Mariano Rajoy más sincero que nunca tras salir de Moncloa: "No han aprobado una sola reforma desde que me fui"

1. Rajoy pide reformas en España y dice que desde su salida no se ha hecho nada

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que ha participado en un acto por la presentación de su libro "Una España mejor" (Plaza Janés) en su ciudad natal, Santiago de Compostela, ha asegurado que España "necesita reformas" y que desde que se aprobó la moción de censura contra su gobierno, "no se ha hecho nada".

"No solo no se aprobó un presupuesto si no que ni si quieran fueron capaces de aprobar una sola reforma", ha declarado Rajoy, que considera fundamental que se acometan y que "no se deroguen las reformas económicas que han funcionado hasta ahora".

EFE

2. Smit Salvage retoma el remolque del "Blue Star" a expensas de las mareas

La firma holandesa Smit Salvage, encomendada por la armadora del quimiquero "Blue Star" para el remolque de la unidad, que encalló en Ares (A Coruña) el pasado 24 de noviembre, ha iniciado este lunes los intentos de traslado del barco con un desplazamiento de unos 10 metros tras el primer despliegue en la zona.

La Delegación del Gobierno en Galicia confirmó a la prensa que la "pleamar y el oleaje han sido insuficientes para reflotar" el buque y prevé que se propicie un nuevo intento hacia las 02:30 horas del martes.

3. Desaparece un avión de la Fuerza Aérea de Chile rumbo a la Antártida con 38 personas a bordo

La Fuerza Aérea de Chile (Fach) ha informado este lunes de que se ha perdido la comunicación con un avión Hércules C-130, el cual había despegado horas antes desde la ciudad austral de Punta Arenas rumbo a la Antártida con 38 personas a bordo.

El Gobierno de Chile ha decretado el estado de alerta tras perder las comunicaciones con la aeronave, la cual "cumplía tareas de apoyo logístico, trasladando de personal para la revisión del oleoducto flotante" y para el mantenimiento de las instalaciones que el país cuenta en la zona de la Antártida.

4. Putin y Zelenski cierran un calendario concreto para lograr la paz en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el de Ucrania, Vladímir Zelenski, mantuvieron este lunes su primer cara a cara sobre el conflicto en la región ucraniana del Donbás que se cerró con un calendario concreto para avanzar en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de Minsk.

Su cita tuvo lugar en el Palacio del Elíseo auspiciada por el dirigente francés, Emmanuel Macron, y por la canciller alemana, Angela Merkel.

EFE

5. Lendoiro, en El Partidazo de COPE: "No me podría negar si me piden volver"

Hablamos en El Partidazo de COPE con el ex presidente del Deportivo de la Coruña, Augusto César Lendoiro, sobre cómo está viviendo esta situación tan crítica del club, ocupando la última posición en Segunda División y después de que el Consejo de Administración del Deportivo haya anunciado su salida del club: “Es el peor momento de la historia del Deportivo, de sus 113 años. Es una situación límite por todos lados. Deportivamente es el peor momento de la historia y hay que batir bastantes récords para poder mantenernos en Segunda”.