empleo y se modera la subida del paro pese al fin de la campaña estival

El mercado laboral ha sumado 22.899 ocupados en septiembre, uno de los mejores datos de la serie histórica, y el desempleo ha moderado su crecimiento en un mes tradicionalmente negativo para el empleo por el final de las contrataciones de verano.

DIPUTACIÓN LLEIDA

Detenido el presidente de la Diputación de Lleida por presunta corrupción en CDC

Los Mossos d'Esquadra han detenido al presidente de la Diputación de Lleida Joan Reñé y a otras 25 personas, entre ellas cargos de la corporación provincial y empresarios, en una operación contra una trama de presunto pago de comisiones a CDC, a cambio de la adjudicación de obra pública.

TERRORISMO YIHADISTA

Dos condenados por el 11M integraban el "frente de cárceles" yihadista, con 25 detenidos

Dos de los terroristas autores de la masacre de Madrid del 11 de marzo de 2014, Jamal Zougan y Hassan El Haski, integraban supuestamente el "frente de cárceles" yihadista que ha neutralizado la Guardia Civil en distintas prisiones españolas, han informado a Efe fuentes de la investigación. En la operación se ha desarticulado un grupo de 25 internos afines al Dáesh en 17 cárceles.

PARTIDOS PODEMOS

Bescansa optará a la secretaría general de Podemos Galicia

La cofundadora de Podemos, la socióloga Carolina Bescansa, ha anunciado hoy que concurrirá a liderar la formación en Galicia, una decisión que ha calificado de "extremadamente responsable" y con la que desoye las críticas de la dirección nacional.

TURISMO COYUNTURA

El turismo hizo más caja en verano con menos visitantes extranjeros

El sector turístico en España cerró julio y agosto, la temporada alta del verano, con unos ingresos totales originados por los turistas extranjeros de 23.286 millones de euros, 42 millones más que en el mismo periodo del año pasado, a pesar de que la llegada de estos viajeros disminuyó un 3,8 % (900.000 personas menos).

SANIDAD ENFERMERÍA

Faltan más de 130.000 enfermeros para garantizar una atención más segura

España es de los países de la UE con más déficit de profesionales de enfermería, en concreto, necesitaría más de 130.000, tanto en la sanidad pública como en la privada, para ofrecer una atención más segura y de calidad, ya que las cargas de trabajo que soportan son "insostenibles".

INMIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

Llegan casi 3.500 inmigrantes por mar en los últimos 15 días, 36.674 este año

Casi 3.500 inmigrantes han llegado en los últimos 15 días por medio de embarcaciones a España, lo que eleva a 36.674 el total de migrantes que han entrado este año por vía marítima a 30 septiembre, frente a las 12.366 que lo hicieron en el mismo periodo de 2017.

TIEMPO FRÍO

Las noches frías se instalan en media España con mínimas cercanas a 0 grados

La llegada de aire frío del norte ha propiciado en las últimas horas un fuerte descenso de los valores en amplias zonas del país, con mayor intensidad en áreas de Castilla y León, Asturias, La Rioja y Cantabria, donde las mínimas han oscilado entre 0,4 grados bajo cero y 3 grados positivos.