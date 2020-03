Madrid descarta pedir que sanitarios del Ejército ayuden en las residencias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado pedir al Gobierno central que el personal sanitario del Ejército ayude en las residencias de mayores para abordar las situaciones críticas en las que se pueden encontrar como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

En una entrevista en Onda Cero, la presidenta regional ha rechazado esta posibilidad planteada este jueves por el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos) en la Ser y Onda Madrid, y confirmada posteriormente a Efe por fuentes del Ejecutivo regional.

"Esta petición no sirve, porque el Ejército no tiene capacidad para enviar médicos sanitarios, no tiene capacidad para llegar solo en Madrid a 500 residencias, y no digamos por todo el país", ha señalado Díaz Ayuso.

Entre las medidas que se estudian para intervenir en las residencias de mayores se contemplaba la posibilidad de pedir al Gobierno la intervención de personal sanitario del Ejército, que finalmente ha sido descartada por la jefa del Ejecutivo madrileño.

Otras medidas avanzadas ayer por el consejero de Políticas Sociales son que inspectores de la Comunidad de Madrid llamaran a diario a todas las residencias, públicas y privadas, para recabar datos de afectados o fallecidos y para conocer cuál era la situación de cada uno de estos centros de mayores.

Desde el pasado 5 de marzo, al menos 20 personas de la tercera edad han fallecido en residencias de la Comunidad de Madrid. EFE

