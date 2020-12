Martes, 8 de diciembre de 2020

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- España encara el final del puente festivo de la Constitución sin "bajar la guardia" ante el coronavirus, cuya tasa de incidencia se sitúa 215,10 casos por 100.000 habitantes, y con la mirada puesta ya en la Navidad, ante la que el Gobierno apela a la responsabilidad personal.

PODER JUDICIAL (ENTREVISTA) -Madrid- El CGPJ arrastra ya dos años en funciones debido al bloqueo en su renovación, una situación que el exministro Tomás de la Quadra-Salcedo tilda de "grave atentado a la Constitución" derivado de la posición "inadmisible" de los partidos que se "niegan a cumplir con una obligación de la Carta Magna".

EDUCACIÓN CIENCIAS -Madrid- La Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo da a conocer el nivel de los alumnos españoles de cuarto de Primaria en Matemáticas y Ciencias con el estudio internacional TIMSS, un informe en el que en la última edición, en 2015, nos situaba por debajo de la media de la UE y la OCDE.

CORONAVIRUS TUBERCULOSIS -Barcelona- La tuberculosis, también conocida en el siglo XVII como 'la plaga blanca', podría aumentar su incidencia, de forma indirecta, a causa de dedicación casi absoluta que requiere la pandemia de la covid-19, una preocupación que han expresado públicamente varios expertos en esta enfermedad.

CORONAVIRUS CABALGATAS -Madrid- Cabalgatas estáticas, virtuales, en globo o incluso en una plaza de toros; este año las ciudades tendrán que tirar de imaginación si quieren recibir con las necesarias medidas de seguridad a las comitivas de los Reyes Magos y evitar las aglomeraciones que cada 5 de enero se repiten en todo el país.

MOVILIDAD URBANA -Madrid- Las compañías de alquiler de vehículos compartidos han visto cómo la recuperación de la demanda de su servicio se ha frenado, debido principalmente a las restricciones de movilidad que ha traído consigo la segunda ola de la pandemia.

NOBEL FÍSICA (ENTREVISTA) -Madrid- Andrea Ghez es una de las tres ganadoras este año del Nobel de Física por descubrir que en el centro de la Vía Láctea existe un agujero negro supermasivo. Unos misteriosos objetos que, en contra de la creencia popular, no son "aspiradoras cósmicas" que se tragan todo lo que está a su alcance. Por Carmen Rodríguez.

MACARENA GARCÍA (ENTREVISTA) -Madrid- La carrera en el cine de Macarena García empezó en lo más alto con un Goya a la mejor actriz revelación por "Blancanieves" (2012). Ahora estrena una opera prima de Pedro Collantes, "El arte de volver", de la que ha hablado con Efe.

MÚSICA NAVIDAD (CRÓNICA) -Madrid- Se ha convertido en el clásico inapelable de estas fechas y una fuente inestimable de dividendos para Mariah Carey, pero tras 26 años de "All I Want For Christmas Is You" la Navidad de 2020 parece empeñada en demostrar que hay vida más allá con un aluvión de villancicos nuevos como no se había visto antes. Por Javier Herrero.

CÓMIC COLOMBIA (CRÓNICA) -Madrid- El exilio colombiano es una experiencia "invisible" que afecta a más de medio millón de personas, ciudadanos que salieron de su país huyendo del terror y a los que el comisionado de la Comisión de la Verdad, Carlos Martín Beristain, quiere dar más voz con "Transparentes", un cómic de Javier de Isusi. Por Pilar Martín.

TELEVISIÓN "MASTERCHEF" (CRÓNICA) -Madrid- Después de once entregas, Raquel Meroño, Ainhoa Arteta, Florentino Fernández, Josie y Nicolás Coronado luchan esta noche por ganar la quinta edición de "MasterChef Celebrity" y el premio de 75.000 euros que el vencedor entregará a la ONG que prefiera. Por Pilar Salas.

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- El vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la próxima número dos de ERC en las elecciones del 14 de febrero, Laura Vilagrà, atienden a los medios tras visitar a Carme Forcadell en la cárcel de Wad-Ras, en Barcelona Prisión de Wad-Ras.

12:00h.- Madrid.- PABLO IGLESIAS ANIVERSARIO.- Acto de homenaje en el Cementerio Civil de Madrid a Pablo Iglesias Posse, fundador de UGT y del PSOE, con motivo del 95 aniversario de su fallecimiento Cementerio Civil. Av de Daroca.

SOCIEDAD

--------

Madrid.- EDUCACIÓN CIENCIAS.- La Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo da a conocer el nivel de los alumnos españoles de cuarto de Primaria en Matemáticas y Ciencias con el estudio internacional TIMSS

CULTURA

-------

22:00h.- Madrid.- TELEVISIÓN "MASTERCHEF".- Después de once entregas, Raquel Meroño, Ainhoa Arteta, Florentino Fernández, Josie y Nicolás Coronado luchan esta noche por ganar la quinta edición de "MasterChef Celebrity" y el premio de 75.000 euros que el vencedor entregará a la ONG que prefiera.

AGENDA GOBIERNO

===============

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

09:30 h. Interviene por vía telemática en el discurso inaugural de la Conferencia organizada por el Instituto Jacques Delors.

11:00 h. Se reúne, en Bruselas, con el comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni.

13:30 h. Se reúne, en Bruselas, con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

15:00 h. Interviene por videoconferencia en el Coloquio Carnegie Endowment, organizado por el Fondo Carnegie para la Paz Internacional.

17:00 h. Se reúne, en Bruselas, con el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

10:00 h. Participa por videoconferencia en el Consejo de Transportes de la Unión Europea.