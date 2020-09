Lunes, 28 de septiembre de 2020 (22.00 horas)

SUPREMO TORRA

La inhabilitación de Torra aboca a Cataluña a cuatro meses de provisionalidad

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de año y medio de inhabilitación a Quim Torra, que deja así el cargo de president sin que esté previsto investir a un sustituto, lo que aboca a Cataluña a cuatro meses de provisionalidad, en plena pandemia y con el 7 de febrero como posible horizonte electoral.

Torra: La única manera de lograr la independencia es a través de una ruptura democrática

El presidente de la Generalitat inhabilitado, Quim Torra, ha denunciado un "golpe urdido por los poderes del Estado" para apartarlo del cargo y ha remarcado que "la única manera de avanzar es a través de la ruptura democrática", para lograr la independencia y "dejar atrás el régimen del 78".

Gobierno, PSC, PP y Cs piden elecciones inmediatas

Los independentistas consideran la sentencia un ataque a las instituciones catalanas

ANC y Òmnium convocan concentraciones en toda Cataluña

CORONAVIRUS MADRID

Ayuso responde al Gobierno que si Madrid va tarde "no será por nuestra parte"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido al Gobierno de Pedro Sánchez que si la Comunidad "va tarde" para afrontar la segunda ola de la crisis sanitaria del coronavirus "desde luego no será por nuestra parte", ya que la región ha pedido en reiteradas ocasiones estrategias conjuntas y medidas específicas para Madrid.

CORONAVIRUS MADRID

El Gobierno y Madrid siguen sin acuerdo sobre cómo controlar la pandemia

El Gobierno central y madrileño siguen sin llegar a un acuerdo para controlar la expansión del coronavirus en la Comunidad de Madrid tras la reunión mantenida este lunes entre el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el ministro, Salvador Illa, que ha insistido en que hay que actuar con determinación.

CORONAVIRUS MADRID

Madrid defiende su estrategia anticovid y rechaza la imposición del Gobierno

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido la estrategia del Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el coronavirus, teniendo en cuenta los datos epidemiológicos así como la capacidad asistencial, y ha rechazado cualquier "imposición" por parte del Gobierno central.

CORONAVIRUS MADRID

Illa pide a Ayuso que "se deje ayudar" tras subrayar el aumento sucesivo de contagios

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se "deje ayudar" y se apliquen medidas más expeditivas, como le ha vuelto a trasladar en una reunión al consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. "Vamos tarde y hay que actuar con determinación", ha dicho Illa, que ha resumido los últimos datos epidemiológicos de Madrid: 13.449 casos notificados desde el viernes, la mayor cifra en esta segunda ola, 230 fallecidos y una positividad del 20,7 %, el doble de la medio española.

CORONAVIRUS PANDEMIA

Notificados 31.785 nuevos contagios desde el viernes y 179 fallecidos

El Ministerio de Sanidad ha notificado 31.785 casos más de coronavirus desde el viernes, de los que un 42 % se han registrado en Madrid, y 2.425 en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de contagios a 748.266 y a 31.411 la de fallecidos, con 179 decesos más.

EMPLEO ERTE

El Gobierno aprobará mañana la prórroga de los ERTE aunque CEOE no la firme

El Gobierno aprobará mañana la prórroga de las condiciones de los ERTE de fuerza mayor con o sin acuerdo social, ya que, aunque los sindicatos parecen estar conformes con el último texto del Ejecutivo, la patronal evita hablar de preacuerdo y dejará que sea su Comité Ejecutivo el que decida si lo respalda.

CORONAVIRUS MADRID

El presidente de los médicos considera que Madrid tendría que volver casi a una fase 1

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, ha considerado este lunes que con los datos epidemiológicos que tiene Madrid, esta comunidad debería "derivar casi a una fase 1" y en el resto del país se debería adoptar "un nivel más restrictivo", salvo en Asturias.

ESPIONAJE BÁRCENAS

Villarejo: Tengo a Rato "inmortalizado" diciéndome que Rajoy "trincaba"

El excomisario José Villarejo comentó en una de las conversaciones que le fueron intervenidas que "la Moncloa" le mandó a visitar al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, quien, según su versión, reconoció que había "trincado sobres", si bien añadió: "Pero delante de mi iba Rajoy con otro sobre".

