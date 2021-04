Martes 27 de abril de 2021

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- Pese a la preocupante ocupación de las ucis, la estabilidad en la incidencia de la pandemia y los progresos en la vacunación han llevado a las autoridades sanitarias a ser moderadamente optimistas sobre su evolución y a algunas comunidades a plantearse relajar las restricciones.

ELECCIONES MADRID EDUCACIÓN -Madrid- La Comunidad de Madrid destaca en educación por sus buenos resultados académicos pero no en equidad, y se singulariza por ser la región donde las familias hacen el mayor esfuerzo económico en la enseñanza de sus hijos frente a un sistema público que es el que menos gasta por alumno y año en España.

GOVERN CATALUÑA -Barcelona- ERC y JxCat buscan desencallar su acuerdo de gobierno con una reunión inédita en la cárcel de Lledoners, adonde acude el candidato republicano a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, para negociar con el secretario general de Junts, Jordi Sànchez.

INMIGRACIÓN CANARIAS -Madrid- El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, comparece ante el Parlamento para abordar la situación de la inmigración en Canarias después de que su oficina visitara catorce centros e instalaciones relacionados con la recepción, detención y acogida de inmigrantes en las islas.

(foto) (vídeo) (vivo)

CORONAVIRUS CONCIERTOS -Barcelona- El pasado 27 de marzo 5.000 personas pudieron seguir la actuación de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi sin guardar distancia de seguridad, aunque llevando mascarillas y tras pasar un test covid. Ahora los organizadores dan a conocer los resultados de esa experiencia piloto.

CIENCIA ESPACIO -La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)- El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) da a conocer las primeras imágenes captadas por la cámara infrarroja DRAGO, desarrollada por esa institución y lanzada al espacio el pasado mes de enero, para la observación de la tierra en la lucha contra los incendios forestales y la protección del medio ambiente frente a los efectos del cambio climático.

ZAHARA DISCO (ENTREVISTA) -Madrid- Zahara presenta en entrevista con Efe su último disco, "Puta", llamado a ser uno de los álbumes del año en España tanto por sus aportaciones musicales como por su contexto, fruto de un ejercicio de brutal honestidad y empoderamiento femenino por parte de la artista jienense.

TELEVISIÓN SERIES (CRÓNICA) Madrid Venganza, violencia y huida son algunas de las claves de la cuarta temporada de "The Handmaid's Tale" (El cuento de la criada) que se estrena este miércoles (el jueves, en España) con una June (Elisabeth Moss) dispuesta a todo por hacer explotar Gilead. Por Paula Escalada.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa.

09:15h.- Madrid.- ESPAÑA EUROBARÓMETRO.- El secretario de Estado para la UE, Juan González Barba, presenta el informe de España del Eurobarómetro Standard 94 (invierno 2020-21). Representación de la UE en Madrid.

10:30h. - Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Senado.

11:00h.- Valencia de Alcántara (Cáceres).- GUARDIA CIVIL.- Felipe VI visita el puesto de la Guardia Civil en Valencia de Alcántara (Cáceres). Cuartel de la Guardia Civil. C/ Parque de España, 10.

11:30h.- Madrid.- POLÍTICA TERRITORIAL.- La Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso debate y vota varias proposiciones no de Ley sobre el Pacto Antitransfuguismo, sobre la disponibilidad de sanitarios para afrontar la COVID-19, o sobre la regulación del voto delegado y asistencia telemática. Congreso de los Diputados.

12:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. Senado.

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA COOPERACIÓN.- La secretaria de estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno, se reúne con los embajadores de España en los países árabes del Magreb y Oriente Medio que son prioritarios de la cooperación española (Marruecos, Líbano, Jordania, Egipto, Túnez, Sudán, y Argelia), además del Cónsul General de España en Jerusalén. Ministerio de Exteriores.

16:00H.- Madrid.- SENADO CONTROL.- Pleno del Senado con sesión de control al Gobierno. Senado.

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA EL SALVADOR.- Encuentro de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, por videoconferencia. Congreso de los Diputados.

18:30h.- Madrid.- ESPAÑA IBEROAMÉRICA.- La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, mantiene un encuentro con los embajadores Iberoamericanos y la secretaria General Iberoamericana. Casa América.

