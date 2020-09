Lunes, 14 de septiembre de 2020 (22:00 horas)

CORONAVIRUS BROTES

27.404 nuevos contagios por covid elevan la presión asistencial

Sanidad ha notificado 27.404 nuevos casos de contagios por coronavirus desde el viernes, un tercio de ellos en Madrid, lo que ha elevado hasta 247 por cada cien mil habitantes la incidencia acumulada de casos de covid y ha incrementado en un punto la presión asistencial en los hospitales españoles.

CORONAVIRUS RECONSTRUCCIÓN

Hacienda contraoferta y suspenderá la regla de gasto para los ayuntamientos

Tras el fracaso de la semana pasada en el Congreso, Hacienda ha presentado este lunes una contraoferta a los ayuntamientos y ha anunciado su intención de presentar un nuevo decreto que, entre otras medidas, suspende la regla de gasto durante 2020 para que las entidades locales puedan gastar sus remanentes. La idea ha sido bien acogida en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y su Junta de Portavoces ha coincidido en dialogar, pedir la inclusión inmediata del fondo de transportes y negociar la recuperación de los 5.000 millones de los presupuestos.

EMPLEO ERTE

El Gobierno, dispuesto a ampliar los ERTE hasta después de campaña de Navidad

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su disposición a ampliar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta después de Navidad porque hacerlo sólo hasta el 31 de diciembre no le parece "adecuado" dado que esa fecha "nos cogería en la mitad de la campaña de Navidad".

JUSTICIA CORONAVIRUS

Fiscalía pide rechazar todas las querellas contra el Gobierno por la covid-19

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que no admita a trámite las más de 20 querellas interpuestas a lo largo del estado de alarma contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia, al considerar que no se puede abrir una causa general contra el Ejecutivo.

CORONAVIRUS PANDEMIA

Casado propone una comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia

El presidente del PP, Pablo Casado, ha avanzado que propondrá en la reunión con los consejos de dirección de los grupos parlamentarios registrar una comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia que ha hecho Pedro Sánchez. Vox no tiene intención de respaldar esa investigación parlamentaria sobre la gestión que el Gobierno ha hecho ante la pandemia, ya que prefiere proseguir con la vía judicial y penal contra el Ejecutivo.

CORONAVIRUS MADRID

Ayuso reforzará Atención Primaria y blindará por ley la educación concertada

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido su gestión de la pandemia durante el debate del estado de la región, en el que ha anunciado un refuerzo de la Atención Primaria con más de 80 millones de euros y una ley para "blindar" la educación concertada y ha mantenido su compromiso de bajar medio punto en todos los tramos del IRPF en Madrid.

CORONAVIRUS EDUCACIÓN

Aumentan las incidencias por covid-19 en colegios, pero siguen siendo minoría

Las incidencias detectadas en los colegios desde el arranque del curso escolar a causa de la covid-19, entre alumnos y docentes principalmente, suman ya más de cien pero siguen siendo minoría respecto a los más de 28.000 centros educativos no universitarios que existen en España. La reina Letizia y la ministra de Educación, Isabel Celáa, han inaugurado este lunes el curso escolar en Navarra, en la misma jornada en la que han arrancado las clases en Cataluña y Murcia.

ESPIONAJE BÁRCENAS

Casado avisa sobre el caso Kitchen que "no va a pasar ni una" y "quien la haga, la va a pagar"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que la 'operación Kitchen' "por ahora no le preocupa" porque el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez "no está afiliado al PP" aunque advierte de que "no va a pasar ni una" y de que "quien la haga la va a pagar".

CASO PÚNICA

El juez de Púnica ofrece declarar como investigado a un senador del PP

El juez del caso Púnica ha propuesto al senador y diputado del PP en la Asamblea de Madrid David Erguido declarar como investigado en la Audiencia Nacional antes de optar por dirigir una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo su imputación por estar aforado como senador.

DEBATE CATALUÑA

Mas se queda en el PDeCat y no se sumará a JxCat para no avalar la separación

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha anunciado este lunes que se queda en el PDeCAT y no se integrará en el nuevo espacio de JxCat impulsado por Carles Puigdemont para no contribuir a un proyecto "que puede llevar a la separación". No obstante, Artur Mas ha descartado volver a la primera línea de la política y reforzará su "perfil institucional".

DEBATE CATALUÑA

ERC hará "todo lo posible" para que la mesa de diálogo resulte "útil"

ERC "no dejará escapar nunca la oportunidad que brinda" la mesa de diálogo o negociación entre el Gobierno central y la Generalitat y hará "todo lo posible" para que resulte "útil" para desencallar el conflicto político.

VIVIENDA COYUNTURA

La compra de viviendas se hunde más del 32 % y encadena cinco meses de caídas

La compraventa de viviendas volvió a caer en julio un 32,4 % con respecto a un año antes en un contexto marcado por la pandemia de coronavirus, encadenando cinco meses consecutivos a la baja y cuatro con descensos superiores al 30 %.

INMIGRACIÓN CANARIAS

Salvamento rescata 10 pateras con 120 inmigrantes este lunes en Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado en lo que va de lunes a diez pateras en aguas al sur de Gran Canaria con 120 inmigrantes a bordo, todos ellos varones de origen magrebí, que de momento están siendo atendidos en el campamento de emergencia de Cruz Roja en el muelle de Arguineguín.

MODA 080

La 080 sienta a todo el público en primera fila con sus desfiles digitales

La pasarela 080 Barcelona Fashion ha dado el pistoletazo de salida este lunes en una edición que, a diferencia de su hermana madrileña, es enteramente digital, lo que ha permitido que el público viera como en primera fila las creaciones de Menchen Tomàs, Júlia G. Escribà, All that she wants y Mans.

MARIO BENEDETTI

Serrat homenajea a Benedetti, "el poeta que vio en la canción un arte"

No hubo duda en Joan Manuel Serrat ante el encargo de contribuir al centenario de Mario Benedetti trazando una antología de quien fue colaborador, amigo, poeta ligado al latido cotidiano, amén de "aquel que vio en la canción un arte" para convertirse en uno de los escritores más leídos y citados.