ESPIONAJE BÁRCENAS

Villarejo: las maldades que me han encargado para salvarle el culo al Barbas

El excomisario José Villarejo se jactó en una conversación recogida por la Policía de la de "cosas" que había hecho por "el Barbas", en alusión al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, de quien llegó a decir que "podía estar preso", y añadió: "Las maldades que me han encargado a mí, para salvarle el culo al Barbas".

CORONAVIRUS MÉDICOS

El Foro Médico dice que hay unos 12.000 médicos disponibles para la pandemia

El Foro de la Profesión Médica ha negado "tajantemente" que falten médicos en España sino una política de recursos humanos, ya que existen unos 12.000 profesionales, entre jubilados y licenciados, que se pueden incorporar de manera "excepcional" al sistema sanitario, sobre todo en atención primaria.

PODER JUDICIAL

Justicia pidió sin éxito a Lesmes aplazar el acto en Barcelona con el rey

El Ministerio de Justicia intentó que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, aplazara unos días la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona presidido por el rey por razones no solo de seguridad, sino, sobre todo, "de convivencia". El presidente del PP, Pablo Casado, ha llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cómplice" y "cobarde" por no defender al rey y por "no desmentir" las críticas a la monarquía en redes sociales del ministro Alberto Garzón y del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. El PP va a presentar una moción en defensa del rey en todas las instituciones

CORONAVIRUS TURISMO

El confinamiento dejó 40 millones viajes sin hacer y 10.000 millones sin gastar

Los españoles dejaron de hacer más de 40 millones de viajes en el segundo trimestre de 2020 (de 50,5 millones en ese periodo del año anterior a 9,02 millones) y el gasto bajó desde los 11.430 millones a 1.261 millones, en pleno confinamiento para luchar contra la pandemia. La Mesa del Turismo ha estimado que a fin de año habrá 1,5 millones de parados en el sector.

EMPRESAS ALUMINIO

Alcoa no vende San Cibrao y fracasa la negociación del ajuste de empleo

Alcoa ha comunicado formalmente su negativa a la venta de la fábrica San Cibrao a Liberty House y a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), y tras un largo encuentro con los sindicatos han quedado rotas las negociaciones para un ajuste de empleo.

SISTEMA PENSIONES

La AIReF prevé que el gasto en pensiones suba en 3,3 puntos de PIB para 2050

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que en 2050 el gasto en pensiones podría situarse en un 14,2 % del PIB, lo que supone un incremento de 3,3 puntos desde el nivel actual y un punto más que en sus previsiones de hace un año.

SOCIEDAD DIVORCIOS

Las demandas de divorcio se redujeron más del 40 % en el segundo trimestre

Las demandas de disolución matrimonial se redujeron más de un 40 % en el segundo trimestre del año como consecuencia de la crisis sanitaria causada por la COVID-19, ha informado este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por otro lado, según la estadística del INE en 2019 se rompieron 95.320 parejas, entre nulidades, separaciones y divorcios, un 4,1 % menos que un año antes, al tiempo que aumentó hasta el 37,5 % las concesiones de custodia compartida de hijos, frente al 33,8 % de 2018.

CORONAVIRUS EDUCACIÓN

Educar en casa gana adeptos en la temida vuelta al cole de la era covid

Las familias que optan por una educación alternativa a la estandarizada en España y la prefieren en casa han aumentado en esta vuelta al cole de la covid, en algunos casos por miedo a los contagios y en otros, la mayoría, porque la situación propiciada por la pandemia ha despejado sus dudas sobre este modelo.

TIEMPO OTOÑO

El "Veranillo de San Miguel" se instala los primeros días de esta semana

Un periodo breve de altas temperaturas, conocido como el "Veranillo de San Miguel", dejará los próximos días, un ambiente más cálido, sobre todo en el centro y mitad sur peninsular, hasta que a finales de semana, un cambio brusco del tiempo deje de nuevo lluvias y fuertes vientos.