JUSTICIA-INTERIOR

10:00h.- San Fernando de Henares.- JUICIO BÁRCENAS.- La Audiencia Nacional sigue escuchando a los peritos que realizaron los informes en materia tributaria en el juicio sobre el presunto pago en negro de parte de la reforma de la sede del PP. Calle Límite esquina calle Mar Cantábrico.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a un miembro "probado" de la banda latina "Dominican Don't Play" por el crimen de un hombre en un bar en abril de 2019, unos hechos por los que la Fiscalía pide una condena de 24 años y medio de prisión. Calle Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa, con declaraciones de psiquiatras, el juicio a Alberto S.G. por presuntamente matar, descuartizar y comerse a su madre en 2019 en Madrid. Audiencia Provincial.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- CASO AUSBANC.- La Audiencia Nacional continúa el juicio al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda; al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y a otros ocho acusados de formar parte de una trama de extorsión a bancos y empresas, con la continuación del informe de los abogados del primero. C/ Límite esquina con c/ Mar Cantábrico.

11:00h.- Madrid.- JUICIO AMIANTO.- Juicio por la denuncia de un extrabajador de RTVE contra ese ente por un supuesto incumplimiento de medidas de seguridad por permitir que sus trabajadores estuvieran expuestos a amianto.

11:45h.- Madrid.- JUSTICIA UE.- La Comisión Mixta para la Unión Europea debate algunas propuestas de directivas comunitarias en materia de justicia e igualdad. Congreso.

17:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador principal del Real Instituto Elcano, Fernando Reinares, y el profesor de Relaciones Internacionales del Handa Centre for the Study of Terrorism and political Violence de la Universidad de St. Andrews (Reino Unido) participan en un seminario del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sobre "¿Por qué la movilización yihadista afecta más a unas sociedades europeas que a otras?". Plaza de la Marina Española, 9.

SOCIEDAD

10:00h.- Madrid.- INMIGRACIÓN CANARIAS.- El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, comparece en la Comisión Mixta Congreso-Senado para abordar la situación de la inmigración en Canarias. Senado.

10:30h.- Madrid.- AVE COMÚN.- Rueda de prensa de presentación del balance de los 25 Años del Programa Sacre de SEO/BirdLife, 25 Años siguiendo y estudiando la situación de las aves comunes de España. Zoom.

11:00h.- Madrid.- COOPERACIÓN DESARROLLO.- El presidente del Patronato de la Fundación Iberoamericana Empresarial, Josep Piqué, el director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, José Ángel Calle, el miembro de la Asociación catalana de Ingeniería Sin Fronteras Miquel Carrillo y el académico Carlos Gómez comparecen en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Congreso de los Diputados.

11:00h.- Madrid.- LEY TRANS.- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb), Fundación Triángulo y Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Trans exigen en rueda de prensa responsabilidad al Gobierno por el "retraso injustificable" de la aprobación de la Ley Trans.

12:00h.- Madrid.- INMIGRACIÓN CANARIAS.- Rueda de prensa para explicar la carta enviada por más de un centenar de organizaciones sociales y sindicales al Gobierno y pedirle que rectifique de forma urgente su política migratoria en Canarias y que las fronteras internacionales no se conviertan en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Vía telemática a través de Zoom

12:30h.- La Laguna.- CÁMARA INFRARROJA.- Presentación de las primeras imágenes obtenidas por el IAC con la cámara infrarroja DRAGO desde el espacio. Sala de usos múltiples del edificio de IACTEC ubicado en el nuevo Parque Científico Tecnológico de La Laguna (Las Mantecas).

11:45h.- Madrid.- BREXIT EDUCACIÓN.- El secretario de Estado de Educación comparece en la Comisión Mixta para la UE del Congreso para informar sobre el efecto del brexit en la educación y sobre la política exterior educativa del Ministerio. Congreso de los Diputados.

17:30h.- Madrid.- SANIDAD MEDICAMENTOS.- La Asociación Acceso Justo al Medicamento celebra un debate 'online' con diputados y eurodiputados sobre la "Perspectiva del legislador sobre el acceso universal a la vacuna contra la covid-19".

18:30h.- Madrid.- SALUD MENTAL.- Jornada sobre Salud Metal de la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública.

CULTURA

09:00h.- Madrid.- ARTE EXPOSICIÓN.- Rueda de prensa de presentación de la exposición "Los retos del mundo en la era Post-Covid". La Casa Encendida.

11:00h.- San Sebastián.- CINE DERECHOS.- El director de la película "Aita Mari", Javi Julio, comparece junto a miembros de Salvamento Marítimo Humanitario en una rueda de prensa tras la proyección de esta cinta en el XVIII Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Teatro Victoria Eugenia.

11:00h.- Madrid.- FUNDÉURAE.- La Reina mantiene su primera reunión de trabajo como presidenta de honor de la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), a la que asisten el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado ,y la presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas. Real Academia Española (c/ Felipe IV, 4, Madrid).

11:00h.- Barcelona.- CINE DOCUMENTAL.- Joan González, director del festival internacional de cine documental DocsBarcelona, da a conocer este martes la programación de la 24 edición del certamen, que ofrecerá unas cuarenta filmes en formato presencial y virtual a través de Filmin del 18 al 30 de mayo. CCCB.

11:00h.- Bilbao.- CINE FANTÁSTICO.- Presentación de la XXVII edición del Festival De Cine Fantástico de Bilbao. Ayuntamiento.

11:00h.- Granada.- CULTURA FESTIVAL.- Presentación del Festival de Música Antigua de Granada. Ayuntamiento.

11:00h.- Barcelona.- CORONAVIRUS MÚSICA.- La entidad Festivals x la Cultura Segura y la Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas dan a conocer los resultados del concierto piloto de Love of Lesbian organizado el pasado 27 de marzo en el Palau Sant Jordi, en el que 5.000 personas pudieron seguir la actuación sin guardar distancia de seguridad, aunque llevando mascarillas y tras pasar un test covid. Palau Sant Jordi.

11:30h.- Vitoria.- ARTE EXPOSICIÓN.- Presentación de la exposición "Arte Gasteiz&Vigo" una iniciativa para crear sinergias culturales entre artistas de ambas ciudades. Centro de Exposiciones Fundación Vital (Postas, 13).

11:45h.- Granada.- CULTURA GRANADA.- Presentación de la programación de la XXII edición del Festival Internacional de Títeres, Objetos y Visual. Teatro Alhambra.

12:00h.- Barcelona.- CULTURA PREMIOS.- Presentación de los primeros Premios "El Temps de les Arts". MACBA - Convent dels Àngels (en streaming)

14:00h.- Madrid.- JÓVENES PROMESAS.- Le Cordon Bleu celebra la novena edición del Premio Promesas de la Alta Cocina, en la que jóvenes de 7 provincias españolas y 10 centros de formación de hostelería tendrán que presentar una propuesta con ingredientes y técnicas comunes ante un jurado profesional.

17:00h.- Barcelona.- MODA 080.- La veterana Txell Miras rompe el hielo de una segunda jornada de 080 Barcelona Fashion en la que debutarán Paola Molet y Paloma Wool, dos diseñadoras "milenials" cuya primera colección para la pasarela catalana ha sido producida en plena pandemia. La Pedrera.

AGENDA GOBIERNO

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

09:30 h. Preside la reunión del Consejo de Ministros, que se celebra en el Complejo de la Moncloa.

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

14:30 h. Mantiene un encuentro telefónico con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, Kabuk Kulhánek.

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

18:30 h. Se reúne con embajadores iberoamericanos y con la secretaria general de la SEGIB, Rebeca Grynspan, en la Casa de América.

MINISTRO DE JUSTICIA

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRA DE DEFENSA

12:00 h. Mantiene una reunión de trabajo en la Inspección General de Sanidad de la Defensa, en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (C/ Glorieta del Ejército s/n).

MINISTRA DE HACIENDA

17:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRO DEL INTERIOR

09:00 h. Acompaña al Rey en su visita al Puesto de la Guardia Civil de Valencia de Alcántara, perteneciente a la Comandancia de Cáceres.

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

17:30 h. Se reúne por videoconferencia con el secretario de Estado de Transportes de Estados Unidos.

MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

17:30 h. Preside por videoconferencia la reunión de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo.

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

12:00 h. Realiza una visita al sector de la hostelería y del turismo de Alcalá de Henares.

12:15 h. Presenta, mediante un vídeo grabado, el estudio Siemens Claves e inversiones estratégicas para una España 5.0.

12:15 h. Atiende a los medios de comunicación, en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y, a continuación, realiza una visita al sector de la hostelería y del turismo de esta localidad.

13:00 h. Se reúne con empresarios de Alcalá de Henares.

MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

13:00 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con el embajador de Japón, Hiramatsu Kenji.

17:15 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

12:00 h. Se reúne con el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, en la sede del Ministerio.

12:30 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, al presidente y al vicepresidente de Adicine, Miguel Morales y Enrique Costa, junto al asesor Fernando Lara.

MINISTRA DE SANIDAD

11:15 h. Participa, mediante un vídeo grabado, en el acto de inauguración del I Congreso UGT-FeSP (Federación de Empleados de Servicios Públicos).

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

14:00 h. Interviene en la clausura de la Asamblea de la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI).

MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

16:00 h. Participa por videoconferencia en la reunión del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, invitado por el ministro portugués de Ciencia, Tecnología y Educación Superior, Manuel Heitor.

MINISTRO DE CONSUMO

08:00 h. Preside la reunión del Comité de Dirección del Ministerio.

MINISTRO DE UNIVERSIDADES

15:00 h. Preside la reunión del Comité de Dirección del Ministerio.